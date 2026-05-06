Querétaro, 6 de mayo de 2026. — La paz laboral y el estado de derecho como condiciones para sostener la inversión y el empleo formal fueron los ejes de la inauguración del Congreso Laboral "El Trabajo nos Une", celebrado este miércoles en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos.
El presidente municipal, Felifer Macías, y el gobernador Mauricio Kuri González participaron en el acto inaugural del foro, concebido como espacio de diálogo e intercambio de ideas en el ámbito laboral.
En el evento se subrayó que la paz laboral de la entidad ha sido determinante para la atracción de empresas y para sostener la generación de empleo.
El Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos albergó el foro de diálogo laboral, que colocó la paz laboral como eje de la atracción de inversión. rotativo.com.mx
El foro se desarrolla en una coyuntura de señales mixtas. Querétaro cerró marzo de 2026 con 726 mil 766 trabajadores afiliados al IMSS —su cifra más alta reciente, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal—, pero el primer trimestre 2026 cerró a nivel nacional con el acumulado de empleo formal más bajo desde 2005, excluidas la Gran Crisis Financiera y la pandemia, lo que pone en perspectiva el argumento de la paz laboral queretana como ventaja frente al entorno adverso.
En el mismo Querétaro Centro de Congresos se desarrolló también hoy la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 360 empresas y un potencial de negocio estimado en 9 mil millones de dólares, donde la paz laboral fue igualmente señalada como factor de competitividad del estado.
La organización del Congreso Laboral no precisó su agenda, los oradores convocados ni los temas específicos a debatir durante la jornada.
El municipio ha sostenido en lo que va de 2026 una agenda activa de fomento al empleo formal que incluyó la Feria Qronectando el Empleo de abril con 20 empresas, y continúa con la Expo Empleo estatal este jueves 7 de mayo.