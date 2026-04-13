Querétaro, 13 de abril de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González instaló este día la Mesa de Coordinación Agraria del Estado de Querétaro, un órgano permanente que articula a los tres órdenes de gobierno con el objetivo de prevenir conflictos en ejidos y comunidades, garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio rural y dar atención institucional a los asuntos agrarios pendientes en la entidad.
El acto protocolario se realizó en Palacio de Gobierno y dejó al titular del Ejecutivo estatal como presidente de la nueva instancia. La instalación abre un canal de gestión que hasta ahora operaba de forma dispersa entre dependencias federales, estatales y municipales.
La administración estatal planteó cinco tareas concretas para el órgano: prevenir conflictos agrarios con impacto social, fortalecer la gobernabilidad territorial, agilizar la atención institucional, brindar certeza jurídica a ejidatarios y comuneros, y traducir la coordinación en resultados tangibles para las comunidades rurales.
Esta iniciativa se suma a otros mecanismos de articulación interinstitucional que el estado ha desplegado en los últimos meses, como el Acuerdo Estatal por el Derecho Humano al Agua firmado en junio de 2025.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien fungirá como secretario ejecutivo de la mesa, planteó que los asuntos agrarios requieren esquemas que permitan atención preventiva, intercambio de información, conciliación y mediación, evitando duplicidad de funciones entre instancias.
"Los conflictos y asuntos agrarios, por su naturaleza jurídica, social y territorial, requieren de esquemas de coordinación interinstitucional", expuso el funcionario durante la sesión.
La mesa quedó integrada por el gobernador, el secretario de Gobierno, el coordinador de Asuntos Agrarios, los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), la Dirección Jurídica y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro.
La sesión fue moderada por el secretario técnico del órgano, Hugo Delgado Altamirano, quien expuso que la instancia funcionará como puente de comunicación interinstitucional para construir gobernanza territorial.
La administración estatal no precisó el número de conflictos agrarios pendientes en la entidad ni el presupuesto asignado al funcionamiento de la mesa. Tampoco se informó la periodicidad con que sesionará el órgano ni el calendario de los primeros casos a atender.
El gobierno estatal mantiene además canales abiertos de coordinación con la federación en otras materias, como las gestiones para mantenimiento de carreteras federales planteadas a la presidenta Claudia Sheinbaum en enero pasado.
Kuri González sostuvo que la suma de capacidades entre federación, estado y municipios es la mayor garantía para enfrentar los retos del campo queretano y reconoció el compromiso de quienes integran el órgano para sostener un mecanismo permanente de diálogo y atención.