Litigio agrario paraliza obra vial y dren en San Pedro Ahuacatlán

Tribunal Agrario suspendió obra vial iniciada; dren pluvial proyectado también quedó frenado.

Vista de San Pedro Ahuacatlán en San Juan del Río, comunidad que inicia temporada de lluvias sin obra vial ni dren pluvial por litigio agrario vigente

Roberto Cabrera Valencia reconoció en entrevista con Rotativo que el litigio agrario en San Pedro Ahuacatlán mantiene suspendidas tanto la obra vial como el dren pluvial proyectado para la comunidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — San Pedro Ahuacatlán llega a la temporada de lluvias 2026 sin dos obras proyectadas: la vialidad que avanzaba en la zona y el dren pluvial que debía acompañarla.

Un juicio ante el Tribunal Agrario, interpuesto por la autoridad auxiliar de la comunidad cuando los trabajos ya registraban avance, los mantiene paralizados, reconoció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia en entrevista con Rotativo.

El aguacero del lunes 5 de mayo abrió la temporada con ambas obras todavía detenidas y sin fecha de resolución.

La comunidad arrastra un historial de conflictos en torno a infraestructura de acceso. En 2019, ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán interpusieron un amparo que paralizó otra obra vial en la zona; el gobierno estatal tuvo que devolver 70 millones de pesos a la federación, aunque el juez determinó que los ejidatarios no tenían razón. Los recursos, sin embargo, ya habían sido reintegrados y la obra quedó inconclusa.

El litigio más reciente fue interpuesto durante el gobierno del entonces gobernador Francisco Domínguez Servién. Cabrera Valencia indicó que el proceso legal sigue activo —heredado también por el gobernador Mauricio Kuri, quien en 2022 postergó el acceso carretero a la comunidad por falta de presupuesto— y que mientras el litigio no concluya, ni la vialidad ni el dren pueden avanzar.

Vialidad detenida arrastra también el dren pluvial proyectado

El dren pluvial formaba parte del mismo paquete de obra: al suspenderse la vialidad, el drenaje quedó atrapado en la misma resolución.

Las colonias de San Pedro Ahuacatlán y la zona de Vistá enfrentan así cada temporada con riesgo de inundación. El programa de obra pública 2026 no contempla solución alternativa para la zona mientras el litigio siga activo, señaló el alcalde.

"A lo mejor ni lo vamos a hacer nosotros ni el gobernador Curi ni un servidor, y será el problema de otras administraciones", advirtió Cabrera Valencia.

La infraestructura de drenaje en San Juan del Río avanza en otras zonas del municipio, pero el ayuntamiento no ha precisado ninguna medida de contención temporal para San Pedro Ahuacatlán ante la temporada ya iniciada.

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