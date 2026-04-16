Corregidora, 16 de abril de 2026. —La Fiscalía General del Estado de Querétaro solicitó a la autoridad judicial autorizaciones para ejecutar cateos como parte de la investigación por la balacera registrada en el palenque clandestino de la colonia Valle Dorado 2000, un giro que marca el paso de la etapa de recolección de indicios a la búsqueda activa de responsables. Las diligencias se concentran ahora en ubicar a los operadores de la pelea de gallos que funcionaba sin permisos y a las personas probablemente involucradas en el ataque contra los asistentes.
Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito trabaja de manera permanente y coordinada en el análisis integral de los indicios recabados en el sitio. La integración de datos de prueba, según detalló la dependencia, busca reconstruir la dinámica exacta del ataque y acreditar la participación de quienes habrían montado el evento ilegal la noche de los hechos. Los avances se suman a la cobertura que Rotativo ha dado a la seguridad en Corregidora durante las últimas semanas.
En paralelo, la Fiscalía mantiene el seguimiento médico de las víctimas. Once personas lesionadas continúan hospitalizadas en condición estable y otras dos solicitaron su alta voluntaria. Ninguna de ellas ha sido identificada públicamente como denunciante formal dentro de la carpeta de investigación, lo que convierte el testimonio de los sobrevivientes en una de las líneas que la dependencia busca fortalecer en esta etapa.
La Fiscalía no precisó cuántos cateos están en trámite ante el juez de control, en qué domicilios se ejecutarían ni si están concentrados en Corregidora o se extienden a otras demarcaciones del estado. Tampoco se informó si hasta el momento existen personas detenidas, aseguradas o identificadas como probables responsables. La dependencia se limitó a señalar que agotará todas las líneas hasta el total esclarecimiento del caso. Información general sobre la actuación del Ministerio Público en el estado puede consultarse en la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Denuncias de víctimas, pieza faltante en la carpeta
La institución hizo un llamado directo a las personas lesionadas durante el ataque, así como a quienes cuenten con información relevante sobre la operación del recinto clandestino, a acudir a presentar denuncia o aportar datos. La dependencia reiteró que ya existe una carpeta formalmente abierta y que la colaboración de víctimas y testigos es pieza clave para acreditar cómo se organizaba la pelea de gallos, quiénes participaban en su operación y bajo qué esquema funcionaba.
¿Qué sigue en la investigación?
El siguiente paso depende de la resolución del juez de control sobre las solicitudes de cateo. De concederse las autorizaciones, la Fiscalía podrá ejecutar las diligencias en los domicilios vinculados a la indagatoria y, eventualmente, avanzar hacia detenciones o imputaciones. La dependencia no adelantó plazos para la conclusión de la etapa de investigación inicial ni para la judicialización de la carpeta, y señaló que mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las indagatorias, en apego al debido proceso.