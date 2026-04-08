Infractores cumplen 19 jornadas comunitarias en San Juan del Río

Las jornadas se extendieron de enero a los primeros días de abril en comunidades del norte y sur del municipio

Infractores realizan trabajo comunitario de limpieza en colonia de San Juan del Río

Personal de la SSPM supervisa las jornadas de trabajo comunitario que realizan infractores canalizados por el Juzgado Cívico en San Juan del Río.

Foto: SSPMSJR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de abril de 2026. — Un total de 179 personas sancionadas por el Juzgado Cívico Municipal cumplieron trabajos a favor de la comunidad durante las 19 jornadas que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) organizó en 16 colonias y comunidades entre enero y los primeros días de abril de 2026.

Las labores se concentraron en limpieza de espacios públicos y pintura, como parte del esquema de prevención del delito que coordina la Dirección de Prevención del Delito con el juzgado municipal.

La estrategia opera bajo un mecanismo en el que el Juzgado Cívico determina las sanciones aplicables a infracciones administrativas menores y las conmuta por horas de servicio a la comunidad.

Rotativo ya había documentado el arranque de este programa en enero, cuando siete infractores realizaron labores de limpieza en La Valla como primer despliegue del año bajo este esquema.

El calendario reportado por la corporación municipal muestra que en enero las jornadas se desarrollaron en La Valla, Arcila, Paso de Mata, Valle Dorado II, el COBAQ 18, Llanitos y Palma de Romero.

En febrero el programa llegó a Valle Dorado I, Rancho Banthí, Centro, San Pedro Ahuacatlán y Nuevo San Isidro. Durante marzo la actividad se repitió en Nuevo San Isidro y se extendió a Haciendas de San Juan, El Rosario, El Jazmín, Fundadores II y La Estancia. La primera jornada de abril se ejecutó en la colonia Centro.

La Dirección de Prevención del Delito plantea estas acciones como parte de un esquema más amplio de proximidad social y corresponsabilidad ciudadana, en un municipio donde la violencia familiar sigue siendo el delito más frecuente, según el propio secretario de Seguridad Pública.

La apuesta por sanciones restaurativas contrasta con el peso operativo de los operativos permanentes en los límites con Hidalgo y el Estado de México, donde convergen cinco corporaciones para prevenir delitos de mayor impacto.

El balance de 179 personas canalizadas en poco más de tres meses implica un promedio cercano a diez infractores por jornada, con intervenciones que privilegiaron tanto la cabecera municipal como las comunidades rurales del norte y sur del municipio.

La SSPM plantea continuar el esquema durante los próximos meses como complemento de las acciones de prevención del delito que la corporación desarrolla en San Juan del Río y que cerraron 2025 con la cifra más baja de delitos de alto impacto en nueve años.

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