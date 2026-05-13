Olinia debutará el 7 de junio; arranca producción en Puebla

Industria queretana observa la primera marca eléctrica nacional

Prototipo del minivehículo eléctrico Olinia presentado por gobierno federal; producción en Puebla 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el prototipo del minivehículo Olinia durante la conferencia matutina del 13 de mayo.

FOTO: GOB REPUBLICA
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 13 de mayo de 2026. — El minivehículo eléctrico Olinia, primer proyecto automotriz con marca 100% mexicana, presentará su prototipo final el próximo 7 de junio y comenzará producción industrial en Puebla durante 2027, con una primera planta capaz de fabricar 20 mil unidades anuales y la meta de alcanzar 50 mil vehículos en cuatro años.

El automóvil opera a 50 kilómetros por hora, se recarga en enchufe doméstico convencional y forma parte del Plan México con el que la administración federal busca romper la dependencia del ensamblaje extranjero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso las características generales del vehículo durante la conferencia matutina de este miércoles. Detalló que siete países concentran la producción global de automóviles —China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, India, Alemania y México—, pero solo el país norteamericano carece de marca propia. "México solo arma los vehículos, el objetivo es tener una marca propia", subrayó la mandataria.

El director del proyecto, Roberto Capuano Tripp, explicó que el desarrollo de Olinia tomó 18 meses y reunió a más de 80 académicos, técnicos e investigadores del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de los Centros Públicos de Investigación.

Prototipo del miniveh\u00edculo el\u00e9ctrico Olinia presentado por gobierno federal; producci\u00f3n en Puebla 2027 Prototipo del minivehículo eléctrico Olinia que opera a 50 km/h y carga en enchufe doméstico convencional, según especificaciones oficiales. rotativo.com.mx

El diseño se construyó a partir de consultas a usuarios y operadores de mototaxis en distintas regiones del país, con el objetivo de atender trayectos cortos que el mercado actual no resuelve.

El anuncio aterriza en un sector que en Querétaro emplea a más de 70 mil personas formales y aporta el 27% del PIB manufacturero estatal, según la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

La entidad fue sede en mayo de la cumbre automotriz que reunió a 16 mil participantes y proyectó nueve mil millones de dólares en negocios potenciales, en pleno proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y transición a la electromovilidad.

Olinia llega al sector automotriz en plena reconversión

El corredor industrial queretano —con 49 polígonos, más de 1,300 empresas y ocho clústeres estratégicos— produjo 762 millones de dólares mensuales en autopartes durante enero de 2026 y enfrenta presiones por alza de combustibles y casetas.

La aparición de una marca automotriz federal abre debate sobre cómo se conecta la proveeduría regional con el primer ecosistema de electromovilidad desarrollado desde el Estado mexicano. El sector estatal cerró marzo con 726 mil empleos formales registrados ante el IMSS.

¿Cuándo se conocerán los precios de Olinia?

Sheinbaum anticipó que el 7 de junio se darán a conocer los costos de los distintos modelos y los detalles técnicos del proyecto. El público puede consultar el primer vistazo en la página oficial olinia.auto.

La Secretaría de Economía trabaja en una norma oficial que cree una categoría específica para vehículos urbanos de baja y media velocidad, ya que el modelo no encaja en las definiciones actuales para automóviles ni motocicletas. La versión de carga se presentará en julio.

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