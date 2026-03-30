Obra millonaria en Pablo Cabrera entra en recta final en San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia recorre la vialidad que suma cinco meses en rehabilitación integral.

Rehabilitación del bulevar Pablo Cabrera en San Juan del Río con carpeta asfáltica nueva y banquetas renovadas

El tramo intervenido del bulevar Pablo Cabrera muestra carpeta asfáltica, banquetas ampliadas y señalética nueva en la zona centro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de marzo de 2026. — A cinco meses de que las máquinas rompieran el viejo empedrado del bulevar Pablo Cabrera, la rehabilitación integral de esta vialidad del centro de San Juan del Río reporta un avance del 92%.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recorrió el tramo intervenido —de Ignacio Rayón a Álvaro Obregón— y confirmó que la apertura total al tránsito vehicular ocurrirá en los próximos días.

La intervención, con una inversión que supera los 17 millones de pesos según cifras dadas a conocer por la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, no se limitó a repavimentar.

Rehabilitaci\u00f3n del bulevar Pablo Cabrera en San Juan del R\u00edo con carpeta asf\u00e1ltica nueva y banquetas renovadas El tramo intervenido del bulevar Pablo Cabrera muestra carpeta asfáltica, banquetas ampliadas y señalética nueva en la zona centro.

Por debajo de la nueva carpeta asfáltica se construyó un colector sanitario que unifica dos líneas de drenaje que operaban por separado, y se reemplazaron redes de agua potable con más de dos décadas de antigüedad. Una obra de esta magnitud en el centro de SJR no se registraba en años.

El corredor ya luce con acabado final en la mayor parte del tramo. Las banquetas fueron ampliadas, la señalética quedó instalada en los cruces principales y la estructura de pavimento —de 45 centímetros de espesor— reemplazó el empedrado que durante años provocó quejas de automovilistas y vecinos de colonias como Electricistas.

En febrero, cuando el avance rondaba el 77%, residentes de esa colonia se reunieron con personal de la dependencia para conocer detalles del cronograma, según reportó Rotativo en su cobertura previa.


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Colector sanitario y redes nuevas bajo el bulevar Pablo Cabrera

Álvarez Flores había estimado originalmente que los trabajos concluirían en febrero de 2026. El plazo se extendió un mes, aunque la funcionaria no ha precisado si el ajuste representó sobrecostos respecto al presupuesto original.

Los trabajos arrancaron el 24 de octubre de 2025 con el objetivo de resolver los encharcamientos recurrentes durante la temporada de lluvias en San Juan del Río y modernizar una infraestructura subterránea que ya rebasaba su vida útil.

Rehabilitaci\u00f3n del bulevar Pablo Cabrera en San Juan del R\u00edo con carpeta asf\u00e1ltica nueva y banquetas renovadas El tramo intervenido del bulevar Pablo Cabrera muestra carpeta asfáltica, banquetas ampliadas y señalética nueva en la zona centro.

Con la apertura del bulevar prevista para esta semana, el municipio recuperará una de las arterias de mayor flujo vehicular en la zona centro.

Queda por definir si el gobierno municipal dará a conocer un balance final de la obra con desglose de costos y tiempos reales frente a lo proyectado.

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