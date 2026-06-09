Querétaro, 9 de junio de 2026.- La diputada local Sully Mauricio Sixtos pidió a la Comisión Federal de Electricidad atender los apagones recurrentes que, dijo, afectan a miles de familias en Pedro Escobedo y Tequisquiapan, además de reforzar los mecanismos de información para que la ciudadanía conozca con oportunidad cualquier interrupción del servicio.

La legisladora señaló que durante las últimas semanas ha recibido reportes constantes de vecinos que enfrentan fallas en el suministro eléctrico, una problemática que ya tiene antecedentes recientes en la región, como ocurrió con comunidades de Tequisquiapan sin luz durante varios días.

Mauricio Sixtos advirtió que los cortes de energía no sólo representan una molestia para los hogares, sino que impactan directamente en la vida cotidiana, el funcionamiento de comercios y la prestación de otros servicios básicos.

Entre las principales afectaciones reportadas, mencionó problemas en el suministro de agua potable, pérdidas de alimentos por falta de refrigeración y complicaciones para pequeños negocios que dependen de la energía eléctrica para operar.

El llamado también se relaciona con la preocupación por personas que requieren equipos médicos eléctricos para su salud y bienestar, por lo que la diputada consideró indispensable que la CFE actúe con mayor rapidez y claridad ante las fallas.

“Las familias tienen derecho a contar con un servicio eficiente y a recibir información clara cuando ocurran fallas. Seguiré acompañando las demandas ciudadanas y gestionando soluciones hasta que existan respuestas concretas para Pedro Escobedo y Tequisquiapan”, expresó.

La legisladora pidió a la CFE mejorar la comunicación con la población mediante avisos preventivos, claros y oportunos, especialmente cuando existan trabajos programados, interrupciones prolongadas o fallas que puedan afectar a comunidades completas.

Además, solicitó acelerar acciones de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para evitar que los apagones se repitan, principalmente en zonas donde las interrupciones también pueden afectar bombas, pozos y redes de distribución de agua.

El tema cobra relevancia porque en Querétaro ya se han documentado casos de viviendas sin acceso regular a energía eléctrica, así como afectaciones indirectas a servicios esenciales cuando ocurren fallas en sistemas eléctricos.

Sully Mauricio Sixtos, quien representa al Distrito XII, también ha impulsado trabajos legislativos vinculados con el acceso al agua y las necesidades de comunidades rurales, entre ellos las mesas en Pedro Escobedo para armonizar la Ley de Aguas con enfoque social y territorial.

En ese contexto, la diputada sostuvo que las fallas eléctricas deben atenderse como un problema de servicio público con impacto directo en familias, productores, comercios y comunidades, no únicamente como incidentes aislados.

La legisladora también ha planteado un enfoque rural dentro de la discusión de la Ley de Aguas, al señalar que los servicios básicos deben responder a las condiciones reales de las comunidades de Querétaro.

De acuerdo con Mauricio Sixtos, la gestión ante la CFE continuará hasta que existan respuestas concretas para Pedro Escobedo y Tequisquiapan, así como una comunicación más efectiva hacia la ciudadanía afectada por los apagones.