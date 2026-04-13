Kuri instala Mesa Agraria en Querétaro para dar certeza jurídica a ejidos y comunidades

Gobierno estatal articula a federación, estado y municipios para prevenir conflictos en ejidos y comunidades.

Mauricio Kuri toma protesta a integrantes de la Mesa de Coordinación Agraria del Estado de Querétaro en Palacio de Gobierno

El gobernador Mauricio Kuri González preside la instalación de la Mesa de Coordinación Agraria estatal en Palacio de Gobierno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de abril de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González instaló este día la Mesa de Coordinación Agraria del Estado de Querétaro, un órgano permanente que articula a los tres órdenes de gobierno con el objetivo de prevenir conflictos en ejidos y comunidades, garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio rural y dar atención institucional a los asuntos agrarios pendientes en la entidad.

El acto protocolario se realizó en Palacio de Gobierno y dejó al titular del Ejecutivo estatal como presidente de la nueva instancia. La instalación abre un canal de gestión que hasta ahora operaba de forma dispersa entre dependencias federales, estatales y municipales.

La administración estatal planteó cinco tareas concretas para el órgano: prevenir conflictos agrarios con impacto social, fortalecer la gobernabilidad territorial, agilizar la atención institucional, brindar certeza jurídica a ejidatarios y comuneros, y traducir la coordinación en resultados tangibles para las comunidades rurales.

Esta iniciativa se suma a otros mecanismos de articulación interinstitucional que el estado ha desplegado en los últimos meses, como el Acuerdo Estatal por el Derecho Humano al Agua firmado en junio de 2025.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien fungirá como secretario ejecutivo de la mesa, planteó que los asuntos agrarios requieren esquemas que permitan atención preventiva, intercambio de información, conciliación y mediación, evitando duplicidad de funciones entre instancias.

"Los conflictos y asuntos agrarios, por su naturaleza jurídica, social y territorial, requieren de esquemas de coordinación interinstitucional", expuso el funcionario durante la sesión.

La mesa quedó integrada por el gobernador, el secretario de Gobierno, el coordinador de Asuntos Agrarios, los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), la Dirección Jurídica y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro.

La sesión fue moderada por el secretario técnico del órgano, Hugo Delgado Altamirano, quien expuso que la instancia funcionará como puente de comunicación interinstitucional para construir gobernanza territorial.

La administración estatal no precisó el número de conflictos agrarios pendientes en la entidad ni el presupuesto asignado al funcionamiento de la mesa. Tampoco se informó la periodicidad con que sesionará el órgano ni el calendario de los primeros casos a atender.

El gobierno estatal mantiene además canales abiertos de coordinación con la federación en otras materias, como las gestiones para mantenimiento de carreteras federales planteadas a la presidenta Claudia Sheinbaum en enero pasado.

Kuri González sostuvo que la suma de capacidades entre federación, estado y municipios es la mayor garantía para enfrentar los retos del campo queretano y reconoció el compromiso de quienes integran el órgano para sostener un mecanismo permanente de diálogo y atención.

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