Querétaro, 6 de mayo de 2026. — El lirio acuático tapiza ya cuatro de las principales presas que captan aguas del río San Juan en el estado de Querétaro: Constitución 1917, La Llave, San Ildefonso y El Batán, una expansión que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) atribuye al arrastre vegetal proveniente de aguas arriba en el Estado de México y para cuya extracción se busca recurso fuera de su propio presupuesto, según expuso Jorge Rodríguez Castañón, jefe de brigada de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias de la Conagua, en la conferencia del operativo de temporada de lluvias 2026.

La cuantificación del problema. Rodríguez Castañón cifró en aproximadamente 5% del volumen de agua del río la pérdida atribuible al lirio, una planta 100% acuática que es prácticamente agua atrapada en su propia masa orgánica.

El cálculo no es menor en un sistema cuya principal presa, Constitución 1917 en San Juan del Río , registra una capacidad instalada de 66.08 millones de metros cúbicos, la mayor del estado.

Lirio en Constitución, La Llave, El Batán y San Ildefonso

El cambio de patrón es nítido en Constitución. La presa más grande del sistema queretano no había aparecido antes en la lista; ahora sí. La plaga ya tenía recorrido en otros tres embalses regionales: el Batán de Corregidora, con limpieza parcial reportada desde 2021 , La Llave en San Juan del Río, donde la plaga reincide cada vez que el embalse se llena con lluvia , y San Ildefonso en Amealco, que vierte excedentes hacia toda la cuenca del río San Juan.

Limpiar una hectárea de lirio cuesta cerca de 70 mil pesos.

Ese es el cálculo que habitantes y comuneros de la región difundieron desde 2022, cuando la plaga reapareció en La Llave tras la siembra de tilapia y mojarra.

La Conagua busca activar recurso de otras dependencias federales para acometer la extracción —no la trituración, porque al cabo del tiempo "también es un problema mental", advirtió Rodríguez Castañón— pero hasta el corte de hoy ningún calendario ni monto ha sido publicado por la dependencia federal para los embalses queretanos.

¿Por qué llega lirio acuático a presas de Querétaro?

El sistema regional depende de aguas arriba. La vegetación llega arrastrada desde la cuenca media del río San Juan en territorio mexiquense, donde el lirio prolifera y desciende con cada crecida.

El gobierno federal concentra desde octubre de 2024 su Plan Maestro de saneamiento contra el jacinto de agua en la presa Endhó de Hidalgo, donde la cobertura bajó de 900 a 380 hectáreas en seis meses con un despliegue de 19 operadores, dragas anfibias, bandas transportadoras y excavadoras. Los embalses queretanos no figuran en la siguiente fase del plan federal.

Lo que viene depende de un margen estrecho. La temporada de lluvias arranca el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, con probabilidad establecida de El Niño durante el ciclo. Si la previsión federal sobre lluvias intensas en el cierre del año se cumple, el 5% de pérdida calculado podría ser únicamente la línea base.