San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río hizo un llamado a la ciudadanía para no depositar bolsas de basura en banquetas ni esquinas este viernes 3 de abril, fecha en la que el servicio de recolección quedará suspendido por la conmemoración de Viernes Santo.

Los camiones recolectores retomarán sus rutas habituales el sábado 4 de abril, informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

La suspensión de un solo día puede parecer menor, pero la experiencia en jornadas de asueto anteriores ha dejado un patrón conocido en varias colonias sanjuanenses: bolsas amontonadas en cruceros, residuos dispersos por perros callejeros y malos olores que tardan más en disiparse que lo que dura el propio día festivo.

Con miles de familias en casa durante el periodo vacacional de Semana Santa en San Juan del Río, el volumen de desechos domésticos tiende a incrementarse precisamente cuando no hay servicio para recogerlos.

Por eso la recomendación de las autoridades va más allá de un simple aviso administrativo. Resguardar la basura dentro del domicilio hasta el sábado es el primer paso.

Quienes salgan a caminar, visiten parques o acudan a actividades religiosas durante la jornada también pueden aportar con algo sencillo: no dejar residuos en la calle.

Una botella de agua abandonada en una banca, una bolsa de frituras en la banqueta o un vaso desechable junto a una jardinera se multiplican cuando nadie los recoge, y el viernes no habrá quien lo haga.

Limpieza urbana en San Juan del Río: tarea de todos, no solo del camión recolector

La corresponsabilidad ciudadana en el manejo de residuos sólidos no es un concepto abstracto. Se traduce en gestos concretos: separar la basura orgánica de la inorgánica para facilitar el trabajo de los operadores el sábado, amarrar bien las bolsas para evitar que se rompan si algún animal las alcanza, y sacar los botes hasta que el camión esté efectivamente circulando por la colonia, no desde la noche anterior.

¿Qué hacer con los residuos durante el viernes?

Lo más práctico es mantenerlos dentro de un contenedor con tapa en el patio o la cochera. Si el espacio es limitado, una bolsa doble bien cerrada reduce olores y evita escurrimientos. Lo que no funciona —y ocurre cada asueto— es dejar las bolsas en la acera confiando en que "alguien las recogerá".

El viernes no pasará el camión, y la basura expuesta durante horas se convierte en un problema sanitario que afecta a toda la cuadra.

El municipio no ha anunciado suspensiones adicionales de servicios públicos municipales para los días restantes de Semana Santa.

Las rutas del sábado 4 operarán en sus horarios regulares, por lo que la interrupción se limita a una sola jornada. Mantener San Juan del Río limpio ese día depende, en buena medida, de la disposición de cada vecino a guardar sus residuos unas horas más.