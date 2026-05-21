SJR redirige 30 mdp de becas para evitar duplicidad federal

San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — Treinta millones de pesos. Esa es la bolsa que el municipio de San Juan del Río entregó en becas escolares durante 2025 y que para el ciclo en curso se reasigna a infraestructura social, espacios públicos y programas comunitarios, tras la ampliación de la beca federal Rita Cetina a primaria y a estudiantes con discapacidad.

La secretaria municipal de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, confirmó la reorientación del recurso en entrevista con medios al término de la quinta entrega del programa Uniendo las Voces.

"Las becas Rita Cetina ya abarcan también a los chicos de primaria, incluso a los que tienen alguna discapacidad. Ya es tan amplia que estaríamos hablando de duplicidad de beneficiarios", explicó Patiño Correa, quien precisó que la determinación se tomó para no traslapar apoyos entre los dos órdenes de gobierno.

La redistribución del recurso pasó por la Secretaría de Finanzas y Planeación municipal y se canalizó hacia acciones específicas previamente identificadas como necesidad real en territorio.

La entrega de equipo de cómputo se mantiene como gestión paralela del diputado priista Guillermo "Memo" Vega Guerrero, esquema que arrancó en abril con recursos estatales y que el municipio opera vía Desarrollo Social.

La inversión anual del programa Uniendo las Voces ronda los 5 millones de pesos en el ciclo escolar y contempla 2 mil computadoras como meta global, según expuso la titular del área.

Construyendo un Mejor San Juan recibe ampliación presupuestal por demanda comunitaria

Patiño Correa adelantó que el alcalde Roberto Cabrera Valencia autorizó presupuesto adicional para el programa Construyendo un Mejor San Juan, esquema de entrega de cemento focalizado en obras comunitarias y rehabilitación de espacios públicos. La funcionaria justificó la ampliación con base en la demanda sostenida desde colonias y comunidades.

"Si funcionó, si lo siguen pidiendo, pues vamos a seguirlo manteniendo", planteó la titular, quien describió un modelo de gestión que parte de la necesidad detectada en campo más que de propuesta de escritorio.

La administración municipal complementa la estrategia con el programa Color para un Mejor San Juan, enfocado en mantenimiento visual de espacios urbanos como mecanismo de apropiación comunitaria.

¿Qué obras prioriza la Secretaría de Desarrollo Social de SJR este año?

La Secretaría enfocará el recurso reasignado en rehabilitación de centros comunitarios, equipamiento de juegos infantiles y ejercitadores para adultos mayores, demanda que Patiño Correa describió como creciente conforme el municipio se expande territorialmente.

La funcionaria no precisó montos específicos por rubro ni calendario de licitación de las obras anunciadas.

Tampoco se detalló el padrón actualizado de beneficiarios de la beca Rita Cetina en territorio sanjuanense ni el cruce con el padrón municipal previo, datos que permitirían dimensionar cuántos estudiantes quedaron efectivamente cubiertos por la federación y cuántos perdieron el apoyo municipal sin ganar el federal. La reasignación se enmarca en una agenda más amplia de obra pública del municipio que el alcalde ha priorizado durante 2026.