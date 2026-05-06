San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — San Pedro Ahuacatlán llega a la temporada de lluvias 2026 sin dos obras proyectadas: la vialidad que avanzaba en la zona y el dren pluvial que debía acompañarla.
Un juicio ante el Tribunal Agrario, interpuesto por la autoridad auxiliar de la comunidad cuando los trabajos ya registraban avance, los mantiene paralizados, reconoció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia en entrevista con Rotativo.
El aguacero del lunes 5 de mayo abrió la temporada con ambas obras todavía detenidas y sin fecha de resolución.
La comunidad arrastra un historial de conflictos en torno a infraestructura de acceso. En 2019, ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán interpusieron un amparo que paralizó otra obra vial en la zona; el gobierno estatal tuvo que devolver 70 millones de pesos a la federación, aunque el juez determinó que los ejidatarios no tenían razón. Los recursos, sin embargo, ya habían sido reintegrados y la obra quedó inconclusa.
El litigio más reciente fue interpuesto durante el gobierno del entonces gobernador Francisco Domínguez Servién. Cabrera Valencia indicó que el proceso legal sigue activo —heredado también por el gobernador Mauricio Kuri, quien en 2022 postergó el acceso carretero a la comunidad por falta de presupuesto— y que mientras el litigio no concluya, ni la vialidad ni el dren pueden avanzar.
Vialidad detenida arrastra también el dren pluvial proyectado
El dren pluvial formaba parte del mismo paquete de obra: al suspenderse la vialidad, el drenaje quedó atrapado en la misma resolución.
Las colonias de San Pedro Ahuacatlán y la zona de Vistá enfrentan así cada temporada con riesgo de inundación. El programa de obra pública 2026 no contempla solución alternativa para la zona mientras el litigio siga activo, señaló el alcalde.
"A lo mejor ni lo vamos a hacer nosotros ni el gobernador Curi ni un servidor, y será el problema de otras administraciones", advirtió Cabrera Valencia.
La infraestructura de drenaje en San Juan del Río avanza en otras zonas del municipio, pero el ayuntamiento no ha precisado ninguna medida de contención temporal para San Pedro Ahuacatlán ante la temporada ya iniciada.