Sterling abre Feria Qronectando el Empleo 2026 con 20 empresas en BLOQUE Querétaro

Sterling inauguró la Feria Qronectando el Empleo 2026 con vacantes aeroespaciales, automotrices y tecnológicas en Querétaro.

Alejandro Sterling inaugura Feria Qronectando el Empleo 2026 con 20 empresas en BLOQUE Querétaro capital

Mesas de reclutamiento de Tremec, Mabe, Huawei, Abbott y Santander instaladas en el lobby del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de abril de 2026. — Veinte empresas globales abrieron este miércoles sus mesas de reclutamiento en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE durante la inauguración de la Feria Qronectando el Empleo 2026, encabezada por el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, Alejandro Sterling.

Tremec, Mabe, Nestlé, Huawei, Abbott y Santander encabezaron el listado de reclutadores que ofertaron vacantes en los sectores tecnológico, aeroespacial y automotriz, además de perfiles operativos, administrativos y de seguridad pública.

La edición de este año concentra la oferta laboral en un solo inmueble y da continuidad a la convocatoria que el ayuntamiento anunció un día antes sobre la Feria de Empleo 2026, con 20 empresas participantes en el lobby de BLOQUE durante el horario de 9:00 a 14:00 horas.

Sterling expuso durante el arranque que la estrategia del gobierno municipal consiste en acercar vacantes a espacios públicos para que la ciudadanía acceda de manera directa a las plazas disponibles.

"Si no tienes chamba el gobierno sea un pilar de apoyo para acercarte esas oportunidades hasta tu casa", afirmó el funcionario.

Alejandro Sterling inaugura Feria Qronectando el Empleo 2026 con 20 empresas en BLOQUE Quer\u00e9taro capital Mesas de reclutamiento de Tremec, Mabe, Huawei, Abbott y Santander instaladas en el lobby del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.

El secretario remarcó que la atracción de inversión y la generación de empleo operan como política articulada del ayuntamiento que encabeza Felifer Macías.

La capital queretana cerró febrero de 2026 con 443 mil 420 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que la ubica como el principal motor de empleo formal entre los 18 municipios de la entidad.

Safran, Nestlé, Huawei, Tremec y GE Vernova recibieron reconocimiento municipal

Durante la ceremonia, la síndica municipal María del Carmen Presa acompañó al secretario en la entrega de reconocimientos a cinco empresas con presencia consolidada en territorio queretano.

Lorena Pérez asistió en representación de Safran; Karen Almaguer acudió por Nestlé; Luis Perón recibió la distinción de Huawei México; Luis González representó a Tremec y Roberto Monzón recogió el reconocimiento en nombre de GE Vernova.

Presa destacó la labor conjunta entre las secretarías de Desarrollo Económico e Innovación y Tecnología municipales en la impartición de cursos y talleres de capacitación profesional, y vinculó la atracción de inversiones con la gira del alcalde por la Hannover Messe 2026 en Alemania, donde la comitiva municipal negoció compromisos de inversión y creación de empleos para la capital.

¿Qué empresas reclutan en la Feria Qronectando el Empleo 2026?

El catálogo industrial reunió a Mabe en electrodomésticos, Abbott en el ramo farmacéutico, Huawei en tecnología, Tremec en autopartes y Nestlé en alimentos.

El sector automotriz aportó a Valeo, CNH y BRP, mientras que Santander cubrió vacantes financieras y Farmacias del Ahorro abrió plazas comerciales.

El municipio no precisó el número total de vacantes disponibles ni el rango salarial de las posiciones ofertadas durante la jornada.

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