Cabrera encabeza la edición 27 del "Viernes en Rancho Banthí" con 165 atenciones

San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 27 del programa "Viernes en Rancho Banthí", una jornada de atención y trabajo comunitario que reunió a las dependencias de la Administración Municipal en esta localidad.
Acompañado del Gabinete Municipal, el edil sostuvo un encuentro con liderazgos de Rancho Banthí para impulsar la corresponsabilidad entre vecinos y autoridades, con el propósito de trabajar en equipo por una mejor comunidad. El programa replica el esquema de jornadas comunitarias que la Administración rota por distintas zonas del municipio.
Las dependencias municipales instalaron mesas de trabajo donde sumaron 165 atenciones y una campaña de salud visual para los vecinos. rotativo.com.mx
Qué ofreció el "Viernes en Rancho Banthí"
La actividad central fue una jornada de atención ciudadana en mesas de trabajo que sumó 165 atenciones. En ellas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) —cuya operación de JAPAM ha avanzado en la zona oriente— y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Finanzas. En paralelo, se ofreció una campaña de salud visual para los asistentes.
Las dependencias municipales instalaron mesas de trabajo donde sumaron 165 atenciones y una campaña de salud visual para los vecinos. rotativo.com.mx
Las dependencias también ejecutaron labores en distintos puntos de la localidad. La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante la Dirección de Obra Institucional, pintó nueve reductores de velocidad, en tanto que la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa a los habitantes.
Las dependencias municipales instalaron mesas de trabajo donde sumaron 165 atenciones y una campaña de salud visual para los vecinos. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó con pintura el inmueble de la Delegación Rancho Banthí y desplegó la jornada Salud por un Mejor San Juan, que ofreció consultas y medicamentos gratuitos. Estos apoyos sociales se suman a los entregados antes en la comunidad.
Con esta entrega, el programa acumula 27 jornadas de atención itinerante en las comunidades de San Juan del Río.