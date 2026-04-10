JAPAM construirá planta de tratamiento de 17 millones en Sabino Chico, San Juan del Río

El proyecto ejecutivo se encuentra en revisión final para arrancar obra durante el ejercicio fiscal 2026.

Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales de la JAPAM en Sabino Chico, San Juan del Río

La nueva planta tendrá capacidad de 7 litros por segundo y sumará al inventario de 10 plantas que ya opera el organismo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

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San Juan del Río, 10 de abril de 2026. — Una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 7 litros por segundo será construida por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) en la comunidad de Sabino Chico durante el presente ejercicio fiscal, con una inversión aproximada de 17 millones de pesos.

El proyecto ejecutivo se encuentra en revisión final y garantizará el saneamiento de las descargas de Sabino Chico, Jodiagua y El Jazmín, confirmó el director del organismo, Antonio Pérez Cabrera.

La obra concreta un proyecto que la dependencia ha arrastrado durante varios años. Desde 2022 el organismo buscaba recursos federales por 15 millones de pesos con Conagua para completar la planta original, y durante 2023 figuró entre las obras prioritarias sin que se lograra concluir en los plazos anunciados.

El proyecto actual, ahora valuado en 17 millones, retoma el diseño para resolver un pendiente histórico de saneamiento rural en la zona.

Tres comunidades esperaban el proyecto

Pérez Cabrera explicó que la infraestructura cerrará el circuito de tratamiento sanitario en un corredor rural que conecta a Sabino Chico con El Jazmín y Jodiagua, comunidades donde los habitantes dependen parcialmente de fosas sépticas o de redes de drenaje sin tratamiento terminal.

El nuevo equipo permitirá que las descargas cumplan con la normativa de Conagua antes de su vertido.

El organismo opera actualmente 10 plantas de tratamiento en todo el municipio, con un volumen cercano al millón de metros cúbicos tratados, que cumplen con los parámetros exigidos por la autoridad federal.

La planta de Sabino Chico se suma al paquete de 13 obras hidráulicas con 47 millones de pesos que la JAPAM coordina en 2026 mediante los programas Pro Agua y PRODI, aunque esta obra corresponde a una línea de financiamiento específica para saneamiento rural.

El antecedente más reciente de este modelo de intervención es la red de drenaje de la colonia Insurgentes, concluida a principios de año con 10 millones de pesos del programa Pro Agua 2025, que eliminó la dependencia de fosas sépticas en 3 kilómetros de tubería y benefició a más de mil habitantes.

La nueva planta cerrará una demanda similar en la zona de Sabino Chico, donde la ampliación del servicio estaba pendiente desde hace años según reportes previos del propio organismo.

El director de la JAPAM no precisó la fecha exacta de arranque de obra ni el calendario de entrega de la planta a las tres comunidades beneficiarias.

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