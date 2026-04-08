Comisión de Desarrollo Urbano define agenda en tres bloques en Querétaro

Andrea Tovar anuncia los temas turnados a la comisión legislativa que ya prepara dictámenes.

Sala de sesiones del Congreso del Estado de Querétaro durante reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

La diputada Andrea Tovar Saavedra presentó los tres bloques temáticos en los que trabajará la Comisión de Desarrollo Urbano.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 8 de abril de 2026. — La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Poder Legislativo local procesará en los próximos meses iniciativas agrupadas en tres bloques temáticos: gobernanza del agua y control institucional, transparencia y combate a la corrupción, y ordenamiento territorial y desarrollo urbano, anunció la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, presidenta de ese órgano legislativo.

El anuncio lo hizo al término de la sesión donde se aprobó el dictamen del artículo 29 Bis en materia de infraestructura educativa.

Tovar Saavedra detalló que el primer bloque, sobre gobernanza del agua, abarca el control de tarifas del servicio de agua potable, la fiscalización de concesiones y el mejoramiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

La presidenta de la comisión sostuvo que los proyectos de ley deben ser compartidos con la ciudadanía, "porque son las y los queretanos quienes viven las problemáticas sociales que impulsan la creación de las iniciativas".

El bloque retoma una discusión que viene de la pasada legislatura, cuando se aprobó la Ley Estatal de Aguas en Querétaro, normativa que en su momento generó debate público sobre el manejo de las concesiones.

El segundo bloque, dedicado a transparencia y combate a la corrupción, comprende dos rutas: por un lado, la cumplimentación de expedientes completos en contrataciones públicas; por otro, la atención y prevención de lo que la diputada llamó "corrupción inmobiliaria".

El tercer bloque, sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano, trabajará en la regulación de desarrollos inmobiliarios, en el derecho a la vivienda digna y en el mejoramiento de la infraestructura urbana, con énfasis en obra pluvial.

Andrea Tovar agradeció la disposición de las dependencias estatales que acudieron a la sesión donde se aprobó el dictamen del 29 Bis y subrayó que "las autoridades ejecutoras, sean estatales o municipales, son esenciales en los procesos legislativos, ya que al final serán las encargadas de la aplicación de lo que se redacta en la ley".

La presidenta de la comisión cerró señalando que el grupo legislativo emitirá dictámenes consolidados en los próximos meses con base en el análisis de cada iniciativa turnada y en coordinación con los sectores involucrados en cada tema.

legislaturaleyesdesarrollo urbano

Reciente

Infractores realizan trabajo comunitario de limpieza en colonia de San Juan del Río
San Juan del Río

179 infractores hacen trabajo comunitario en SJR

Las jornadas se extendieron de enero a los primeros días de abril en comunidades del norte y sur del municipio

Tractocamiones asegurados en cateo en Montenegro, Santa Rosa Jáuregui, durante operativo de la POES Querétaro
Querétaro

Recuperan 9 tractocamiones robados en cateo en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

POES rastreó un camión robado y descubrió predio con ocho unidades más en Montenegro.

Operativo de la Guardia Nacional contra tomas clandestinas en Polotitlán Estado de México sobre la carretera federal México-Querétaro
Seguridad

Polotitlán, cuarto lugar estatal en tomas clandestinas de combustible

El municipio mexiquense colindante con San Juan del Río concentró el 9.6% de las perforaciones a ductos del estado en el primer trimestre de 2025.

Roberto Cabrera Valencia recibe reconocimiento de INFOQRO por transparencia en San Juan del Río
San Juan del Río

INFOQRO reconoce a San Juan del Río por transparencia

INFOQRO entrega reconocimiento a San Juan del Río por proyecto de transparencia con perspectiva de género