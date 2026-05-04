Infractores limpian colonia El Rocío en San Juan del Río por sanción cívica

Personas remitidas por el Juzgado Cívico realizaron labores comunitarias en la colonia El Rocío como parte de las medidas alternativas que aplica la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río por faltas administrativas.

Personal y sancionados realizan trabajo comunitario en colonia El Rocío de San Juan del Río Querétaro

La SSPM-SJR coordina jornadas de trabajo a favor de la comunidad como medida alternativa a sanciones administrativas en colonias del municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de mayo de 2026.— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) ejecutó una jornada de Trabajo a Favor de la Comunidad en la colonia El Rocío, con personas sancionadas por el Juzgado Cívico tras incurrir en faltas administrativas.

La actividad fue coordinada por la Dirección de Prevención del Delito y se enmarca en las medidas alternativas que sustituyen multas o arrestos cuando la autoridad cívica lo determina procedente.

De acuerdo con la dependencia municipal, las personas remitidas participaron en labores de mejora del entorno urbano y apoyo comunitario en distintos puntos de la colonia.

La SSPM-SJR detalló que estas acciones forman parte de la estrategia de cumplimiento de sanciones administrativas mediante trabajo cívico, modalidad prevista en el Reglamento de Justicia Cívica vigente en el municipio.

Trabajo comunitario como medida alternativa en San Juan del Río

La autoridad municipal señaló que el Trabajo a Favor de la Comunidad busca atender dos frentes: el cumplimiento de la sanción impuesta por el Juzgado Cívico y la recuperación del entorno urbano en colonias del municipio.

La SSPM-SJR destacó que esta modalidad fortalece la cultura de la legalidad y la corresponsabilidad ciudadana, al vincular a las personas infractoras con tareas de beneficio colectivo en lugar de aplicar exclusivamente medidas punitivas.

La colonia El Rocío se sumó así a las zonas atendidas bajo este esquema, que la dependencia ha replicado en otras colonias de San Juan del Río durante los últimos meses.

¿Qué es el Trabajo a Favor de la Comunidad en San Juan del Río?

Es una medida alternativa que aplica el Juzgado Cívico cuando una persona comete una falta administrativa, como alterar el orden público o cometer infracciones menores al reglamento municipal.

"En lugar de pagar multa o cumplir arresto, la persona realiza labores de apoyo comunitario coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de reparar el daño social y fortalecer la convivencia", se dijo.

La SSPM-SJR apuntó que continuará con jornadas similares en otras colonias como parte de su estrategia de prevención del delito y vinculación con la ciudadanía.

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