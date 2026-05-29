Cabrera encabeza la edición 27 del "Viernes en Rancho Banthí" con 165 atenciones

El gobierno municipal acercó mesas de atención, salud y mantenimiento a la comunidad en una nueva edición del programa itinerante.

Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos en mesas de trabajo del programa Viernes en Rancho Banthí, San Juan del Río

Las dependencias municipales instalaron mesas de trabajo donde sumaron 165 atenciones y una campaña de salud visual para los vecinos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 27 del programa "Viernes en Rancho Banthí", una jornada de atención y trabajo comunitario que reunió a las dependencias de la Administración Municipal en esta localidad.

Acompañado del Gabinete Municipal, el edil sostuvo un encuentro con liderazgos de Rancho Banthí para impulsar la corresponsabilidad entre vecinos y autoridades, con el propósito de trabajar en equipo por una mejor comunidad. El programa replica el esquema de jornadas comunitarias que la Administración rota por distintas zonas del municipio.


Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos en mesas de trabajo del programa Viernes en Rancho Banth\u00ed, San Juan del R\u00edo Las dependencias municipales instalaron mesas de trabajo donde sumaron 165 atenciones y una campaña de salud visual para los vecinos. rotativo.com.mx

Qué ofreció el "Viernes en Rancho Banthí"

La actividad central fue una jornada de atención ciudadana en mesas de trabajo que sumó 165 atenciones. En ellas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) —cuya operación de JAPAM ha avanzado en la zona oriente— y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Finanzas. En paralelo, se ofreció una campaña de salud visual para los asistentes.

Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos en mesas de trabajo del programa Viernes en Rancho Banth\u00ed, San Juan del R\u00edo Las dependencias municipales instalaron mesas de trabajo donde sumaron 165 atenciones y una campaña de salud visual para los vecinos. rotativo.com.mx

Las dependencias también ejecutaron labores en distintos puntos de la localidad. La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante la Dirección de Obra Institucional, pintó nueve reductores de velocidad, en tanto que la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa a los habitantes.

Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos en mesas de trabajo del programa Viernes en Rancho Banth\u00ed, San Juan del R\u00edo Las dependencias municipales instalaron mesas de trabajo donde sumaron 165 atenciones y una campaña de salud visual para los vecinos. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó con pintura el inmueble de la Delegación Rancho Banthí y desplegó la jornada Salud por un Mejor San Juan, que ofreció consultas y medicamentos gratuitos. Estos apoyos sociales se suman a los entregados antes en la comunidad.

Con esta entrega, el programa acumula 27 jornadas de atención itinerante en las comunidades de San Juan del Río.

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