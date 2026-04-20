Querétaro capital, 20 de abril de 2026. —Un inmueble habilitado para peleas de gallos sin ningún permiso fue clausurado este viernes en la zona de El Salitre, delegación Epigmenio González, después de que vecinos alertaron a las autoridades municipales sobre la concentración inusual de personas y el ruido proveniente del predio.
El operativo —coordinado entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Guardia Municipal— derivó en el aseguramiento del redondel o anillo de combate que estaba instalado en el lugar.
Elementos de la Guardia Municipal y Protección Civil aseguraron el redondel instalado en el inmueble habilitado para peleas de gallos sin permisos en la delegación Epigmenio González. rotativo.com.mx
La clausura ocurre a tres días del ataque armado que dejó cuatro personas muertas en un palenque clandestino de la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio vecino de Corregidora.
Aquel evento también operaba sin permisos y su convocatoria circuló por redes sociales, lo que expuso los puntos ciegos de las corporaciones de seguridad en la zona metropolitana ante este tipo de giros ilegales. Rotativo documentó ese caso en la nota sobre la balacera en la pelea de gallos clandestina de Corregidora.
Personal de la Dirección de Inspección y de Protección Civil Municipal constató en El Salitre la presencia de asistentes y la infraestructura típica de este tipo de eventos.
"No se permitirán actividades que no cuenten con los permisos correspondientes", indicó el secretario de Gobierno municipal, Miguel Ángel Torres Olguín, quien además agradeció la denuncia ciudadana que detonó la intervención.
El municipio no precisó cuántas personas se encontraban en el inmueble al momento del operativo, si se presentaron detenidos ni el nombre del propietario del predio. La acción se limitó a la clausura y el aseguramiento del redondel como medida para impedir la continuidad del evento.
Elementos de la Guardia Municipal y Protección Civil aseguraron el redondel instalado en el inmueble habilitado para peleas de gallos sin permisos en la delegación Epigmenio González. rotativo.com.mx
La pregunta que queda abierta es cuántos inmuebles similares operan hoy en la capital sin figurar en ningún mapa operativo municipal. La Fiscalía General del Estado avanza en la investigación por el caso Corregidora, donde ha solicitado cateos ante un juez de control para ubicar a los organizadores del palenque ilegal donde se produjo la masacre.
El municipio capital no informó si el caso de El Salitre derivará en carpeta de investigación por parte del Ministerio Público.