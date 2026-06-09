JAPAM y CONAGUA llevan drenaje sanitario a Jardines de Banthí

San Juan del Río, 9 de junio de 2026.- Más de 245 habitantes de la colonia Jardines de Banthí ya cuentan con drenaje sanitario, luego de que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), entregó la ampliación de la red sanitaria en la calle Nogales.

La obra tuvo una inversión total de 1 millón 246 mil 355 pesos y permitió la instalación de 492 metros lineales de tubería sanitaria, además de la incorporación de 39 nuevas descargas domiciliarias en beneficio directo de familias que durante años carecieron de este servicio básico.

Los trabajos fueron ejecutados mediante recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2025, con una aportación del 50 por ciento por parte de CONAGUA y el 50 por ciento restante por parte de JAPAM.

El director de JAPAM, Toño Pérez, destacó que la obra representa más que infraestructura, al atender una necesidad humana vinculada con la salud, la dignidad y la calidad de vida de las familias de Jardines de Banthí.

“No es solamente la entrega de una obra, no es solamente tubería, sino la parte precisamente humana de atender una necesidad, tanto la parte del agua como los servicios de drenaje y de saneamiento, que es una necesidad de todo ser humano”, comentó.

La entrega se suma a otros trabajos de drenaje sanitario impulsados en San Juan del Río mediante esquemas de coinversión, con el objetivo de ampliar la cobertura en colonias y comunidades que todavía requieren infraestructura básica.

Toño Pérez señaló que, por indicaciones del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, la JAPAM ha dado prioridad a obras que respondan a peticiones ciudadanas y que permitan llevar servicios a la mayor cantidad posible de familias.

“Nuestra obligación es estar a la altura de sus necesidades, de sus peticiones; a veces el recurso hay que estarlo administrando para que alcance y pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer: ampliando redes de agua potable, redes de drenaje y fortaleciendo la infraestructura para las familias de San Juan del Río”, expresó.

El director del organismo operador reiteró que la ampliación de redes sanitarias forma parte de una agenda más amplia de infraestructura hidráulica, enfocada en mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio.

También recordó que JAPAM mantiene coordinación con distintos órdenes de gobierno para gestionar recursos y desarrollar obras que atiendan necesidades actuales, pero también permitan planear servicios para las próximas generaciones.

“Seguiremos trabajando muy de la mano con CONAGUA, con ustedes, porque somos una gran familia San Juan del Río. Todas nuestras colonias, todas nuestras comunidades y todos nuestros barrios nos tenemos que ver como una gran familia”, puntualizó.

Por su parte, el director de CONAGUA en Querétaro, Gerardo Sinecio Ríos, destacó la importancia de impulsar obras que respondan a demandas ciudadanas y fortalezcan el saneamiento del agua.

“Lo que nos debe regir siempre es el beneficio por la gente, y dar por supuesto respuesta a las demandas ciudadanas”, comentó.

Sinecio Ríos reconoció el trabajo coordinado con JAPAM para impulsar proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento, al señalar que este tipo de acciones deben formar parte de planes integrales y no quedarse únicamente en obras aisladas.

“Tenemos que cambiar la percepción de que estamos haciendo las cosas bien. Y en ese sentido, JAPAM me ha ayudado mucho, la verdad es que hemos trabajado muy bien, tanto con Toño, con Roberto para hacer estos planes a futuro donde podemos invertir en plantas de tratamiento, donde podemos hacer planes integrales que no solo sean obras”, expresó.

La intervención en Jardines de Banthí tiene como antecedente peticiones vecinales realizadas desde años anteriores, cuando habitantes de esta zona solicitaron al municipio la ampliación de servicios básicos durante recorridos en la colonia Jardines de Banthí.

La presidenta del Comité de Obra, Ana Lucía Bello Méndez, agradeció que finalmente se atendiera una necesidad que, dijo, afectó por décadas a las familias de la zona.

“Nosotros llevábamos más de 30 años sin un servicio vital y que también representaba un problema de salud para las personas que habitamos acá. De manera general, quiero agradecer a nombre de todos nuestros vecinos y las familias que vivimos aquí, porque por fin nos escucharon”, señaló.

La obra se suma a otras acciones recientes de JAPAM y CONAGUA, como la ampliación de red sanitaria en El Carrizo, donde también se han ejecutado proyectos para mejorar el saneamiento en comunidades de San Juan del Río.

Con esta entrega, JAPAM refrendó su compromiso de escuchar a la ciudadanía, atender necesidades prioritarias y continuar construyendo infraestructura que contribuya al bienestar, la salud pública y la calidad de vida de las familias sanjuanenses.