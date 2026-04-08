Querétaro, 8 de abril de 2026. — La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Poder Legislativo local procesará en los próximos meses iniciativas agrupadas en tres bloques temáticos: gobernanza del agua y control institucional, transparencia y combate a la corrupción, y ordenamiento territorial y desarrollo urbano, anunció la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, presidenta de ese órgano legislativo.
El anuncio lo hizo al término de la sesión donde se aprobó el dictamen del artículo 29 Bis en materia de infraestructura educativa.
Tovar Saavedra detalló que el primer bloque, sobre gobernanza del agua, abarca el control de tarifas del servicio de agua potable, la fiscalización de concesiones y el mejoramiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
La presidenta de la comisión sostuvo que los proyectos de ley deben ser compartidos con la ciudadanía, "porque son las y los queretanos quienes viven las problemáticas sociales que impulsan la creación de las iniciativas".
El bloque retoma una discusión que viene de la pasada legislatura, cuando se aprobó la Ley Estatal de Aguas en Querétaro, normativa que en su momento generó debate público sobre el manejo de las concesiones.
El segundo bloque, dedicado a transparencia y combate a la corrupción, comprende dos rutas: por un lado, la cumplimentación de expedientes completos en contrataciones públicas; por otro, la atención y prevención de lo que la diputada llamó "corrupción inmobiliaria".
El tercer bloque, sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano, trabajará en la regulación de desarrollos inmobiliarios, en el derecho a la vivienda digna y en el mejoramiento de la infraestructura urbana, con énfasis en obra pluvial.
Andrea Tovar agradeció la disposición de las dependencias estatales que acudieron a la sesión donde se aprobó el dictamen del 29 Bis y subrayó que "las autoridades ejecutoras, sean estatales o municipales, son esenciales en los procesos legislativos, ya que al final serán las encargadas de la aplicación de lo que se redacta en la ley".
La presidenta de la comisión cerró señalando que el grupo legislativo emitirá dictámenes consolidados en los próximos meses con base en el análisis de cada iniciativa turnada y en coordinación con los sectores involucrados en cada tema.