Corregidora, 16 de abril de 2026. —Cuatro personas murieron a balazos y varias más resultaron lesionadas durante una riña registrada en una pelea de gallos clandestina que se realizaba en un predio particular de la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, la noche del miércoles 15 de abril. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar las detonaciones, lo que activó la movilización de corporaciones municipales, estatales y federales al sitio, donde los cuerpos de rescate confirmaron el saldo fatal al interior del inmueble.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora informó que el conflicto se originó al interior del inmueble donde se realizaban las apuestas, y que las diferencias económicas entre los asistentes escalaron hasta el uso de armas de fuego. La corporación señaló que los primeros elementos en arribar establecieron un perímetro de seguridad y dieron parte inmediato a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para el procesamiento pericial del lugar.
Al predio acudieron también elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano de la 17ª Zona Militar, que desplegaron un operativo conjunto para acordonar la zona mientras los paramédicos atendían a los lesionados, quienes fueron estabilizados y trasladados a hospitales de la zona metropolitana para su valoración médica. Hasta el corte informativo, ninguna autoridad había precisado el número exacto de heridos ni la gravedad de cada uno.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al sitio para iniciar la carpeta de investigación, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios que permitan identificar a los agresores. La dependencia estatal será la encargada de esclarecer la mecánica del ataque, determinar las sanciones legales por la organización del evento clandestino e indagar sobre la propiedad del predio y los organizadores del palenque. Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni reportado personas detenidas.
El hecho rompe la tendencia que la administración municipal ha presentado como uno de sus logros en materia de seguridad. Según el Registro Nacional de Incidencia Delictiva del SESNSP para el primer bimestre de 2026, Corregidora no había registrado un solo homicidio doloso consumado durante enero y febrero del año. Las peleas de gallos sin permiso están prohibidas por la legislación estatal, pero su realización en predios privados se ha mantenido como una actividad de bajo perfil en la zona metropolitana.
Fiscalía de Querétaro indagará la organización del palenque clandestino
La investigación quedó a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las diligencias periciales y recabará los indicios en el predio. La dependencia indagará también sobre la propiedad del inmueble, los organizadores del evento y los asistentes que participaban en las apuestas al momento del ataque armado, como parte del esclarecimiento del caso.
El caso se suma al homicidio de dos guardias de seguridad privada en el fraccionamiento Puerta Real ocurrido apenas tres días antes en el mismo municipio, aunque en circunstancias distintas. Hasta el momento, el ayuntamiento de Corregidora encabezado por Josué "Chepe" Guerrero Trápala no ha emitido postura sobre los hechos registrados en Valle Dorado 2000.
El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente y continuará con las acciones de investigación para identificar a los responsables del ataque armado.