Capturan a hombre con pistola calibre .22 en Colinas de Oriente, San Juan del Río

Policía municipal asegura pistola y cinco cartuchos calibre .22 tras persecución en colonia del oriente sanjuanense.

Policía municipal de San Juan del Río asegura pistola y cartuchos calibre .22 tras detención en Colinas de Oriente (105 car)

Oficiales de la SSPM-SJR detuvieron a Ángel "N." con arma de fuego en la colonia Colinas de Oriente, al oriente del municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Una pistola y cinco cartuchos útiles calibre .22 fueron asegurados a un hombre de 24 años que intentó huir de la policía municipal en la colonia Colinas de Oriente, al oriente de San Juan del Río.

Ángel "N." quedó a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR).

La intervención arrancó con un reporte al 9-1-1: dos hombres consumían bebidas alcohólicas y alteraban el orden en la vía pública de esa colonia.

Polic\u00eda municipal de San Juan del R\u00edo asegura pistola y cartuchos calibre .22 tras detenci\u00f3n en Colinas de Oriente (105 car) Cinco cartuchos útiles calibre .22 fueron asegurados junto con la pistola durante la inspección tras la persecución a pie. rotativo.com.mx

Oficiales de la SSPM-SJR acudieron al punto y ubicaron a los señalados, quienes coincidían con las características proporcionadas por el denunciante. Al percatarse de la presencia policial, ambos emprendieron la huida.

Los uniformados les dieron alcance y, durante la inspección física, localizaron el arma tipo pistola y la munición en posesión de Ángel "N.". La portación de armas de fuego sin licencia es competencia federal, por lo que el detenido fue turnado a la delegación de la FGR en San Juan del Río.

Detenciones por este delito se han sostenido en la zona: solo en el primer trimestre de 2026, el operativo estatal ARMA contabilizó 27 personas aseguradas por portación de armamento en Querétaro.

El segundo individuo, que no portaba armas ni objetos ilícitos, fue remitido al Juzgado Cívico Municipal por la falta administrativa correspondiente al consumo de alcohol en vía pública.

La SSPM-SJR no precisó si se trataba de un arma registrada ni aportó detalles sobre la procedencia del armamento asegurado.

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