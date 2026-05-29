San Juan del Río, Querétaro, 29 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento aprobó la exención del pago del impuesto predial a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) respecto a un grupo de inmuebles propiedad del organismo, en una votación dividida que registró 12 votos a favor y dos en contra durante la sesión ordinaria de cabildo encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
El dictamen, emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, sostiene que los predios cumplen un servicio público vinculado al suministro y saneamiento de agua para los habitantes del municipio, condición que la ley exige para que un inmueble pueda ser exceptuado de esa contribución.
¿Qué motivó la inserción al dictamen?
Antes de la votación, la regidora Vania Camacho Galván solicitó incorporar al dictamen un oficio firmado bajo protesta de decir verdad por el director de la JAPAM, José Antonio Pérez Cabrera, junto con la titular de la gerencia administrativa y la jefa de control patrimonial del organismo.
En ese documento, explicó, los funcionarios hacen constar que verificaron que cada uno de los inmuebles tiene un uso o servicio de carácter público, conforme al objeto del organismo descentralizado. La regidora precisó que el oficio se recibió el 28 de mayo, cuando el dictamen ya había sido emitido, por lo que pidió que quedara inserto en su integridad para no incurrir en omisiones.
El presidente de la comisión instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento realizar la inserción solicitada, con el aval de las integrantes Rosalba Ruiz y Marcia Solórzano.
La advertencia del regidor Rocha
El regidor Víctor Rocha votó en contra y expuso dos objeciones. La primera, que una revisión de los predios arrojó que un número de ellos no cuenta con utilidad pública, por lo que a su juicio no cumplen el requisito legal para la exención.
La segunda fue un señalamiento sobre el manejo de la información. Rocha afirmó que personal de la Secretaría del Ayuntamiento compartió de manera extraoficial datos comentados con regidores en una mesa de trabajo, y que esa información habría llegado a la dirección del organismo. Dijo haber recibido un oficio del director de la JAPAM que, en sus palabras, buscaba subsanar las observaciones planteadas.
"Me parece una responsabilidad grave", expresó el regidor, quien refirió que el documento llegó a las oficinas de regidores a las 12 horas con 10 minutos del día previo y pidió al presidente municipal tomar cartas en el asunto.
La votación nominal cerró con 12 votos a favor y dos en contra, con lo que el dictamen quedó aprobado.