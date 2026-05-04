Felifer reconoce a trabajadores de Obras Públicas por bacheo y mantenimiento

El presidente municipal de Querétaro agradeció la labor del personal operativo durante la conmemoración del Día de la Santa Cruz, y refrendó el compromiso de fortalecer el equipamiento de la dependencia.

Felifer Macías reconoce a trabajadores de Obras Públicas durante el Día de la Santa Cruz en Querétaro

El presidente municipal agradeció al personal operativo por la atención diaria de bacheo y mantenimiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de mayo de 2026.— El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció la labor del personal de la Secretaría de Obras Públicas Municipal y atribuyó a su trabajo cotidiano la buena evaluación que, según dijo, recibe actualmente el gobierno capitalino.

El alcalde sostuvo que las tareas diarias de bacheo, mantenimiento, reconstrucción y reparación de vialidades sostienen la operación de la ciudad y garantizan condiciones adecuadas para quienes circulan por sus calles, en una jornada que reúne a las cuadrillas operativas con motivo del Día de la Santa Cruz.

Felifer Mac\u00edas reconoce a trabajadores de Obras P\u00fablicas durante el D\u00eda de la Santa Cruz en Quer\u00e9taro El presidente municipal agradeció al personal operativo por la atención diaria de bacheo y mantenimiento. rotativo.com.mx

El mensaje se dio durante una convivencia con trabajadoras y trabajadores de la dependencia, en el marco de esta fecha simbólica para los gremios de la construcción en México.

Macías subrayó el sacrificio que implica la jornada de campo y reiteró que el reconocimiento ciudadano hacia la administración deriva del esfuerzo del personal operativo que atiende incidencias en calles y avenidas del municipio de Querétaro.

“Gracias a que ustedes están ahí todos los días en la chamba, en el bacheo, en el mantenimiento, en la reconstrucción, en la reparación. Gracias a ustedes, amigas y amigos, hoy tenemos uno de los mejores gobiernos evaluados en la historia de la ciudad de Querétaro”, expresó el alcalde ante el personal reunido.

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El edil añadió que el compromiso de las cuadrillas se traduce en jornadas extensas, incluso nocturnas, y reconoció el componente de vocación de servicio que implica este tipo de labores.

Macías sostuvo que la atención de incidencias en obras y vialidades es una de las áreas más sensibles para la percepción ciudadana sobre el desempeño municipal.

Refrenda compromiso de mejorar equipamiento para cuadrillas

Durante la convivencia, el presidente municipal refrendó el compromiso de fortalecer el equipamiento de la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo de elevar la calidad del servicio que se ofrece a las familias queretanas.

Señaló que la incorporación de mejores herramientas y maquinaria permitirá una atención más oportuna de las vialidades del municipio, en coordinación con otras áreas del gobierno municipal.

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El alcalde también llamó a la ciudadanía a sumarse mediante el reporte y detección de incidencias en calles, banquetas y avenidas, mecanismo que la administración utiliza para canalizar las intervenciones de las cuadrillas operativas.

Hasta el momento, la autoridad municipal no ha precisado el monto de inversión previsto para la renovación de equipamiento ni el calendario de adquisiciones.

¿Qué hace la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro?

La dependencia tiene a su cargo el bacheo, la reconstrucción de carpeta asfáltica, el mantenimiento de banquetas y la atención de obras de infraestructura en la capital queretana.

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Su personal opera con cuadrillas distribuidas en delegaciones y zonas urbanas, en horarios diurnos y nocturnos según el tipo de intervención. La conmemoración del Día de la Santa Cruz, celebrada cada 3 de mayo, agrupa tradicionalmente a trabajadores de la construcción, albañiles y personal de obra de dependencias municipales en jornadas de convivencia.

Información oficial disponible en Municipio de Querétaro.

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