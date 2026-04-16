Balacera en pelea de gallos clandestina deja cuatro muertos en Corregidora

Disputa por apuestas escaló a disparos en predio de Valle Dorado 2000.

Predio acordonado por autoridades en colonia Valle Dorado 2000 de Corregidora tras pelea de gallos con cuatro muertos

Elementos de la Policía Municipal de Corregidora y del Ejército Mexicano aseguraron el predio particular donde ocurrió la balacera.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 16 de abril de 2026. —Cuatro personas murieron a balazos y varias más resultaron lesionadas durante una riña registrada en una pelea de gallos clandestina que se realizaba en un predio particular de la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, la noche del miércoles 15 de abril. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar las detonaciones, lo que activó la movilización de corporaciones municipales, estatales y federales al sitio, donde los cuerpos de rescate confirmaron el saldo fatal al interior del inmueble.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora informó que el conflicto se originó al interior del inmueble donde se realizaban las apuestas, y que las diferencias económicas entre los asistentes escalaron hasta el uso de armas de fuego. La corporación señaló que los primeros elementos en arribar establecieron un perímetro de seguridad y dieron parte inmediato a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para el procesamiento pericial del lugar.

Al predio acudieron también elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano de la 17ª Zona Militar, que desplegaron un operativo conjunto para acordonar la zona mientras los paramédicos atendían a los lesionados, quienes fueron estabilizados y trasladados a hospitales de la zona metropolitana para su valoración médica. Hasta el corte informativo, ninguna autoridad había precisado el número exacto de heridos ni la gravedad de cada uno.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al sitio para iniciar la carpeta de investigación, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios que permitan identificar a los agresores. La dependencia estatal será la encargada de esclarecer la mecánica del ataque, determinar las sanciones legales por la organización del evento clandestino e indagar sobre la propiedad del predio y los organizadores del palenque. Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni reportado personas detenidas.

El hecho rompe la tendencia que la administración municipal ha presentado como uno de sus logros en materia de seguridad. Según el Registro Nacional de Incidencia Delictiva del SESNSP para el primer bimestre de 2026, Corregidora no había registrado un solo homicidio doloso consumado durante enero y febrero del año. Las peleas de gallos sin permiso están prohibidas por la legislación estatal, pero su realización en predios privados se ha mantenido como una actividad de bajo perfil en la zona metropolitana.

Fiscalía de Querétaro indagará la organización del palenque clandestino

La investigación quedó a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las diligencias periciales y recabará los indicios en el predio. La dependencia indagará también sobre la propiedad del inmueble, los organizadores del evento y los asistentes que participaban en las apuestas al momento del ataque armado, como parte del esclarecimiento del caso.

El caso se suma al homicidio de dos guardias de seguridad privada en el fraccionamiento Puerta Real ocurrido apenas tres días antes en el mismo municipio, aunque en circunstancias distintas. Hasta el momento, el ayuntamiento de Corregidora encabezado por Josué "Chepe" Guerrero Trápala no ha emitido postura sobre los hechos registrados en Valle Dorado 2000.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente y continuará con las acciones de investigación para identificar a los responsables del ataque armado.

sucesosseguridadviolenciapelea de galloscorregidora

Reciente

Canasta básica de 910 pesos en México y gasolina regular en 23.99 por acuerdos del PACIC 2026
México

Canasta básica baja a 910 pesos con PACIC

Gobierno federal aplica estímulos y pacta con agroindustria para contener precios de gasolina, diésel y 24 productos esenciales

Funcionarios del Municipio de Querétaro durante Diálogo Ciudadano sobre comercio artesanal en Centro Histórico
Querétaro

Nueva comisión regulará comercio artesanal

Colectivos, UAQ y Universidad de Londres acordaron con el Municipio crear una instancia específica para el Centro Histórico.

Tabulador de tarifas 2026 en estacionamientos públicos de Querétaro capital con costos por categoría A, B y C
Querétaro

Tarifas de cocheras 2026 en Querétaro

Movilidad capitalina detalla costos por categoría y confirma que el 070 recibe quejas por cobro indebido.

Biciestacionamientos en cocheras del Centro de Querétaro con tarifa de $10 la primera hora durante prueba piloto de 90 días
Querétaro

Bici bajo techo: $10 por hora en el Centro

Municipio arrancó prueba de 90 días en estacionamientos La Moraleja, Del Carmen y Enríquez.