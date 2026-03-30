Piden a sanjuanenses no tirar basura en calles durante Viernes Santo

El servicio de recolección se suspende el 3 de abril y regresa el sábado; autoridades apelan a la colaboración vecinal.

Aviso de suspensión del servicio de recolección de basura en San Juan del Río por Viernes Santo 3 de abril 2026

El gobierno de San Juan del Río pidió a la ciudadanía no depositar residuos en la vía pública durante el viernes 3 de abril, cuando no habrá recolección.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río hizo un llamado a la ciudadanía para no depositar bolsas de basura en banquetas ni esquinas este viernes 3 de abril, fecha en la que el servicio de recolección quedará suspendido por la conmemoración de Viernes Santo.

Los camiones recolectores retomarán sus rutas habituales el sábado 4 de abril, informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

La suspensión de un solo día puede parecer menor, pero la experiencia en jornadas de asueto anteriores ha dejado un patrón conocido en varias colonias sanjuanenses: bolsas amontonadas en cruceros, residuos dispersos por perros callejeros y malos olores que tardan más en disiparse que lo que dura el propio día festivo.

Con miles de familias en casa durante el periodo vacacional de Semana Santa en San Juan del Río, el volumen de desechos domésticos tiende a incrementarse precisamente cuando no hay servicio para recogerlos.

Por eso la recomendación de las autoridades va más allá de un simple aviso administrativo. Resguardar la basura dentro del domicilio hasta el sábado es el primer paso.

Quienes salgan a caminar, visiten parques o acudan a actividades religiosas durante la jornada también pueden aportar con algo sencillo: no dejar residuos en la calle.

Una botella de agua abandonada en una banca, una bolsa de frituras en la banqueta o un vaso desechable junto a una jardinera se multiplican cuando nadie los recoge, y el viernes no habrá quien lo haga.

Limpieza urbana en San Juan del Río: tarea de todos, no solo del camión recolector

La corresponsabilidad ciudadana en el manejo de residuos sólidos no es un concepto abstracto. Se traduce en gestos concretos: separar la basura orgánica de la inorgánica para facilitar el trabajo de los operadores el sábado, amarrar bien las bolsas para evitar que se rompan si algún animal las alcanza, y sacar los botes hasta que el camión esté efectivamente circulando por la colonia, no desde la noche anterior.

¿Qué hacer con los residuos durante el viernes?

Lo más práctico es mantenerlos dentro de un contenedor con tapa en el patio o la cochera. Si el espacio es limitado, una bolsa doble bien cerrada reduce olores y evita escurrimientos. Lo que no funciona —y ocurre cada asueto— es dejar las bolsas en la acera confiando en que "alguien las recogerá".

El viernes no pasará el camión, y la basura expuesta durante horas se convierte en un problema sanitario que afecta a toda la cuadra.

El municipio no ha anunciado suspensiones adicionales de servicios públicos municipales para los días restantes de Semana Santa.

Las rutas del sábado 4 operarán en sus horarios regulares, por lo que la interrupción se limita a una sola jornada. Mantener San Juan del Río limpio ese día depende, en buena medida, de la disposición de cada vecino a guardar sus residuos unas horas más.

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