Detienen en Corregidora a sujeto vinculado con presunta venta de armas en redes sociales

Corregidora, 9 de junio de 2026.- Un sujeto fue detenido en Vista Real, municipio de Corregidora, luego de que la División Cibernética de la Policía Estatal de Querétaro obtuvo información sobre la posible comercialización de presuntas armas de fuego a través de redes sociales.

De acuerdo con la corporación estatal, el caso derivó de labores permanentes de patrullaje en plataformas digitales, lo que permitió desplegar acciones de seguimiento y coordinación operativa para ubicar al probable responsable.

Durante la intervención policial en la zona de Vista Real, los elementos aseguraron dos armas, una de ellas modificada calibre .22, por lo que el sujeto fue detenido conforme a los protocolos establecidos.

El caso se suma a otros hechos recientes relacionados con el aseguramiento de armas calibre .22 en Querétaro, donde las autoridades han reforzado las acciones preventivas para inhibir la portación y posible circulación ilegal de este tipo de objetos.

La Policía Estatal informó que el presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad competente, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

La intervención en Corregidora destaca por el uso de herramientas de vigilancia digital, pues la información inicial fue obtenida mediante patrullaje cibernético, una modalidad preventiva que permite detectar posibles riesgos o actividades ilícitas difundidas en espacios digitales.

POES detuvo en Vista Real, Corregidora, a un sujeto relacionado con presunta venta de armas en redes sociales. rotativo.com.mx

En la zona metropolitana, autoridades estatales y municipales han mantenido operativos para combatir delitos relacionados con armas, drogas y otros ilícitos, como ocurrió en acciones previas realizadas en Corregidora, Huimilpan y El Marqués.

El aseguramiento de armas también ha formado parte de operativos de mayor alcance en Querétaro, donde corporaciones de seguridad y autoridades investigadoras han realizado cateos y despliegues coordinados para retirar de circulación objetos relacionados con posibles conductas delictivas.

En meses recientes, la Fiscalía de Querétaro reportó operativos en los que se aseguraron diversas armas de fuego, drogas y otros indicios, como parte de investigaciones en distintos puntos del estado.

La autoridad estatal reiteró que este tipo de acciones buscan prevenir riesgos para la ciudadanía, especialmente cuando existen indicios de posible comercialización de armas mediante redes sociales u otros canales digitales.

También se mantiene la coordinación con instancias investigadoras para dar seguimiento a los indicios asegurados y establecer si las armas están relacionadas con otros hechos o carpetas de investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención fue realizada bajo los protocolos policiales correspondientes, por lo que será la autoridad competente la encargada de definir la situación jurídica del detenido.

El caso se incorpora al contexto de operativos de seguridad desplegados en Querétaro para atender delitos de alto impacto y fortalecer la prevención en zonas metropolitanas.

Con esta intervención, POES señaló que mantiene labores de patrullaje, tanto en campo como en entornos digitales, para detectar posibles conductas de riesgo y actuar de manera coordinada con las autoridades correspondientes.