Sully Mauricio propone blindaje al campo en Ley de Aguas queretana

Querétaro, 12 de mayo de 2026. — Un capítulo dedicado al acceso al agua en comunidades rurales con alta marginación. Esa es la propuesta que la diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, agregó al texto de la nueva Ley Estatal de Aguas que discute el Congreso de Querétaro.
La iniciativa contempla riego tecnificado, captación pluvial, protección de zonas de recarga y participación vinculante de ejidos, productores y comunidades en la gestión del recurso.
La presentación llega tras seis mesas de trabajo que la legisladora encabezó entre marzo y abril de 2026 en Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Amealco, Ezequiel Montes, Tolimán y Colón, donde productores y habitantes reportaron escasez, pozos agotados y desplazamiento del campo frente al uso industrial del agua.
La mesa en Colón dejó cuatro ejes que ahora se reflejan en el texto: priorización del consumo humano y agropecuario, recarga de acuíferos, transparencia en la asignación de volúmenes y apoyo técnico-financiero a la infraestructura rural.
La iniciativa plantea inversión en infraestructura hidráulica, sistemas de captación pluvial y alternativas de abastecimiento para localidades sin red convencional de agua potable.
Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante el anuncio de la iniciativa hídrica para el campo.En el frente productivo, contempla riego por goteo y microaspersión para reducir el desperdicio en parcelas, además de promover el uso de agua tratada en actividades autorizadas y proteger las zonas de recarga del estado. El texto cierra un ciclo de mesas territoriales que la diputada sostuvo en paralelo a la discusión legislativa.
"El agua no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos. Debe garantizarse para las familias, las comunidades y también para quienes trabajan la tierra y producen alimentos", afirmó Mauricio Sixtos al presentar la propuesta.
La diputada añadió que el texto busca "producir más, desperdiciar menos y proteger el recurso para las próximas generaciones", en línea con los planteamientos que expuso en abril durante las mesas regionales.
Capítulo rural se suma a la iniciativa que ya analiza el Congreso
El capítulo propuesto se integraría a la iniciativa hídrica presentada el 17 de marzo de 2026 por el diputado Eric Silva Hernández, actualmente discutida en Comisiones Unidas.
La propuesta también establece medidas para evitar la sobreexplotación de acuíferos y suma planes de emergencia ante sequías o episodios de escasez, además de mecanismos para que comunidades, ejidos, productores y usuarios participen de forma vinculante en las decisiones sobre el agua.
¿Cuándo se dictamina la nueva Ley de Aguas en Querétaro?
Hasta el momento, ni la Comisión de Desarrollo Agropecuario ni la Mesa Directiva del Congreso han precisado cuándo se dictaminará el texto. La agenda legislativa del semestre ubica la armonización de la Ley de Aguas como uno de los pendientes de mayor calado del periodo.