San Juan del Río aplica trabajo comunitario con infractores

Siete personas infractoras del Juzgado Cívico Municipal cumplieron jornada de recolección de basura como parte del programa de prevención del delito.

Infractores del Juzgado Cívico realizan labores de recolección de basura en La Valla, San Juan del Río.

Ene 09, 2026
San Juan del Río, 9 de enero de 2026. — La Secretaría de Seguridad Pública municipal implementó jornadas de trabajo comunitario en la zona de La Valla con la participación de siete personas infractoras del Juzgado Cívico Municipal.

Las actividades formaron parte del programa de prevención del delito y consistieron en labores de recolección de basura que benefician los espacios públicos de San Juan del Río, informó la dependencia municipal.

El programa fortalece la seguridad ciudadana mediante la aplicación de sanciones alternativas que permiten a los infractores retribuir a la comunidad. Las autoridades de San Juan del Río priorizaron la zona de La Valla para estas acciones de limpieza y mejoramiento urbano, explicó la corporación municipal.

Las jornadas de prevención del delito en San Juan del Río se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Juzgado Cívico Municipal, que determina las sanciones aplicables a infracciones menores mediante trabajos a favor de la comunidad.

El programa busca generar conciencia cívica entre los participantes mientras se contribuye al mejoramiento de los espacios públicos que utilizan las familias de San Juan del Río. La estrategia forma parte de las acciones de seguridad municipal implementadas durante 2026.
