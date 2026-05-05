San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Dos horas y media. Eso tarda un camión recolector en completar el trayecto desde colonias como Valle Dorado hasta el relleno sanitario ubicado al otro extremo de la mancha urbana de San Juan del Río.

La distancia, agravada por el tráfico vehicular, reduce drásticamente las vueltas que cada unidad puede dar en un turno y se ha convertido en un cuello de botella estructural para el servicio de recolección de basura, reconoció Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, en entrevista con Rotativo.

El funcionario explicó que un centro de transferencia acortaría el recorrido —los camiones depositarían los residuos en un punto intermedio en lugar de cruzar toda la ciudad—, pero el proyecto permanece en la Legislatura estatal. Mora Rico indicó que entiende que ya fue aprobado y que el concesionario tendrá que construir dos instalaciones de ese tipo, aunque no proporcionó calendario ni plazos concretos.

Mientras ese equipamiento no exista, cada viaje al relleno consume recursos y horas que se traducen en rutas descubiertas en colonias que apenas en septiembre de 2025 habían regularizado su frecuencia, cuando la dependencia reportó cobertura del 95% con 54 rutas operativas y 204 toneladas diarias.

A la limitación logística se sumó la descompostura simultánea de camiones que cayeron al taller mecánico durante una semana complicada por los días festivos de Semana Santa.

Mora Rico no precisó cuántas unidades salieron de circulación. Para cubrir el déficit, la dependencia recurre a ASEO Público, cuadrillas de barrido y las brigadas conocidas como "hormiguitas" —camionetas de menor capacidad que suplen a las unidades de mayor tonelaje—.

La suspensión del servicio durante Viernes Santo añadió otra jornada sin recolección y elevó el volumen acumulado en banquetas.

Negocios del centro depositan basura fuera de horario en San Juan del Río

En la zona centro, el tercer turno mantiene cobertura nocturna, pero el problema recurrente son los comercios que depositan bolsas en buzoneras a mitad del día, cuando barrenderos y camiones ya pasaron.

"No puedes estar sacando basura a la hora que quieras", señaló Mora Rico en referencia a bancos, farmacias y puestos de comida que la dependencia ha identificado como infractores frecuentes.

Servicios Públicos carece de inspectores propios para sancionar a esos establecimientos y colabora con el área de Ecología municipal para realizar diligencias y eventualmente aplicar multas; el secretario no detalló cuántos negocios están en la mira ni el régimen de sanciones previsto.

El titular de la dependencia estimó que el servicio se regularizará entre jueves y viernes de esta semana, una vez que las unidades rehabilitadas se reincorporen a las rutas.

Servicios Públicos gestiona una suficiencia presupuestal ante el Ayuntamiento para reparar y adquirir más camiones, aunque Mora Rico no reveló el monto solicitado.

La limpieza de drenes previo a la temporada de lluvias compite por los mismos recursos humanos y vehiculares que la recolección domiciliaria.