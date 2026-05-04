San Juan del Río, 4 de mayo de 2026.— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) ejecutó una jornada de Trabajo a Favor de la Comunidad en la colonia El Rocío, con personas sancionadas por el Juzgado Cívico tras incurrir en faltas administrativas.
La actividad fue coordinada por la Dirección de Prevención del Delito y se enmarca en las medidas alternativas que sustituyen multas o arrestos cuando la autoridad cívica lo determina procedente.
De acuerdo con la dependencia municipal, las personas remitidas participaron en labores de mejora del entorno urbano y apoyo comunitario en distintos puntos de la colonia.
La SSPM-SJR detalló que estas acciones forman parte de la estrategia de cumplimiento de sanciones administrativas mediante trabajo cívico, modalidad prevista en el Reglamento de Justicia Cívica vigente en el municipio.
Trabajo comunitario como medida alternativa en San Juan del Río
La autoridad municipal señaló que el Trabajo a Favor de la Comunidad busca atender dos frentes: el cumplimiento de la sanción impuesta por el Juzgado Cívico y la recuperación del entorno urbano en colonias del municipio.
La SSPM-SJR destacó que esta modalidad fortalece la cultura de la legalidad y la corresponsabilidad ciudadana, al vincular a las personas infractoras con tareas de beneficio colectivo en lugar de aplicar exclusivamente medidas punitivas.
La colonia El Rocío se sumó así a las zonas atendidas bajo este esquema, que la dependencia ha replicado en otras colonias de San Juan del Río durante los últimos meses.
¿Qué es el Trabajo a Favor de la Comunidad en San Juan del Río?
Es una medida alternativa que aplica el Juzgado Cívico cuando una persona comete una falta administrativa, como alterar el orden público o cometer infracciones menores al reglamento municipal.
"En lugar de pagar multa o cumplir arresto, la persona realiza labores de apoyo comunitario coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de reparar el daño social y fortalecer la convivencia", se dijo.
La SSPM-SJR apuntó que continuará con jornadas similares en otras colonias como parte de su estrategia de prevención del delito y vinculación con la ciudadanía.