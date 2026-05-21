Felifer al alcalde caído de Atlatlahucan: aquí nadie perturba el orden

Querétaro, 21 de mayo de 2026. — "Aquí en Querétaro nadie va a estar perturbando el orden y mucho menos generando cosas nocivas". Con esa frase, el presidente municipal Felifer Macías Olvera respaldó este miércoles la captura del alcalde de Atlatlahucan, Agustín "N", ejecutada un día antes por el Gobierno Federal dentro de la Operación Enjambre, y leyó el operativo como advertencia directa a quienes intenten replicar conductas similares en territorio queretano.

El alcalde capitalino reveló además que uno de los siete cateos del operativo federal del martes se realizó en Querétaro, mientras los seis restantes se ejecutaron en municipios morelenses. La diligencia local se desprende de la coordinación metropolitana que desde febrero opera de manera permanente entre fuerzas federales, estatales y municipales en la capital.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó que el operativo cumplimentó seis órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Entre los detenidos figuran Agustín "N", alcalde en funciones de Atlatlahucan; Irving "N", exalcalde de Yecapixtla, y cuatro funcionarios de Cuautla, incluidos el secretario municipal, el oficial mayor y el tesorero. Las autoridades federales aún mantienen activa una orden contra Jesús "N", alcalde de Cuautla, quien sigue prófugo.

Macías Olvera dedicó una felicitación pública al Gobierno Federal, al gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri González y al General de la 17 Zona Militar por el acompañamiento institucional sostenido en la capital queretana.

Recordó que esa colaboración explica, dijo, las disminuciones de hasta 35% en algunos delitos que reportó esta semana al tomar protesta a la nueva generación de policías municipales.

Mensaje a externos: la lectura política del alcalde

El presidente municipal interpretó el operativo morelense en clave de contraste regional. Mientras en Sinaloa "hay incertidumbre y desesperanza, donde tienes gobernadores señalados por instancias de justicia internacionales", en Querétaro las evaluaciones de desempeño colocan al gobierno estatal en primer lugar, sostuvo.

"Aquí en Querétaro, en cambio, tenemos a un gobernador en muchas de las evaluaciones evaluado como primer lugar", afirmó. Llamó a los queretanos a "hacer una pausa para reflexionar lo que está pasando en el país y lo que pasa aquí en Querétaro".

Macías Olvera aclaró que la colaboración con fuerzas federales no implica solicitud expresa del municipio en cada despliegue. "Cada operativo tiene su naturaleza específica, pero atendemos siempre la colaboración y solicitudes de Gobierno Federal, de Fiscalía General de la República, de Fiscalía General del Estado y de Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal", explicó.

El antecedente reciente más cercano de cateo federal en suelo queretano es la detención de integrantes del grupo criminal Los Salazar ejecutada por la FGR en febrero pasado. En aquel momento, el gobernador Kuri sostuvo que los detenidos se encontraban en la entidad pero sin realizar actividades delictivas locales.

¿Qué detalles del cateo en Querétaro reveló Felifer?

El alcalde no precisó la dirección exacta del domicilio intervenido en territorio queretano, ni si la diligencia dejó personas aseguradas o aclaró si las personas vinculadas a la red criminal morelense residían de manera permanente en la entidad.

Tampoco detalló qué corporación federal o estatal encabezó la diligencia local ni si la Fiscalía General del Estado de Querétaro participó en el cateo.

Hasta el momento, la SSPC federal no ha difundido el detalle territorial del cateo ejecutado en Querétaro como parte de la Operación Enjambre.

La Operación Enjambre es una línea federal enfocada en desarticular redes de complicidad institucional donde gobernantes ceden presupuestos, seguridad u obra pública a grupos delictivos. En marzo pasado, la misma estrategia derivó en la captura de la síndica y el tesorero municipal de Amacuzac, también en Morelos.