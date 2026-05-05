San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Una pistola y cinco cartuchos útiles calibre .22 fueron asegurados a un hombre de 24 años que intentó huir de la policía municipal en la colonia Colinas de Oriente, al oriente de San Juan del Río.
Ángel "N." quedó a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR).
La intervención arrancó con un reporte al 9-1-1: dos hombres consumían bebidas alcohólicas y alteraban el orden en la vía pública de esa colonia.
Cinco cartuchos útiles calibre .22 fueron asegurados junto con la pistola durante la inspección tras la persecución a pie. rotativo.com.mx
Oficiales de la SSPM-SJR acudieron al punto y ubicaron a los señalados, quienes coincidían con las características proporcionadas por el denunciante. Al percatarse de la presencia policial, ambos emprendieron la huida.
Los uniformados les dieron alcance y, durante la inspección física, localizaron el arma tipo pistola y la munición en posesión de Ángel "N.". La portación de armas de fuego sin licencia es competencia federal, por lo que el detenido fue turnado a la delegación de la FGR en San Juan del Río.
Detenciones por este delito se han sostenido en la zona: solo en el primer trimestre de 2026, el operativo estatal ARMA contabilizó 27 personas aseguradas por portación de armamento en Querétaro.
El segundo individuo, que no portaba armas ni objetos ilícitos, fue remitido al Juzgado Cívico Municipal por la falta administrativa correspondiente al consumo de alcohol en vía pública.
La SSPM-SJR no precisó si se trataba de un arma registrada ni aportó detalles sobre la procedencia del armamento asegurado.