Querétaro consolida 726 mil empleos formales ante revisión del T-MEC

Estado suma 726 mil empleos formales en 2026; gobierno no precisó distribución municipal ni salario promedio.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez en el Congreso Laboral El Trabajo nos Une, Quer\u00e9taro Centro de Congresos, mayo 2026
El agregado laboral de la Embajada de EU, Luis Pablo Solorio, reconoci\u00f3 a Quer\u00e9taro como estado estrat\u00e9gico en la implementaci\u00f3n de los compromisos laborales del T-MEC.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de mayo de 2026. — 726 mil 766 empleos formales registra Querétaro al cierre de marzo de 2026, según el Instituto Mexicano del Seguro Social — la cifra más alta de la historia del estado.

Con ese piso, el gobernador Mauricio Kuri González inauguró el Congreso Laboral "El Trabajo nos Une" con la presencia del agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos, un acto que posiciona a la entidad como interlocutor directo ante la revisión del T-MEC que México y EU activaron formalmente en marzo pasado.

El desempeño queretano contrasta con la tendencia federal: el primer trimestre de 2026 cerró en México con 207 mil 604 plazas formales nuevas, el acumulado más bajo para ese lapso desde 2005, con excepción de la crisis financiera global y la pandemia, según datos del IMSS.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez en el Congreso Laboral El Trabajo nos Une, Quer\u00e9taro Centro de Congresos, mayo 2026 La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, expuso cuatro ejes de debate: igualdad, T-MEC, derecho burocrático e impacto de la inteligencia artificial. rotativo.com.mx

Querétaro, en ese contexto, sumó más de 14 mil empleos en el último trimestre, informó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, que lleva cuatro años impulsando la incorporación femenina al mercado formal — 124 mil mujeres desde 2021.

Luis Pablo Solorio, agregado laboral principal de la Embajada de EU en México, calificó a Querétaro como "un estado clave y estratégico dentro del T-MEC" por la presencia de empresas estadounidenses y cadenas de valor integradas con América del Norte.

Señaló que los avances laborales del estado "han sido una parte clave en esta colaboración bilateral". El foro, celebrado en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos, reunió al sector productivo, la academia y organizaciones laborales para revisar los desafíos del trabajo frente a la automatización y los nuevos estándares del tratado.

Esa legitimidad bilateral es la que Kuri González llevó al podio.

Para el gobernador, el modelo competitivo no depende de salarios deprimidos. "Nunca he buscado la competitividad en un salario bajo", señaló tras abrir el congreso, y atribuyó la posición del estado a la calidad de su fuerza laboral. Kuri agregó que el único papel del gobierno es dar certidumbre política; el resto, dijo, lo construyen trabajadores y empresas.


Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez en el Congreso Laboral El Trabajo nos Une, Quer\u00e9taro Centro de Congresos, mayo 2026 El agregado laboral de la Embajada de EU, Luis Pablo Solorio, reconoció a Querétaro como estado estratégico en la implementación de los compromisos laborales del T-MEC. rotativo.com.mx

T-MEC, IA y democracia sindical: los ejes del debate laboral queretano

La secretaria San Martín Castillo trazó cuatro frentes de discusión para el congreso: igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, cumplimiento de los estándares del T-MEC, modernización del derecho laboral burocrático y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

"Este congreso define el rumbo del trabajo en Querétaro", precisó, y recordó que la entidad es referente nacional en formalidad con tasa de 60.5% al cierre de 2025, tercer lugar en el país.

La Secretaría del Trabajo no detalló en el foro cómo se distribuyen los 726 mil empleos entre los 18 municipios. Datos del IMSS al corte de marzo sitúan a la capital con 442 mil 259 plazas — 60% del total —, seguida por El Marqués con 106 mil 990 y San Juan del Río con 68 mil 212; la concentración geográfica no fue parte de la agenda del congreso.

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