Sheinbaum responde a Moody's con 12 indicadores de la economía

La presidenta enlistó récord de inversión, desempleo de 2.5% y menor déficit como prueba de que la economía marcha bien.

Claudia Sheinbaum expuso 12 indicadores económicos durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La Inversión Extranjera Directa alcanzó una cifra récord en el primer trimestre de 2026, según el gobierno federal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 28, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 28 de mayo de 2026.- Con un listado de 12 indicadores económicos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la baja de calificación que Moody's aplicó a México, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Estamos bien y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando", afirmó la mandataria, que un día antes ya había coincidido con el empresario Carlos Slim en calificar de irracional la decisión de la agencia.

Inversión, empleo y precios

En el frente productivo, la presidenta presentó un récord histórico de Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026 y una tasa de desempleo de 2.5%, que ubicó entre las más bajas del mundo. Sumó el aumento al salario mínimo y una pobreza laboral en su nivel más bajo desde que se mide. El dato de empleo contrasta con la caída de inversión registrada en el cierre de 2025.

Sobre los precios, sostuvo que la inflación y las tasas de interés bajaron gracias a los acuerdos para la canasta básica, la gasolina y el diésel, y aseguró que México se mantiene entre los países con el combustible más barato pese al alza del petróleo derivada de la guerra de Irán.

Las cuentas que rebate Moody's

En materia de finanzas públicas, Sheinbaum afirmó que el déficit disminuyó 1.5% del PIB en 2025 y que la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% al cierre del primer trimestre de 2026. Añadió un aumento récord en exportaciones, una balanza comercial positiva y una reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de Pemex, que —dijo— mejoró la calificación de la petrolera.

La presidenta cerró el listado con tres instrumentos de su administración: la Ley para la Inversión, la creación de una Oficina de Inversión en la Presidencia y la ampliación de los Programas del Bienestar. El paquete se suma a otros termómetros recientes, como la actividad industrial del último tramo de 2025.

El contraste con la agencia es directo. Moody's recortó la nota soberana de Baa2 a Baa3 el pasado 20 de mayo y dejó al país a un escalón del grado especulativo, al advertir un debilitamiento fiscal sostenido y el costo del respaldo a Pemex. La perspectiva, en cambio, pasó de negativa a estable.

El gobierno apuesta a que la inversión pública y mixta repunte en la segunda mitad del año; la calificadora prevé que las necesidades financieras de Pemex mantengan la presión sobre las cuentas públicas hasta 2028.

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