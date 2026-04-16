La suma de los seis tipos penales con mayor incidencia representa el 81 por ciento del total registrado por las fiscalías durante los dos primeros meses del año.

El Registro Nacional de Incidencia Delictiva contabiliza las carpetas abiertas mensualmente por las fiscalías estatales y municipales del país con corte por tipo de delito, subtipo y modalidad.

La base de datos es la estadística oficial federal sobre incidencia delictiva y se publica por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal de datos abiertos del gobierno federal.

A diferencia de las encuestas de percepción ciudadana, el RNID contabiliza denuncias formales ingresadas al ministerio público, no opiniones recabadas por llamada telefónica o entrevista presencial. Los datos del primer bimestre de 2026 para Corregidora suman 341 carpetas en enero y 285 en febrero.

El robo sin violencia concentra el grueso del perfil delictivo

Dentro del robo, que acumuló 224 carpetas en el bimestre, la categoría de "otros robos" representa el subtipo más amplio con 118 casos, seguida del robo de vehículo automotor con 43 entre coche de cuatro ruedas y motocicleta, el robo a negocio con 31, el robo a casa habitación con 17 y el robo a transeúnte en vía pública con siete.

La mayor parte del robo en Corregidora se cometió sin violencia. De las 224 carpetas totales, 213 corresponden a robos sin violencia y únicamente 11 fueron clasificadas como robos con violencia durante los dos meses.

Esa proporción indica un perfil de delito patrimonial con bajo componente de confrontación directa entre víctima y agresor.

Tipo de delito Enero Febrero Total bimestre Robo 117 107 224 Fraude 45 31 76 Otros delitos del fuero común 38 19 57 Violencia familiar 27 27 54 Lesiones 28 23 51 Amenazas 20 26 46 Daño a la propiedad 10 5 15 Despojo 7 8 15 Narcomenudeo 8 7 15 Violencia de género no familiar 4 8 12

El fraude registró su mayor concentración en el primer mes del año con 45 carpetas en enero, contra 31 en febrero. La categoría, que incluye tanto al fraude convencional como al fraude digital, ha sido una constante del perfil delictivo de Corregidora durante los últimos años, con cifras que históricamente superan a las de municipios vecinos de tamaño similar en el estado.

¿Cómo se componen los delitos contra mujeres y la familia?

La suma de delitos contra mujeres y la familia alcanzó 86 carpetas durante enero y febrero, lo que representa el 13.7 por ciento del total municipal del bimestre. La violencia familiar encabeza esta categoría con 54 carpetas distribuidas exactamente en 27 casos en cada uno de los dos meses.

Le siguen la violencia de género distinta a la familiar con 12 carpetas, la violación con ocho entre las modalidades simple y equiparada, el acoso sexual con siete y el abuso sexual con cinco.

El comportamiento de la violencia de género no familiar muestra el movimiento más visible del bimestre. El SESNSP registró cuatro carpetas en enero y ocho en febrero, lo que representa un duplicado en la cifra mensual durante un intervalo de treinta días. El resto de los tipos penales contra mujeres se mantuvo relativamente estable entre los dos meses.

La estrategia que la administración municipal ha mantenido durante el último año incluye el aumento del 16 por ciento a los salarios de los policías municipales aplicable desde abril y la coordinación operativa con fuerzas federales mediante 90 acciones conjuntas con la Guardia Nacional y la 17ª Zona Militar registradas entre 2025 y lo que va de 2026, según cifras de la propia administración.

En homicidio, Corregidora no registra un solo caso doloso consumado durante los dos primeros meses del año en el RNID. Las cinco carpetas contabilizadas en este tipo penal corresponden a dos tentativas de homicidio doloso abiertas en febrero y a tres homicidios culposos, dos de ellos derivados de accidentes de tránsito en enero. El municipio tampoco reporta casos consumados ni en tentativa bajo el tipo penal de feminicidio.

En el rubro de lesiones, las modalidades dolosas sumaron 38 carpetas durante el bimestre, de las cuales 32 se registraron con el subtipo "otro elemento", tres con arma de fuego y una con arma blanca. El resto corresponde a lesiones culposas, principalmente derivadas de accidentes de tránsito.

El narcomenudeo se mantiene en cifras bajas con 15 carpetas durante los dos meses. De ese total, 13 casos fueron clasificados como posesión simple y únicamente dos con fines de venta, lo que indica una proporción de consumo frente a distribución comercial muy desigual en el registro municipal.

La extorsión reporta una sola carpeta en todo el bimestre, abierta en enero. El despojo sumó 15 casos y el daño a la propiedad otros 15, con distribución relativamente pareja entre los dos meses.

Las cifras del Registro Nacional de Incidencia Delictiva son la estadística oficial federal en materia de seguridad pública y se actualizan mensualmente con base en los reportes que las fiscalías estatales entregan al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro es la dependencia que aporta los datos de Corregidora al registro nacional. Hasta el momento, la administración encabezada por Josué "Chepe" Guerrero Trápala no ha hecho referencia a las cifras del primer bimestre del año en sus comunicados oficiales sobre seguridad pública municipal.