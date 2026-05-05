2.5 horas al relleno: la distancia que acumula basura en San Juan del Río

Trayecto al extremo oriente de la zona urbana limita vueltas de camiones recolectores; la dependencia no precisó cuántas unidades tiene fuera de servicio.

Camión recolector de basura circula por colonia de San Juan del Río Querétaro

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, reconoció en entrevista con Rotativo el rezago en la recolección de basura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Dos horas y media. Eso tarda un camión recolector en completar el trayecto desde colonias como Valle Dorado hasta el relleno sanitario ubicado al otro extremo de la mancha urbana de San Juan del Río.

La distancia, agravada por el tráfico vehicular, reduce drásticamente las vueltas que cada unidad puede dar en un turno y se ha convertido en un cuello de botella estructural para el servicio de recolección de basura, reconoció Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, en entrevista con Rotativo.

El funcionario explicó que un centro de transferencia acortaría el recorrido —los camiones depositarían los residuos en un punto intermedio en lugar de cruzar toda la ciudad—, pero el proyecto permanece en la Legislatura estatal. Mora Rico indicó que entiende que ya fue aprobado y que el concesionario tendrá que construir dos instalaciones de ese tipo, aunque no proporcionó calendario ni plazos concretos.

Mientras ese equipamiento no exista, cada viaje al relleno consume recursos y horas que se traducen en rutas descubiertas en colonias que apenas en septiembre de 2025 habían regularizado su frecuencia, cuando la dependencia reportó cobertura del 95% con 54 rutas operativas y 204 toneladas diarias.

A la limitación logística se sumó la descompostura simultánea de camiones que cayeron al taller mecánico durante una semana complicada por los días festivos de Semana Santa.

Mora Rico no precisó cuántas unidades salieron de circulación. Para cubrir el déficit, la dependencia recurre a ASEO Público, cuadrillas de barrido y las brigadas conocidas como "hormiguitas" —camionetas de menor capacidad que suplen a las unidades de mayor tonelaje—.

La suspensión del servicio durante Viernes Santo añadió otra jornada sin recolección y elevó el volumen acumulado en banquetas.

Negocios del centro depositan basura fuera de horario en San Juan del Río

En la zona centro, el tercer turno mantiene cobertura nocturna, pero el problema recurrente son los comercios que depositan bolsas en buzoneras a mitad del día, cuando barrenderos y camiones ya pasaron.

"No puedes estar sacando basura a la hora que quieras", señaló Mora Rico en referencia a bancos, farmacias y puestos de comida que la dependencia ha identificado como infractores frecuentes.

Servicios Públicos carece de inspectores propios para sancionar a esos establecimientos y colabora con el área de Ecología municipal para realizar diligencias y eventualmente aplicar multas; el secretario no detalló cuántos negocios están en la mira ni el régimen de sanciones previsto.

El titular de la dependencia estimó que el servicio se regularizará entre jueves y viernes de esta semana, una vez que las unidades rehabilitadas se reincorporen a las rutas.

Servicios Públicos gestiona una suficiencia presupuestal ante el Ayuntamiento para reparar y adquirir más camiones, aunque Mora Rico no reveló el monto solicitado.

La limpieza de drenes previo a la temporada de lluvias compite por los mismos recursos humanos y vehiculares que la recolección domiciliaria.

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