La reforma —conocida públicamente como Plan B— modifica los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. Fija un máximo de 15 regidurías y una sindicatura por ayuntamiento, topa el presupuesto de los congresos locales en 0.70% del gasto estatal y obliga a que consejeros y magistrados electorales no perciban más que la titular del Ejecutivo federal.

La diputada del PRI Adriana Meza votó contra la minuta de reforma a los artículos 115 y 116 en la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y obliga a las legislaturas estatales a armonizar su marco jurídico antes del 30 de mayo de 2026, etapa en la que se inscribe el posicionamiento de la priista.

La aritmética que cuestiona el PRI

Meza concentró su crítica en el cálculo presupuestal. La reducción de regidurías afecta a 59 municipios del país, según las proyecciones manejadas por la oposición durante la discusión en San Lázaro, y libera ahorros que la legisladora considera marginales frente al volumen total del gasto público.

La cifra coincide con la lectura del PAN y PRI en la Cámara de Diputados, donde el bloque opositor sostuvo que eliminar 190 regidurías y 190 sindicaturas se traduce en un promedio cercano a 491 mil pesos por ayuntamiento, una suma que —desde su perspectiva— no impacta a las haciendas locales.

El posicionamiento priista ubica la reforma fuera del eje de los problemas que el partido considera prioritarios. Inseguridad, acceso a salud, desempleo y estancamiento económico encabezan la lista.

"México y Querétaro no necesitan reformas que distraigan, sino soluciones reales a los problemas que afectan a la ciudadanía", afirmó la legisladora en tribuna.

Sindicatura única: el riesgo operativo que advierte la oposición

La segunda crítica apunta al modelo de representación legal de los ayuntamientos. La diputada advirtió que limitar a un solo síndico por municipio puede generar problemas operativos y debilitar la defensa jurídica de los gobiernos locales.

La diputada del PRI Adriana Meza votó contra la minuta de reforma a los artículos 115 y 116 en la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

La sindicatura es la figura responsable de representar al ayuntamiento en juicios, vigilar la hacienda pública y supervisar el patrimonio. Varios cabildos del país operan hoy con dos sindicaturas —una mayoritaria y una de minoría—, esquema que la reforma elimina.

Meza también lamentó la falta de apertura durante la construcción de la minuta. Señaló que no hubo espacio suficiente para incorporar propuestas externas ni para discutir asuntos que el priismo considera estructurales.

La violencia política y la intervención del crimen organizado en procesos electorales encabezan ese listado de pendientes que, según la legisladora, quedaron fuera del paquete.

¿Qué cambia con la reforma a los artículos 115 y 116?

El nuevo texto del artículo 115 establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo paridad de género vertical y horizontal.

Los ahorros derivados de esa reducción se integrarán al patrimonio de la hacienda pública municipal. La modificación al 116 fija el tope de 0.70% del presupuesto estatal para los legislativos locales. En transitorios, el decreto contempla una disminución gradual del 15% al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años.

Las nuevas reglas para los cabildos surtirán efecto a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en cada entidad.

"Por convicción, respeto y dignidad, votaré en contra de esta minuta", concluyó la priista, quien adelantó que continuará trabajando desde el Congreso del Estado en la defensa de los intereses queretanos.