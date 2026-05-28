Abbott invertirá 3 mil 500 mdp en planta de dispositivos médicos en Querétaro

El secretario de Salud, David Kershenobich, ubicó a la entidad entre los destinos de la inversión farmacéutica anunciada bajo el Plan México.

Línea de producción de dispositivos médicos en planta farmacéutica con personal técnico operando equipo especializado.

El secretario de Salud detalló el paquete de inversión farmacéutica durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 28, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 28 de mayo de 2026.- La farmacéutica Abbott invertirá 3 mil 500 millones de pesos en una planta dedicada a dispositivos médicos en Querétaro, según el desglose que presentó el secretario de Salud, David Kershenobich, durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio formó parte de un paquete de inversión de 21 mil millones de pesos comprometido por ocho empresas farmacéuticas dentro del Plan México, la estrategia federal orientada a ampliar la producción nacional de medicamentos e insumos médicos.

¿Qué producirá la planta en Querétaro?

La instalación de Abbott concentrará la fabricación de dispositivos para tratamientos cardiovasculares, con una nueva planta de 20 mil metros cuadrados enfocada en la atención de pacientes con fibrilación auricular, de acuerdo con la información presentada en la conferencia.

Querétaro fue la única entidad mencionada como destino directo de los recursos de Abbott en el desglose oficial. El resto de los proyectos se distribuye principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México.

El reparto del paquete farmacéutico

Junto con Abbott, el secretario de Salud enumeró las inversiones de las demás compañías: Laboratorios Kener destinará 5 mil 360 millones de pesos a sus plantas en Toluca y Chalco; Liomont aportará 4 mil millones para una nueva planta en Ocoyoacac y la expansión de su instalación en Cuajimalpa; y Opella ampliará por 2 mil 300 millones su planta en Ocoyoacac.

A la lista se sumaron Sanofi, con la construcción de una planta de producción de insulinas; Bristol Myers Squibb, con cerca de mil millones de pesos para investigación clínica; Grupo Neolpharma, con recursos para producción de materias primas farmacéuticas en Toluca; y Bayer México, con 150 millones de pesos para estudios clínicos en instituciones públicas y privadas.

Soberanía sanitaria, el eje del anuncio

Sheinbaum sostuvo que el valor del paquete trasciende el monto y reside en la capacidad de producir medicamentos y sus principios activos en territorio nacional. "Plan México significa que México produzca más de lo que necesita", expresó la mandataria, quien ubicó la apuesta farmacéutica dentro de los proyectos estratégicos en desarrollo bajo esa política.

La inversión refuerza la posición de Querétaro como polo de manufactura especializada, un perfil que la entidad ha consolidado con la llegada de operaciones de alta tecnología en los años recientes.

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