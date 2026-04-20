San Juan del Río, 20 de abril de 2026. — Las peleas de gallos en San Juan del Río solo se permitirán con autorización estatal y operadas por familias locales, fijó el alcalde Roberto Cabrera Valencia al ser cuestionado sobre la balacera del pasado 15 de abril en Corregidora, donde un ataque armado durante un palenque clandestino dejó cinco muertos y once heridos.

El edil remitió el número exacto de eventos autorizados en lo que va de su administración a la Secretaría de Gobierno municipal y defendió el esquema actual como garantía de legalidad, aunque evitó precisar medidas específicas sobre el control de apuestas.

El ataque armado en el fraccionamiento Valle Dorado 2000 ocurrió en un palenque que funcionaba sin permisos, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Querétaro al solicitar cateos contra los operadores del recinto.

El hecho rompió el historial de Corregidora como el municipio que la administración de Josué "Chepe" Guerrero presentaba con cero homicidios dolosos consumados durante el primer bimestre de 2026.

Cabrera marcó distancia de ese escenario sin nombrarlo. Defendió que en San Juan del Río los eventos son esporádicos y operados por familias con arraigo rural.

"Somos una familia importante del sector primario y mucho entre las costumbres de nuestra hermosa zona rural es el tener aves de combate", señaló al reconocer que los derbys y torneos de gallos forman parte de la tradición en comunidades del municipio.

El alcalde remarcó que los permisos no son fáciles de obtener y que su expedición corresponde a instancias estatales. Sobre el número concreto de peleas autorizadas desde el inicio de su administración en octubre de 2024, Cabrera no dio cifra y encargó el dato a la Secretaría de Gobierno municipal, sin mencionar a su titular.

Apuestas: respuesta sin medidas concretas

Cuestionado sobre el control de apuestas —elemento central de la balacera de Valle Dorado 2000 que se originó por diferencias económicas entre asistentes—, Cabrera respondió de manera general.

"Tienen que tener permisos de todo tipo y nosotros cuidar que se cumpla con esa legalidad", dijo sin detallar operativos de vigilancia ni protocolos específicos para eventos con apuestas en el municipio.

¿Qué requisitos exige el municipio para este tipo de eventos?

La administración sanjuanense sostuvo que la autorización depende del nivel estatal y que el papel municipal consiste en verificar el cumplimiento.

No detalló, sin embargo, cuántas inspecciones realiza el municipio, qué área las ejecuta, ni bajo qué criterios interviene ante eventos sin autorización.

El cuestionamiento al alcalde sanjuanense se produce cuando el escándalo por el caso Corregidora obliga a revisar la estrategia de seguridad de la administración de Chepe Guerrero y reabre el debate sobre la regulación efectiva de este tipo de eventos en predios privados.

La legislación estatal prohíbe las peleas sin permiso, pero su realización de bajo perfil en inmuebles particulares de la zona metropolitana ha sido documentada como práctica persistente.