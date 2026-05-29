Cae en Corregidora hombre buscado por feminicidio en Michoacán

La Policía de Investigación del Delito localizó al imputado en el fraccionamiento Hacienda Carlota y lo entregó a la fiscalía michoacana.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro durante la detención de un hombre requerido por feminicidio.

Agentes de la Fiscalía de Querétaro detuvieron al imputado en el fraccionamiento Hacienda Carlota, en el municipio de Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 29 de mayo de 2026.- Un hombre requerido por el delito de feminicidio fue detenido en el municipio de Corregidora por la Fiscalía General del Estado, que lo puso a disposición de las autoridades de Michoacán para continuar su proceso penal.

La captura del imputado, identificado como Abel "N", se concretó a través de la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dependencia que mantenía vigente una orden de aprehensión en su contra.

El aseguramiento ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Hacienda Carlota, tras los trabajos de investigación y localización desplegados por personal ministerial queretano con apoyo de la Policía municipal de Corregidora y agentes michoacanos.

¿Cómo se concretó la captura por feminicidio?

Una vez corroborada la identidad del detenido, los elementos ejecutaron el mandato judicial vigente y realizaron la lectura de derechos correspondiente. Después se efectuaron los trámites de colaboración institucional para entregar al imputado a la Fiscalía de Michoacán, que asumió el caso.

La detención se inscribe en la estrategia Sinergia, el esquema de coordinación interinstitucional que la Fiscalía estatal aplica tanto en cateos simultáneos como en la localización de personas buscadas por otras entidades. Bajo ese mismo modelo se han ejecutado operativos coordinados en varios municipios queretanos durante el año.

La entrega del imputado traslada la responsabilidad del proceso a los tribunales de Michoacán, donde se definirá su situación jurídica por el feminicidio que se le atribuye.

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