Querétaro reafirma su paz laboral en congreso con Kuri y Felifer

Gobernador y alcalde participaron en el foro inaugural; sin compromisos ni agenda específica anunciados.

Felifer Macías y Mauricio Kuri González en el Congreso Laboral El Trabajo nos Une en Querétaro Centro de Congresos, mayo 2026.

El presidente municipal Felifer Macías y el gobernador Mauricio Kuri González participaron en la inauguración del Congreso Laboral 'El Trabajo nos Une' este miércoles en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de mayo de 2026. — La paz laboral y el estado de derecho como condiciones para sostener la inversión y el empleo formal fueron los ejes de la inauguración del Congreso Laboral "El Trabajo nos Une", celebrado este miércoles en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos.

El presidente municipal, Felifer Macías, y el gobernador Mauricio Kuri González participaron en el acto inaugural del foro, concebido como espacio de diálogo e intercambio de ideas en el ámbito laboral.

En el evento se subrayó que la paz laboral de la entidad ha sido determinante para la atracción de empresas y para sostener la generación de empleo.

Felifer Mac\u00edas y Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez en el Congreso Laboral El Trabajo nos Une en Quer\u00e9taro Centro de Congresos, mayo 2026. El Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos albergó el foro de diálogo laboral, que colocó la paz laboral como eje de la atracción de inversión. rotativo.com.mx

El foro se desarrolla en una coyuntura de señales mixtas. Querétaro cerró marzo de 2026 con 726 mil 766 trabajadores afiliados al IMSS —su cifra más alta reciente, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal—, pero el primer trimestre 2026 cerró a nivel nacional con el acumulado de empleo formal más bajo desde 2005, excluidas la Gran Crisis Financiera y la pandemia, lo que pone en perspectiva el argumento de la paz laboral queretana como ventaja frente al entorno adverso.

En el mismo Querétaro Centro de Congresos se desarrolló también hoy la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 360 empresas y un potencial de negocio estimado en 9 mil millones de dólares, donde la paz laboral fue igualmente señalada como factor de competitividad del estado.

La organización del Congreso Laboral no precisó su agenda, los oradores convocados ni los temas específicos a debatir durante la jornada.

El municipio ha sostenido en lo que va de 2026 una agenda activa de fomento al empleo formal que incluyó la Feria Qronectando el Empleo de abril con 20 empresas, y continúa con la Expo Empleo estatal este jueves 7 de mayo.

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