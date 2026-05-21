SJR redirige 30 mdp de becas para evitar duplicidad federal

Patiño explica que la beca Rita Cetina absorbe primaria y discapacidad, por lo que el recurso municipal va ahora a centros comunitarios y espacios públicos.

Ana Eugenia Patiño Correa, secretaria de Desarrollo Social de San Juan del Río Querétaro, en entrevista con medios

Ana Eugenia Patiño Correa, secretaria municipal de Desarrollo Social, explica la reasignación del recurso de becas en San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — Treinta millones de pesos. Esa es la bolsa que el municipio de San Juan del Río entregó en becas escolares durante 2025 y que para el ciclo en curso se reasigna a infraestructura social, espacios públicos y programas comunitarios, tras la ampliación de la beca federal Rita Cetina a primaria y a estudiantes con discapacidad.

La secretaria municipal de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, confirmó la reorientación del recurso en entrevista con medios al término de la quinta entrega del programa Uniendo las Voces.

"Las becas Rita Cetina ya abarcan también a los chicos de primaria, incluso a los que tienen alguna discapacidad. Ya es tan amplia que estaríamos hablando de duplicidad de beneficiarios", explicó Patiño Correa, quien precisó que la determinación se tomó para no traslapar apoyos entre los dos órdenes de gobierno.

La redistribución del recurso pasó por la Secretaría de Finanzas y Planeación municipal y se canalizó hacia acciones específicas previamente identificadas como necesidad real en territorio.

La entrega de equipo de cómputo se mantiene como gestión paralela del diputado priista Guillermo "Memo" Vega Guerrero, esquema que arrancó en abril con recursos estatales y que el municipio opera vía Desarrollo Social.

La inversión anual del programa Uniendo las Voces ronda los 5 millones de pesos en el ciclo escolar y contempla 2 mil computadoras como meta global, según expuso la titular del área.

Construyendo un Mejor San Juan recibe ampliación presupuestal por demanda comunitaria

Patiño Correa adelantó que el alcalde Roberto Cabrera Valencia autorizó presupuesto adicional para el programa Construyendo un Mejor San Juan, esquema de entrega de cemento focalizado en obras comunitarias y rehabilitación de espacios públicos. La funcionaria justificó la ampliación con base en la demanda sostenida desde colonias y comunidades.

"Si funcionó, si lo siguen pidiendo, pues vamos a seguirlo manteniendo", planteó la titular, quien describió un modelo de gestión que parte de la necesidad detectada en campo más que de propuesta de escritorio.

La administración municipal complementa la estrategia con el programa Color para un Mejor San Juan, enfocado en mantenimiento visual de espacios urbanos como mecanismo de apropiación comunitaria.

¿Qué obras prioriza la Secretaría de Desarrollo Social de SJR este año?

La Secretaría enfocará el recurso reasignado en rehabilitación de centros comunitarios, equipamiento de juegos infantiles y ejercitadores para adultos mayores, demanda que Patiño Correa describió como creciente conforme el municipio se expande territorialmente.

La funcionaria no precisó montos específicos por rubro ni calendario de licitación de las obras anunciadas.

Tampoco se detalló el padrón actualizado de beneficiarios de la beca Rita Cetina en territorio sanjuanense ni el cruce con el padrón municipal previo, datos que permitirían dimensionar cuántos estudiantes quedaron efectivamente cubiertos por la federación y cuántos perdieron el apoyo municipal sin ganar el federal. La reasignación se enmarca en una agenda más amplia de obra pública del municipio que el alcalde ha priorizado durante 2026.

educaciongobiernobecas escolares

Reciente

Cables eléctricos rotos sobre Boulevard Hidalgo en San Juan del Río tras rachas de aire
San Juan del Río

Truena energía por rachas de aire en SJR

Cortocircuito en cables caídos del Boulevard Hidalgo puso en riesgo a automovilistas y peatones; centro de San Juan del Río opera sin semáforos.

Cuadrilla de Servicios Públicos Municipales instala luminaria LED en vialidad de la capital queretana durante 2026
Editorial

10 mil luminarias en gestión Felifer Macías

El municipio reporta 400 lámparas instaladas en lo que va del año y proyecta 5 mil más antes del cierre de 2026.

Tráiler de Transportes Terrazas con placas federales tras choque frontal contra automóvil compacto en carretera 431 Galindo-Los Cues Pedro Escobedo
Pedro Escobedo

Muere conductor en choque con tráiler

Una víctima mortal deja el choque frontal sobre la carretera 431 Galindo-Los Cues en Pedro Escobedo.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río durante operativo de recuperación de escultura robada del Puente de la Historia
San Juan del Río

Robo de escultura en Puente de la Historia

Policía Municipal recuperó la pieza envuelta en ropa cerca de la ribera del río este jueves.