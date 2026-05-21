Felifer pide detalles a Segob por detención de mujeres pro-Palestina

Querétaro, 21 de mayo de 2026. — Dos mujeres detenidas durante una manifestación pro-Palestina en la capital queretana tienen al gobierno municipal en posición de espera.

El presidente municipal Felifer Macías Olvera reconoció este miércoles que la información del caso aún no llega completa a su despacho y pidió a su secretario de Gobierno, Michel Torres, entregar la versión institucional íntegra de lo ocurrido.

"Anoche le pedí al secretario de Gobierno, Michel Torres, que les pueda dar todos los detalles, todos los detalles al respecto", expresó el alcalde durante una entrevista a banqueta. Insistió en que su administración garantiza la libre expresión y, simultáneamente, el orden público.

Macías Olvera fue directo al ser consultado sobre la denuncia que asegura que las dos mujeres fueron víctimas de un secuestro: "No, bueno, por supuesto que no, eso no. Eso es totalmente irresponsable hacer esas afirmaciones".

El alcalde evitó adelantar conclusiones sobre la actuación policial. Prefirió condicionar cualquier postura municipal al detalle que entregue la Secretaría de Gobierno.

"Esperaría primero a ver exactamente el detalle de lo sucedido", sostuvo cuando se le preguntó si su administración llamará a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a revisar protocolos de actuación.

Lo que la versión oficial municipal aún no aclara

El presidente municipal no precisó la fecha exacta de la detención, el sitio donde se ejecutó, el número de elementos que participaron en el operativo ni la corporación a cargo.

Tampoco detalló si las dos mujeres permanecen bajo custodia o si fueron liberadas, ni explicó qué falta administrativa o delito habría motivado su aseguramiento. La identidad institucional de quienes denuncian "secuestro" no se reveló en la entrevista pública.

El antecedente reciente más cercano de operativo municipal sobre una movilización en la capital es la marcha del 8M del 8 de marzo, cuando 25 hombres fueron detenidos por la Guardia Municipal por alteración del orden público durante la jornada del Día Internacional de la Mujer.

En aquel caso, el secretario de Gobierno estatal Erick Gudiño Torres detalló de forma pública el número de detenciones, el perfil de los detenidos y los daños registrados en mobiliario urbano.

¿Qué garantiza la administración municipal sobre libertad de expresión?

Macías Olvera defendió que su gestión respeta el derecho a manifestarse y que ese respeto convive con la obligación de cuidar la convivencia pública.

"Siempre mi administración va a garantizar la libre expresión, y al mismo tiempo también garantizar el orden y el respeto a la convivencia de la gente, eso es lo más importante", afirmó.

El alcalde anticipó que, una vez recibida la información de la Secretaría de Gobierno, él mismo entregará detalles adicionales sobre lo ocurrido.