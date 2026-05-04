Felifer advierte acciones legales en Central de Abastos de Querétaro tras hechos de violencia

El alcalde de Querétaro citó esta semana a la nueva agrupación de locatarios y a la mesa directiva vigente con la Secretaría de Gobierno municipal; exige planes de orden y credencialización de trabajadores tras hechos recientes al interior del inmueble.

Pasillos de la Central de Abastos de Querétaro durante jornada regular de operación comercial

El municipio mantiene mesas de diálogo con dos agrupaciones de locatarios tras hechos de violencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de mayo de 2026.— El alcalde Felifer Macías Olvera advirtió que el municipio podría emprender acciones legales en la Central de Abastos de Querétaro si las mesas directivas del condominio no entregan un plan de orden y credencialización de trabajadores, luego de hechos recientes de violencia registrados al interior del inmueble.

El edil informó que esta semana están citadas dos agrupaciones de locatarios para sostener mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno municipal: la mesa directiva que ha operado en los últimos meses y una nueva agrupación recientemente conformada. Ambas instancias mantienen diálogo permanente con la autoridad municipal, según el alcalde.

Macías Olvera reconoció que se tienen identificadas a las personas que han generado desorden dentro del condominio y subrayó que, aunque se trata de un régimen privado interno, la responsabilidad es compartida con la autoridad municipal.

"O entregan planes de orden y credencialización de todos los trabajadores, o podemos nosotros tomar consecuencias legales", afirmó el alcalde durante su conferencia semanal.

¿Qué medidas se han tomado en la Central de Abastos de Querétaro?

El municipio reportó avances en la credencialización de los llamados diableros, trabajadores que operan dentro del inmueble.

El alcalde adelantó que el secretario de Gobierno municipal, Michel Torres, ampliará la información sobre las medidas adicionales que se aplican en coordinación con las dirigencias.

Hechos vandálicos y postura del municipio

Sobre las declaraciones del dirigente Armando Rivera Castillejos, quien señaló que los hechos vandálicos registrados recientemente en sus oficinas fueron premeditados y que existió una segunda asociación conformada por un grupo de locatarios, el alcalde respondió que el incidente ocurrió al interior de una plaza privada bajo competencia de seguridad privada.

"La verdad es que no tengo mayor comentario", expresó Macías Olvera al ser cuestionado sobre el caso, e insistió en que su administración mantiene comunicación con ambas agrupaciones a través de la Secretaría de Gobierno municipal.

¿Cómo califica el municipio sus resultados en seguridad?

Ante críticas sobre los resultados en seguridad y servicios públicos, el edil refirió que la ciudad mantiene calificaciones favorables en evaluaciones federales. Citó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubica a la capital queretana con disminuciones de entre 15 y 20 por ciento en delitos del orden común, y a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, que coloca a Querétaro como la cuarta ciudad capital con mayor percepción de seguridad y la que más avanzó en la última medición.

La Central de Abastos de Querétaro opera bajo régimen condominal privado y concentra la actividad mayorista de comercio de productos perecederos en la capital del estado. Información oficial del gobierno municipal puede consultarse en el portal del Municipio de Querétaro.

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