Querétaro, 6 de mayo de 2026. — 726 mil 766 empleos formales registra Querétaro al cierre de marzo de 2026, según el Instituto Mexicano del Seguro Social — la cifra más alta de la historia del estado.

Con ese piso, el gobernador Mauricio Kuri González inauguró el Congreso Laboral "El Trabajo nos Une" con la presencia del agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos, un acto que posiciona a la entidad como interlocutor directo ante la revisión del T-MEC que México y EU activaron formalmente en marzo pasado.

El desempeño queretano contrasta con la tendencia federal: el primer trimestre de 2026 cerró en México con 207 mil 604 plazas formales nuevas, el acumulado más bajo para ese lapso desde 2005, con excepción de la crisis financiera global y la pandemia, según datos del IMSS.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, expuso cuatro ejes de debate: igualdad, T-MEC, derecho burocrático e impacto de la inteligencia artificial. rotativo.com.mx

Querétaro, en ese contexto, sumó más de 14 mil empleos en el último trimestre, informó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, que lleva cuatro años impulsando la incorporación femenina al mercado formal — 124 mil mujeres desde 2021.

Luis Pablo Solorio, agregado laboral principal de la Embajada de EU en México, calificó a Querétaro como "un estado clave y estratégico dentro del T-MEC" por la presencia de empresas estadounidenses y cadenas de valor integradas con América del Norte.

Señaló que los avances laborales del estado "han sido una parte clave en esta colaboración bilateral". El foro, celebrado en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos, reunió al sector productivo, la academia y organizaciones laborales para revisar los desafíos del trabajo frente a la automatización y los nuevos estándares del tratado.

Esa legitimidad bilateral es la que Kuri González llevó al podio.

Para el gobernador, el modelo competitivo no depende de salarios deprimidos. "Nunca he buscado la competitividad en un salario bajo", señaló tras abrir el congreso, y atribuyó la posición del estado a la calidad de su fuerza laboral. Kuri agregó que el único papel del gobierno es dar certidumbre política; el resto, dijo, lo construyen trabajadores y empresas.





El agregado laboral de la Embajada de EU, Luis Pablo Solorio, reconoció a Querétaro como estado estratégico en la implementación de los compromisos laborales del T-MEC. rotativo.com.mx

T-MEC, IA y democracia sindical: los ejes del debate laboral queretano

La secretaria San Martín Castillo trazó cuatro frentes de discusión para el congreso: igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, cumplimiento de los estándares del T-MEC, modernización del derecho laboral burocrático y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

"Este congreso define el rumbo del trabajo en Querétaro", precisó, y recordó que la entidad es referente nacional en formalidad con tasa de 60.5% al cierre de 2025, tercer lugar en el país.

La Secretaría del Trabajo no detalló en el foro cómo se distribuyen los 726 mil empleos entre los 18 municipios. Datos del IMSS al corte de marzo sitúan a la capital con 442 mil 259 plazas — 60% del total —, seguida por El Marqués con 106 mil 990 y San Juan del Río con 68 mil 212; la concentración geográfica no fue parte de la agenda del congreso.