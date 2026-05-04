San Juan del Río, 4 de mayo de 2026.— El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, encabezó durante las primeras horas de este lunes una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete Municipal, en la que se revisaron resultados recientes de las distintas áreas de la administración.
La sesión, realizada al inicio de la semana, forma parte del esquema de seguimiento institucional que el alcalde sostiene de manera periódica con los titulares de dependencias, de acuerdo con la información difundida por la Presidencia Municipal de San Juan del Río.
De acuerdo con el reporte oficial, la mesa de trabajo permitió revisar el desempeño operativo de las áreas, identificar pendientes y ajustar líneas de acción para las próximas semanas.
La administración indicó que este tipo de encuentros busca dar continuidad a los compromisos asumidos al inicio del periodo de gobierno y mantener una ruta clara de planeación interna entre las distintas coordinaciones.
Reuniones de Gabinete, mecanismo de seguimiento de la administración sanjuanense
Durante el encuentro, Roberto Cabrera Valencia planteó al equipo municipal la importancia de mantener coordinación entre dependencias para responder a las necesidades cotidianas de las familias sanjuanenses.
La autoridad municipal señaló que el seguimiento por áreas busca evitar rezagos administrativos y reforzar la atención directa a la ciudadanía, en línea con el eje de trabajo denominado “Legado de Bien Común” que ha impulsado la actual administración.
La Presidencia Municipal no detalló los temas específicos abordados durante la sesión ni los resultados puntuales presentados por cada dependencia.
¿Qué busca el Ayuntamiento de San Juan del Río con estas reuniones?
Conforme a la información compartida por el Ayuntamiento, el ejercicio tiene como propósito fortalecer la planeación, atender necesidades detectadas en territorio y continuar impulsando acciones en beneficio de las familias del municipio.
Cabrera Valencia ha sostenido reuniones similares con su equipo desde el inicio de la actual administración, como parte de un modelo de gestión basado en el seguimiento de metas y la revisión periódica de indicadores por dependencia.
El Ayuntamiento mantiene activos sus canales oficiales para informar sobre las acciones derivadas de estas mesas de trabajo, así como sobre las decisiones que se desprendan de la revisión de áreas.