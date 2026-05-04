Querétaro, 4 de mayo de 2026.— El alcalde Felifer Macías Olvera advirtió que el municipio podría emprender acciones legales en la Central de Abastos de Querétaro si las mesas directivas del condominio no entregan un plan de orden y credencialización de trabajadores, luego de hechos recientes de violencia registrados al interior del inmueble.
El edil informó que esta semana están citadas dos agrupaciones de locatarios para sostener mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno municipal: la mesa directiva que ha operado en los últimos meses y una nueva agrupación recientemente conformada. Ambas instancias mantienen diálogo permanente con la autoridad municipal, según el alcalde.
Macías Olvera reconoció que se tienen identificadas a las personas que han generado desorden dentro del condominio y subrayó que, aunque se trata de un régimen privado interno, la responsabilidad es compartida con la autoridad municipal.
"O entregan planes de orden y credencialización de todos los trabajadores, o podemos nosotros tomar consecuencias legales", afirmó el alcalde durante su conferencia semanal.
¿Qué medidas se han tomado en la Central de Abastos de Querétaro?
El municipio reportó avances en la credencialización de los llamados diableros, trabajadores que operan dentro del inmueble.
El alcalde adelantó que el secretario de Gobierno municipal, Michel Torres, ampliará la información sobre las medidas adicionales que se aplican en coordinación con las dirigencias.
Hechos vandálicos y postura del municipio
Sobre las declaraciones del dirigente Armando Rivera Castillejos, quien señaló que los hechos vandálicos registrados recientemente en sus oficinas fueron premeditados y que existió una segunda asociación conformada por un grupo de locatarios, el alcalde respondió que el incidente ocurrió al interior de una plaza privada bajo competencia de seguridad privada.
"La verdad es que no tengo mayor comentario", expresó Macías Olvera al ser cuestionado sobre el caso, e insistió en que su administración mantiene comunicación con ambas agrupaciones a través de la Secretaría de Gobierno municipal.
¿Cómo califica el municipio sus resultados en seguridad?
Ante críticas sobre los resultados en seguridad y servicios públicos, el edil refirió que la ciudad mantiene calificaciones favorables en evaluaciones federales. Citó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubica a la capital queretana con disminuciones de entre 15 y 20 por ciento en delitos del orden común, y a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, que coloca a Querétaro como la cuarta ciudad capital con mayor percepción de seguridad y la que más avanzó en la última medición.
La Central de Abastos de Querétaro opera bajo régimen condominal privado y concentra la actividad mayorista de comercio de productos perecederos en la capital del estado. Información oficial del gobierno municipal puede consultarse en el portal del Municipio de Querétaro.