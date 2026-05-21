Pintan balón mundialista en Centro Histórico de Querétaro: 2 detenidas

Querétaro, 21 de mayo de 2026. — Dos mujeres pasaron por el juzgado cívico de la capital queretana después de ser sorprendidas pintando uno de los 16 balones de la exposición mundialista instalada en el andador 5 de Mayo.

Una recibió ocho horas de arresto y la otra deberá cumplir 12 horas de trabajo a favor de la comunidad, confirmó el secretario de Gobierno municipal Michel Torres, quien insistió en separar el hecho de la manifestación pro-Palestina que ese mismo día se desarrolló en el Jardín Zenea sin un solo incidente.

La manifestación en favor de Palestina ocurrió primero, en el Jardín Zenea, y concluyó sin reportes. Las dos detenciones se registraron después, en otro punto del Centro Histórico, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban rondines ordinarios sobre el andador 5 de Mayo, donde está la segunda parte de la galería futbolera abierta el 19 de mayo.

Torres subrayó que el municipio está obligado a garantizar la libertad de expresión y que la primera concentración se ejecutó bajo ese marco.

A las dos mujeres se les imputaron faltas administrativas al artículo 33 del Reglamento de Justicia Cívica del municipio, por daño a inmueble público y desobediencia a la autoridad. Quedaron a disposición del juzgado cívico para la audiencia de calificación correspondiente. Las dos sanciones provienen de la misma audiencia.

Sobre el reporte de que una de las detenidas se habría convulsionado al momento de la detención, el secretario rechazó la versión y se ofreció a compartir el parte médico.

Reconoció que la mujer padece ataques epilépticos, pero negó que tuviera alguna alteración durante el procedimiento. La propia detención derivó en una solicitud del municipio para agilizar el trámite cívico en razón del antecedente médico declarado por la persona.

Qué se podía y qué no se podía escribir en los balones del Centro Histórico

La duda planteada por la prensa local en la conferencia fue por qué algunos mensajes sí se podían escribir en uno de los balones y otros derivaban en falta administrativa.

Torres explicó que el único balón con autorización de intervención ciudadana corresponde a la obra "¿Qué es el fútbol?", del artista Diego Martínez Peña, quien públicamente abrió su pieza para que el público escribiera lo que el fútbol y el Mundial representan para cada persona.

El criterio del autor delimita el contenido permitido a expresiones alusivas al fútbol; cualquier otra intervención sobre cualquiera de los 16 balones, incluida la de esa obra, se considera daño al patrimonio municipal.

Las pintas registradas el martes fueron retiradas de inmediato por Servicios Públicos Municipales el mismo día. Torres aseguró que la obra original del balón intervenido no sufrió otro daño y que se cuidó la integridad de la pieza durante la restauración.

¿Cómo encaja la sanción en el Reglamento de Justicia Cívica del municipio?

El municipio de Querétaro remitió a juzgados cívicos a 23,324 personas durante 2025 por faltas administrativas, con una efectividad de sanción del 98% bajo el mismo Reglamento de Justicia Cívica aplicado en este caso, según datos de la dirección municipal del área.

El consumo de alcohol en vía pública concentra el grueso de las remisiones; las pintas a patrimonio público entran en el mismo catálogo del artículo 33.

Las dos mujeres ya fueron liberadas tras concluir la sanción correspondiente. El expediente queda en el juzgado cívico como antecedente administrativo, sin trascendencia penal.