La legisladora expuso que, al enterarse de la maniobra ya consumada, su bancada presentó una propuesta alterna para la integración de la siguiente Mesa Directiva. No consiguió la mayoría.

"Nosotros presentamos una propuesta que fuera para esta próxima mesa directiva, en la cual no hubo la mayoría que se necesitaba", reconoció. El episodio se suma a las tensiones que arrastra la LXI Legislatura desde la accidentada negociación de la Mesa Directiva de semanas previas, cuando ni siquiera Morena tenía planilla definida y el propio coordinador Edgar Inzunza calificó el proceso anterior como accidentado.

Díaz Gayou evitó calificar lo ocurrido como una ruptura entre aliados de la Cuarta Transformación, aunque admitió que la comunicación falló por completo. "No hubo una comunicación en esta ocasión por parte de la Junta de Coordinación Política", señaló, y reiteró que el PT mantendrá su línea de trabajo orientada a causas sociales.

El madruguete en la mesa directiva del Congreso de Querétaro no es un hecho aislado: en septiembre pasado, una sesión convocada para el mismo propósito terminó con la activación de la alarma de incendios, denuncias de presión contra diputadas y la suspensión de la elección anterior sin resultado.

Cuestionada sobre las acusaciones de "traición" que otros legisladores lanzaron tras la sesión, la diputada respondió con firmeza. "Yo, como coordinadora de la fracción parlamentaria, presenté una propuesta alterna derivado al desconocimiento de cómo venía integrada la próxima mesa directiva", puntualizó.

Madruguete en el Congreso de Querétaro frena agenda social

Lo que más inquieta a la coordinadora petista no es la disputa por los cargos sino lo que revela del funcionamiento interno del Legislativo.

Temas como la despenalización del aborto, la tipificación de feminicidios y el reconocimiento de identidad de género llevan meses sin avanzar en comisiones. "Las colectivas feministas están aquí, donde no hubo consenso para aprobar la iniciativa del aborto", lamentó.

La parálisis legislativa en Querétaro persiste pese a que la presidenta de la Mesa Directiva saliente, Gina Guzmán Álvarez, había reportado un aumento de 44% en asuntos resueltos durante su primer trimestre al frente.

El mecanismo mediante el cual se adelantó la designación de ambas mesas tampoco quedó claro. La propia Díaz Gayou reconoció desconocer por qué se eligieron en esa sesión si el asunto no estaba agendado.

El conflicto ocurre apenas cinco días después de que la misma legisladora anunciara la impugnación de la reforma judicial aprobada en el Congreso de Querétaro, donde también denunció irregularidades procedimentales y vicios en la votación.

¿Por qué importa la elección de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro?

La Mesa Directiva conduce los trabajos del Pleno y tiene facultad para agendar o posponer dictámenes. Un cambio sin consenso puede profundizar el bloqueo legislativo en temas que afectan directamente a la población queretana, desde derechos reproductivos hasta la implementación de la reforma al Poder Judicial.