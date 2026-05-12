Felifer abre frente contra guardias de Plaza Antea por omisión en agresión

El alcalde abre procedimientos legales contra cuerpos de seguridad que omitan reporte de hechos ilícitos.

Estacionamiento de Plaza Antea en Querétaro Capital donde ocurrió la agresión hace siete meses

La carpeta del caso permanece bajo conducción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —"El 911 fue posterior, muy posterior al hecho." Con esa frase, el alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, abrió este martes un frente directo contra los cuerpos de seguridad privada de Plaza Antea, después de que un video con una agresión registrada hace siete meses en el estacionamiento del centro comercial volvió a circular en redes sociales durante los últimos días.

El caso de fondo permanece en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, según subrayó el presidente municipal. "Es un hecho que sucedió hace siete meses, es responsabilidad de la Fiscalía", precisó Macías Olvera. El alcalde se sumó al llamado ciudadano por la sanción al agresor.

El golpe del municipio capitalino va contra los guardias de la plaza y, eventualmente, contra los propietarios del establecimiento. Macías Olvera instruyó al gobierno municipal contactar a los dueños del centro comercial para evaluar procedimientos legales si los elementos de seguridad incurrieron en omisión o complicidad durante la agresión.

"Si hubo omisión o complicidad de cuerpos de seguridad, procederán los procedimientos legales", sentenció el alcalde. La advertencia se extiende a los dueños de los establecimientos cuando sus guardias dejan de pasar información a las autoridades sobre hechos ilícitos documentados en sus instalaciones.

Un exhorto que apunta a todas las plazas comerciales

El llamado del alcalde no se queda en Plaza Antea. Macías Olvera exhortó a la seguridad privada de todos los centros comerciales de Querétaro Capital a reportar oportunamente cualquier hecho ilícito que documenten en sus instalaciones. La omisión, según anticipó, traerá consecuencias administrativas para los responsables directos y para los propietarios cuando se acredite encubrimiento.

¿Qué sigue en la carpeta de investigación?

La integración del caso continúa bajo la conducción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia con facultad para presentar la acusación correspondiente ante un juez de control. El alcalde manifestó confianza en el historial de la dependencia para sancionar este tipo de hechos. La administración municipal capitalina mantiene el Plan Orden como marco operativo para coordinar actuación con cuerpos de seguridad privada en plazas comerciales.

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