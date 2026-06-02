JAPAM y CONAGUA amplían la red de drenaje sanitario en El Carrizo, San Juan del Río

La ampliación instaló 1,827 metros de red y 152 descargas domiciliarias para más de 800 habitantes de la comunidad.

Funcionarios de JAPAM y CONAGUA entregan la ampliación de la red de drenaje sanitario en la comunidad de El Carrizo, San Juan del Río.

Autoridades de JAPAM y CONAGUA entregan la red de drenaje sanitario en la colonia Nuevo San Antonio, comunidad de El Carrizo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), entregó la ampliación de la red de drenaje sanitario en la colonia Nuevo San Antonio, en la comunidad de El Carrizo, una obra que beneficia a más de 800 habitantes.

La intervención requirió una inversión de 4 millones 651 mil 833 pesos y resolvió una demanda vecinal que la colonia arrastraba desde hace más de dos décadas.

El director general de la JAPAM, Antonio Pérez Cabrera, señaló que la obra trasciende la infraestructura y mejora directamente las condiciones de salud y bienestar de las familias.

Con recursos del programa PRODDER 2025, el proyecto instaló 1,827 metros de red de drenaje sanitario y 152 nuevas descargas domiciliarias en las calles Benito Juárez, Privada Pino, Jaras, Mezquital, Coral, Buganvilias, Jacarandas, Cedro, Fresno y Polanco

Funcionarios de JAPAM y CONAGUA entregan la ampliaci\u00f3n de la red de drenaje sanitario en la comunidad de El Carrizo, San Juan del R\u00edo. La obra instaló 1,827 metros de tubería y 152 descargas domiciliarias distribuidas en diez calles de la colonia. rotativo.com.mx

Drenaje sanitario tras dos décadas de espera

“Hoy estamos celebrando algo muy importante. No solamente entregamos una obra; estamos dando respuesta a una necesidad que durante más de 20 años esperaron las familias de esta colonia.

Esto demuestra que cuando sociedad y gobierno trabajan en equipo, los resultados llegan”, expresó Pérez Cabrera.

El financiamiento se repartió entre la federación y el municipio, con una aportación superior a 2.3 millones de pesos por cada instancia. El titular de la CONAGUA en Querétaro, José Gerardo Sinecio Ríos, reconoció la gestión del Gobierno Municipal y de la JAPAM para acceder a los recursos federales destinados a obras hidráulicas.

Funcionarios de JAPAM y CONAGUA entregan la ampliaci\u00f3n de la red de drenaje sanitario en la comunidad de El Carrizo, San Juan del R\u00edo. Autoridades de JAPAM y CONAGUA entregan la red de drenaje sanitario en la colonia Nuevo San Antonio, comunidad de El Carrizo. rotativo.com.mx

“Estas obras representan justicia social y acceso a derechos fundamentales como el saneamiento. Son acciones que reducen el rezago y mejoran las condiciones de vida de quienes más lo necesitan”, indicó.

La obra se suma a la red de drenaje en Insurgentes, concluida a principios de año, dentro de un esquema con el que el organismo busca eliminar la dependencia de fosas sépticas en colonias y comunidades sin servicio.

En representación de los vecinos, la presidenta del Comité de Obra, Blanca Estela Morales Rodríguez, agradeció el respaldo de las autoridades para concretar una gestión solicitada durante décadas.

El delegado de El Carrizo, José Pérez Gómez, sumó el reconocimiento a la apertura del municipio para atender las peticiones de la zona.

La ampliación se integra a la cartera hidráulica que el organismo ejecuta en el municipio, que incluye la planta de tratamiento proyectada para Sabino Chico.

“Seguiremos resolviendo necesidades y generando obras que mejoren la vida de las familias sanjuanenses. En JAPAM trabajamos todos los días para cuidar y resolver”, afirmó Pérez Cabrera.

Funcionarios de JAPAM y CONAGUA entregan la ampliaci\u00f3n de la red de drenaje sanitario en la comunidad de El Carrizo, San Juan del R\u00edo. El proyecto, financiado con recursos del PRODDER 2025, atiende una demanda vecinal de más de dos décadas. rotativo.com.mx

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