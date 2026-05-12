Uno de los diez más buscados de Europa, capturado en Quintana Roo

Intercambio de información con autoridades de Hungría permitió ubicar a János Balla en territorio mexicano.

Operativo de la SSPC en Quintana Roo donde fue detenido el húngaro János Balla buscado por Europol e Interpol

Omar García Harfuch presentó el balance mensual de seguridad federal donde anunció la captura del prófugo europeo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 12, 2026
Mariana Torres García

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México, 12 de mayo de 2026. — Un ciudadano húngaro identificado como János Balla, alias "Daniel Takács", considerado uno de los diez prófugos más buscados de Europa, fue capturado en Quintana Roo tras un intercambio de información con autoridades de Hungría, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El detenido contaba con ficha roja de Interpol y orden de arresto emitida por Europol por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

La captura fue presentada durante La Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, como parte del balance mensual del gabinete federal de seguridad.

La detención se inscribe en el marco de cooperación internacional sostenida por las fuerzas mexicanas con organismos de inteligencia europeos durante los 19 meses del actual Gabinete de Seguridad, que reporta una disminución del 40 por ciento en homicidios dolosos diarios.

El intercambio con autoridades húngaras permitió ubicar al sospechoso en territorio mexicano. García Harfuch no precisó la fecha exacta del operativo, el municipio del estado donde fue ejecutado, ni si el extranjero permanece bajo custodia federal o ya inició proceso de extradición. Tampoco se detalló si en el país se imputarán cargos previos a la entrega.

La cooperación con Interpol ha derivado en otras detenciones recientes de objetivos prioritarios en territorio nacional. El operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación el 22 de febrero pasado, también se ejecutó con apoyo de información compartida con agencias internacionales, según los reportes del gabinete federal.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha precisado la lista de cargos específicos por los que Europol emitió la orden de arresto contra Balla, ni el calendario para su entrega a las autoridades europeas. La SSPC tampoco publicó la nacionalidad de los presuntos cómplices que pudieran haber operado con el detenido en territorio mexicano.

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