Cae en Corregidora hombre buscado por feminicidio en Michoacán

Corregidora, 29 de mayo de 2026.- Un hombre requerido por el delito de feminicidio fue detenido en el municipio de Corregidora por la Fiscalía General del Estado, que lo puso a disposición de las autoridades de Michoacán para continuar su proceso penal.
La captura del imputado, identificado como Abel "N", se concretó a través de la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dependencia que mantenía vigente una orden de aprehensión en su contra.
El aseguramiento ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Hacienda Carlota, tras los trabajos de investigación y localización desplegados por personal ministerial queretano con apoyo de la Policía municipal de Corregidora y agentes michoacanos.
¿Cómo se concretó la captura por feminicidio?
Una vez corroborada la identidad del detenido, los elementos ejecutaron el mandato judicial vigente y realizaron la lectura de derechos correspondiente. Después se efectuaron los trámites de colaboración institucional para entregar al imputado a la Fiscalía de Michoacán, que asumió el caso.
La detención se inscribe en la estrategia Sinergia, el esquema de coordinación interinstitucional que la Fiscalía estatal aplica tanto en cateos simultáneos como en la localización de personas buscadas por otras entidades. Bajo ese mismo modelo se han ejecutado operativos coordinados en varios municipios queretanos durante el año.
La entrega del imputado traslada la responsabilidad del proceso a los tribunales de Michoacán, donde se definirá su situación jurídica por el feminicidio que se le atribuye.