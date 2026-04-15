Querétaro, 15 de abril de 2026. —El Dren Peñuelas ya capta agua y reduce la velocidad del escurrimiento hacia el bordo Benito Juárez con apenas el 35 por ciento de avance de obra, según constató el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, durante el recorrido de supervisión que realizó la tarde del sábado pasado tras las lluvias atípicas que cayeron en la capital queretana.
Ningún domicilio de la zona intervenida reportó retorno de agua del drenaje sanitario, aseguró el edil este miércoles.
"Ya está captando agua hacia el bordo Benito Juárez y está funcionando la obra. Estamos hablando de una cirugía mayor que no se hacía en la ciudad de Querétaro en los últimos 20 años", afirmó Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal.
El alcalde reconoció que las lluvias fuera de temporada generan retrasos previstos de dos o tres días, pero defendió que el calendario general de la obra se mantiene firme para concluir antes del verano.
La intervención forma parte del paquete de obras de infraestructura pluvial por 50 millones de pesos en San Pedrito Peñuelas, que busca reducir hasta 70 por ciento las afectaciones registradas durante la temporada de lluvias de 2025.
La obra se ejecuta a tres turnos sobre la calle Obreros e incluye la instalación de tres redes de drenaje sanitario, dos redes de agua potable, nuevos cajones pluviales de gran capacidad y modernización integral de la vialidad, según el proyecto presentado en enero por el municipio.
El Dren Peñuelas opera de forma complementaria con los bordos Cuates 1 y Cuates 2 que ejecuta el gobierno estatal en la parte alta de la cuenca, con inversión conjunta superior a 205 millones de pesos para beneficio de más de un millón 49 mil personas en la zona norte de la capital.
La fecha estimada de conclusión de todo el sistema es junio próximo, previo al inicio formal de la temporada de lluvias que históricamente afecta a colonias en las partes bajas de la cuenca Menchaca-Peñuelas.
Macías Olvera agradeció la colaboración de los vecinos durante los trabajos y aseguró que la red de drenaje sanitario instalada en uno de los costados de la vialidad ya evitó afectaciones que en años anteriores eran recurrentes.
El edil reiteró que cualquier denuncia ciudadana relacionada con baches o afectaciones derivadas de las lluvias puede reportarse al teléfono 4428 17 12 38, donde dijo supervisar personalmente la atención de los reportes.
El gobierno federal y estatal anunciaron en noviembre una inversión conjunta superior a 800 millones de pesos para infraestructura hidráulica destinada a prevenir inundaciones en la capital.