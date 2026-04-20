Tras balacera en Corregidora, Cabrera limita peleas de gallos en San Juan del Río a permisos estatales

El alcalde remite a la Secretaría de Gobierno municipal el dato de cuántos eventos se han autorizado en su administración.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, fija postura sobre peleas de gallos tras balacera con cinco muertos en Corregidora.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, respondió sobre la regulación de peleas de gallos tras el ataque armado del 15 de abril en Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de abril de 2026. — Las peleas de gallos en San Juan del Río solo se permitirán con autorización estatal y operadas por familias locales, fijó el alcalde Roberto Cabrera Valencia al ser cuestionado sobre la balacera del pasado 15 de abril en Corregidora, donde un ataque armado durante un palenque clandestino dejó cinco muertos y once heridos.

El edil remitió el número exacto de eventos autorizados en lo que va de su administración a la Secretaría de Gobierno municipal y defendió el esquema actual como garantía de legalidad, aunque evitó precisar medidas específicas sobre el control de apuestas.

El ataque armado en el fraccionamiento Valle Dorado 2000 ocurrió en un palenque que funcionaba sin permisos, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Querétaro al solicitar cateos contra los operadores del recinto.

El hecho rompió el historial de Corregidora como el municipio que la administración de Josué "Chepe" Guerrero presentaba con cero homicidios dolosos consumados durante el primer bimestre de 2026.

Cabrera marcó distancia de ese escenario sin nombrarlo. Defendió que en San Juan del Río los eventos son esporádicos y operados por familias con arraigo rural.

"Somos una familia importante del sector primario y mucho entre las costumbres de nuestra hermosa zona rural es el tener aves de combate", señaló al reconocer que los derbys y torneos de gallos forman parte de la tradición en comunidades del municipio.

El alcalde remarcó que los permisos no son fáciles de obtener y que su expedición corresponde a instancias estatales. Sobre el número concreto de peleas autorizadas desde el inicio de su administración en octubre de 2024, Cabrera no dio cifra y encargó el dato a la Secretaría de Gobierno municipal, sin mencionar a su titular.

Apuestas: respuesta sin medidas concretas

Cuestionado sobre el control de apuestas —elemento central de la balacera de Valle Dorado 2000 que se originó por diferencias económicas entre asistentes—, Cabrera respondió de manera general.

"Tienen que tener permisos de todo tipo y nosotros cuidar que se cumpla con esa legalidad", dijo sin detallar operativos de vigilancia ni protocolos específicos para eventos con apuestas en el municipio.

¿Qué requisitos exige el municipio para este tipo de eventos?

La administración sanjuanense sostuvo que la autorización depende del nivel estatal y que el papel municipal consiste en verificar el cumplimiento.

No detalló, sin embargo, cuántas inspecciones realiza el municipio, qué área las ejecuta, ni bajo qué criterios interviene ante eventos sin autorización.

El cuestionamiento al alcalde sanjuanense se produce cuando el escándalo por el caso Corregidora obliga a revisar la estrategia de seguridad de la administración de Chepe Guerrero y reabre el debate sobre la regulación efectiva de este tipo de eventos en predios privados.

La legislación estatal prohíbe las peleas sin permiso, pero su realización de bajo perfil en inmuebles particulares de la zona metropolitana ha sido documentada como práctica persistente.

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