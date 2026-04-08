San Juan del Río, 8 de abril de 2026. — Un total de 179 personas sancionadas por el Juzgado Cívico Municipal cumplieron trabajos a favor de la comunidad durante las 19 jornadas que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) organizó en 16 colonias y comunidades entre enero y los primeros días de abril de 2026.
Las labores se concentraron en limpieza de espacios públicos y pintura, como parte del esquema de prevención del delito que coordina la Dirección de Prevención del Delito con el juzgado municipal.
La estrategia opera bajo un mecanismo en el que el Juzgado Cívico determina las sanciones aplicables a infracciones administrativas menores y las conmuta por horas de servicio a la comunidad.
Rotativo ya había documentado el arranque de este programa en enero, cuando siete infractores realizaron labores de limpieza en La Valla como primer despliegue del año bajo este esquema.
El calendario reportado por la corporación municipal muestra que en enero las jornadas se desarrollaron en La Valla, Arcila, Paso de Mata, Valle Dorado II, el COBAQ 18, Llanitos y Palma de Romero.
En febrero el programa llegó a Valle Dorado I, Rancho Banthí, Centro, San Pedro Ahuacatlán y Nuevo San Isidro. Durante marzo la actividad se repitió en Nuevo San Isidro y se extendió a Haciendas de San Juan, El Rosario, El Jazmín, Fundadores II y La Estancia. La primera jornada de abril se ejecutó en la colonia Centro.
La Dirección de Prevención del Delito plantea estas acciones como parte de un esquema más amplio de proximidad social y corresponsabilidad ciudadana, en un municipio donde la violencia familiar sigue siendo el delito más frecuente, según el propio secretario de Seguridad Pública.
La apuesta por sanciones restaurativas contrasta con el peso operativo de los operativos permanentes en los límites con Hidalgo y el Estado de México, donde convergen cinco corporaciones para prevenir delitos de mayor impacto.
El balance de 179 personas canalizadas en poco más de tres meses implica un promedio cercano a diez infractores por jornada, con intervenciones que privilegiaron tanto la cabecera municipal como las comunidades rurales del norte y sur del municipio.
La SSPM plantea continuar el esquema durante los próximos meses como complemento de las acciones de prevención del delito que la corporación desarrolla en San Juan del Río y que cerraron 2025 con la cifra más baja de delitos de alto impacto en nueve años.