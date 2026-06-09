Sully Mauricio exige a CFE atender apagones en Pedro Escobedo y Tequisquiapan

La diputada local pidió a la CFE atender las fallas eléctricas recurrentes y mejorar los avisos preventivos para la población.

Diputada local Sully Mauricio Sixtos durante actividad legislativa en Querétaro.

La diputada Sully Mauricio Sixtos pidió a la CFE atender los apagones reportados en Pedro Escobedo y Tequisquiapan.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de junio de 2026.- La diputada local Sully Mauricio Sixtos pidió a la Comisión Federal de Electricidad atender los apagones recurrentes que, dijo, afectan a miles de familias en Pedro Escobedo y Tequisquiapan, además de reforzar los mecanismos de información para que la ciudadanía conozca con oportunidad cualquier interrupción del servicio.

La legisladora señaló que durante las últimas semanas ha recibido reportes constantes de vecinos que enfrentan fallas en el suministro eléctrico, una problemática que ya tiene antecedentes recientes en la región, como ocurrió con comunidades de Tequisquiapan sin luz durante varios días.

Mauricio Sixtos advirtió que los cortes de energía no sólo representan una molestia para los hogares, sino que impactan directamente en la vida cotidiana, el funcionamiento de comercios y la prestación de otros servicios básicos.

Entre las principales afectaciones reportadas, mencionó problemas en el suministro de agua potable, pérdidas de alimentos por falta de refrigeración y complicaciones para pequeños negocios que dependen de la energía eléctrica para operar.

El llamado también se relaciona con la preocupación por personas que requieren equipos médicos eléctricos para su salud y bienestar, por lo que la diputada consideró indispensable que la CFE actúe con mayor rapidez y claridad ante las fallas.

“Las familias tienen derecho a contar con un servicio eficiente y a recibir información clara cuando ocurran fallas. Seguiré acompañando las demandas ciudadanas y gestionando soluciones hasta que existan respuestas concretas para Pedro Escobedo y Tequisquiapan”, expresó.

La legisladora pidió a la CFE mejorar la comunicación con la población mediante avisos preventivos, claros y oportunos, especialmente cuando existan trabajos programados, interrupciones prolongadas o fallas que puedan afectar a comunidades completas.

Además, solicitó acelerar acciones de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para evitar que los apagones se repitan, principalmente en zonas donde las interrupciones también pueden afectar bombas, pozos y redes de distribución de agua.

El tema cobra relevancia porque en Querétaro ya se han documentado casos de viviendas sin acceso regular a energía eléctrica, así como afectaciones indirectas a servicios esenciales cuando ocurren fallas en sistemas eléctricos.

Sully Mauricio Sixtos, quien representa al Distrito XII, también ha impulsado trabajos legislativos vinculados con el acceso al agua y las necesidades de comunidades rurales, entre ellos las mesas en Pedro Escobedo para armonizar la Ley de Aguas con enfoque social y territorial.

En ese contexto, la diputada sostuvo que las fallas eléctricas deben atenderse como un problema de servicio público con impacto directo en familias, productores, comercios y comunidades, no únicamente como incidentes aislados.

La legisladora también ha planteado un enfoque rural dentro de la discusión de la Ley de Aguas, al señalar que los servicios básicos deben responder a las condiciones reales de las comunidades de Querétaro.

De acuerdo con Mauricio Sixtos, la gestión ante la CFE continuará hasta que existan respuestas concretas para Pedro Escobedo y Tequisquiapan, así como una comunicación más efectiva hacia la ciudadanía afectada por los apagones.

legislatura gobierno cfe

Reciente

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro durante una intervención de seguridad en el municipio de Corregidora.
Corregidora

Detienen en Corregidora a sujeto vinculado con presunta venta de armas en redes sociales

La División Cibernética de POES detectó información sobre posible comercialización de armas de fuego y desplegó acciones de seguimiento en Vista Real.

Personal especializado de la SSPMQ brinda atención a personas en situación de vulnerabilidad en Querétaro.
Querétaro

SSPMQ atendió a 313 personas víctimas de violencia y grupos vulnerables en mayo

La Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género realizó más de 2 mil 700 acciones de trabajo en el municipio de Querétaro.

Integrantes de Movimiento Ciudadano participan en el foro Estrategia, Liderazgo y Victoria Electoral en San Juan del Río.
San Juan del Río

Movimiento Ciudadano reúne a más de 200 personas en foro de liderazgo en San Juan del Río

El foro “Estrategia, Liderazgo y Victoria Electoral” reunió a integrantes de Movimiento Ciudadano y coordinaciones municipales en el Portal del Diezmo.

Voluntarios y autoridades municipales pintan pasos peatonales sobre Avenida Tecnol\u00f3gico, en Quer\u00e9taro, como parte de una activaci\u00f3n de urbanismo t\u00e1ctico.
Editorial

Refuerzan seguridad vial con urbanismo táctico en Av. Tecnológico

La intervención fue impulsada por sociedad civil organizada y respaldada por el Municipio de Querétaro para reducir riesgos en una zona de alta afluencia peatonal.