Felifer abre frente contra guardias de Plaza Antea por omisión en agresión

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —"El 911 fue posterior, muy posterior al hecho." Con esa frase, el alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, abrió este martes un frente directo contra los cuerpos de seguridad privada de Plaza Antea, después de que un video con una agresión registrada hace siete meses en el estacionamiento del centro comercial volvió a circular en redes sociales durante los últimos días.
El caso de fondo permanece en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, según subrayó el presidente municipal. "Es un hecho que sucedió hace siete meses, es responsabilidad de la Fiscalía", precisó Macías Olvera. El alcalde se sumó al llamado ciudadano por la sanción al agresor.
El golpe del municipio capitalino va contra los guardias de la plaza y, eventualmente, contra los propietarios del establecimiento. Macías Olvera instruyó al gobierno municipal contactar a los dueños del centro comercial para evaluar procedimientos legales si los elementos de seguridad incurrieron en omisión o complicidad durante la agresión.
"Si hubo omisión o complicidad de cuerpos de seguridad, procederán los procedimientos legales", sentenció el alcalde. La advertencia se extiende a los dueños de los establecimientos cuando sus guardias dejan de pasar información a las autoridades sobre hechos ilícitos documentados en sus instalaciones.
Un exhorto que apunta a todas las plazas comerciales
El llamado del alcalde no se queda en Plaza Antea. Macías Olvera exhortó a la seguridad privada de todos los centros comerciales de Querétaro Capital a reportar oportunamente cualquier hecho ilícito que documenten en sus instalaciones. La omisión, según anticipó, traerá consecuencias administrativas para los responsables directos y para los propietarios cuando se acredite encubrimiento.
¿Qué sigue en la carpeta de investigación?
La integración del caso continúa bajo la conducción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia con facultad para presentar la acusación correspondiente ante un juez de control. El alcalde manifestó confianza en el historial de la dependencia para sancionar este tipo de hechos. La administración municipal capitalina mantiene el Plan Orden como marco operativo para coordinar actuación con cuerpos de seguridad privada en plazas comerciales.