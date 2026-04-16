Corregidora, 16 de abril de 2026. —La escena tiene algo que incomoda a cualquier lector atento. Una colonia de clase media, un inmueble particular, una pelea de gallos con apuestas, armas de fuego entre los asistentes y cinco personas muertas al cierre de la noche.

Todo eso cabía dentro de un municipio que, hasta el miércoles por la tarde, la administración presentaba como uno de los más seguros del país.

Las cifras que sostienen ese relato son reales y verificables. Corregidora cerró el primer bimestre de 2026 con cero homicidios dolosos consumados según el Registro Nacional de Incidencia Delictiva del SESNSP. La administración de Josué "Chepe" Guerrero Trápala presume además segundo lugar nacional en percepción ciudadana de seguridad según la encuestadora Massive Caller, noventa acciones conjuntas con la Guardia Nacional y la 17ª Zona Militar entre 2025 y lo que va de 2026, y un saldo blanco reportado al cierre del operativo de Semana Santa. El problema no está en los números. Está en lo que los números no alcanzaron a ver.

Porque un palenque clandestino no se improvisa. Requiere convocatoria, logística, gallos criados, jaulas, manejo de apuestas, entrada y salida de decenas de personas, movimiento de efectivo y —como se vio el miércoles— acceso de armas de fuego. Ninguna de esas señales operativas, que se repiten cada vez que hay función, llegó al radar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que encabeza Ángel Rangel Nieves antes de que sonaran los disparos.

Ese es el punto ciego que el caso deja al descubierto. La SSPMC ha construido su discurso sobre la parte visible del trabajo policial: cámaras corporales, video a bordo en patrullas y sistemas de monitoreo 360 grados que, según el propio alcalde, inhiben la conducta irregular de los elementos.

A esa estrategia se sumó el aumento salarial del 16 por ciento para los policías municipales aplicable desde abril y los filtros de reclutamiento que la administración exhibe como blindaje de confianza. Todo eso opera sobre el elemento ya desplegado, sobre la patrulla ya en la calle, sobre el servicio ya en curso.

Lo que no aparece en el discurso es la fase anterior: el trabajo de inteligencia que debería ubicar un punto de riesgo antes de que el punto de riesgo se convierta en escena del crimen.

La distinción no es menor para un lector que vive en Valle Dorado 2000, en El Pueblito o en Candiles. Una policía que reacciona rápido cuando ya hay balacera no es lo mismo que una policía que sabe dónde podría haber balacera antes de que ocurra.

La primera contiene el daño; la segunda lo evita. El miércoles por la noche, los vecinos que llamaron al 911 hicieron el trabajo que la inteligencia municipal no había hecho: detectar que algo pasaba en ese predio. La movilización de corporaciones llegó después de los disparos.

El caso expone además una tensión que la administración había manejado con cuidado durante los primeros meses del año. Las peleas de gallos sin permiso están prohibidas por la legislación estatal, pero su realización en predios privados se mantiene como actividad de bajo perfil en la zona metropolitana.

La pregunta de cuándo una actividad "de bajo perfil" deja de serlo se respondió sola: cuando termina con cinco personas muertas. Y esa respuesta deja abierta otra pregunta: cuántos predios más, en cuántas colonias del municipio, operan hoy bajo la misma lógica sin figurar en ningún mapa operativo de la SSPMC.

El ayuntamiento encabezado por Guerrero Trápala no ha emitido postura pública sobre los hechos registrados en Valle Dorado 2000 hasta el momento de esta redacción. Rangel Nieves, que días atrás celebraba el saldo blanco de Semana Santa con 180 personas remitidas al juzgado cívico, tampoco ha comparecido ante medios para explicar el componente de prevención que no se activó a tiempo.

La Fiscalía General del Estado tomó el caso y conducirá la investigación judicial sobre el ataque armado; corresponde a la administración municipal dar cuenta del trabajo que debió anteceder al disparo.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ni la Presidencia Municipal han emitido postura sobre los cuestionamientos a la estrategia preventiva del municipio.