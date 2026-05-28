Dorantes respalda el veto de Kuri a la Ley de Identidad de Género

San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri respaldó el veto del gobernador Mauricio Kuri González a la Ley de Identidad de Género y calificó la determinación como un acto en favor de la niñez queretana.
Consultado sobre su postura, el legislador panista fue directo. "Reconozco la decisión valiente por parte del gobernador Mauricio Kuri y respaldamos su posición", afirmó, en sintonía con el argumento central del Ejecutivo: la protección de las familias y de los menores de edad.
El veto, anunciado el 25 de mayo, frenó la reforma al Código Civil que el Congreso local aprobó el 30 de abril con 14 votos a favor y 11 en contra.
La modificación permitía a las personas cambiar nombre y género en el acta de nacimiento mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil, sin dictamen médico ni resolución judicial. Kuri sostuvo que la norma abría la puerta a cambios para menores de edad y la atribuyó a lo que llamó "izquierda radical".
El senador aseguró que la medida tuvo eco entre la ciudadanía. "Al contrario, yo creo que los queretanos reconocen y así me lo han hecho saber", respondió ante la pregunta sobre un eventual costo político por la cantidad de colectivos activos en la entidad.
Relató un recorrido reciente por la capital para sustentar esa lectura: "Ayer estuve en Menchaca, de hecho le mandé un audio al gobernador en Villas de Santiago y reconocían la decisión valiente que había tomado el gobernador por defender a la niñez queretana".
El veto que dividió a Querétaro
El aval de Dorantes se suma al que ya había expresado el respaldo panista en la Legislatura local. En la vereda opuesta, los colectivos LGBT+ que empujaron la reforma durante cerca de una década calificaron la determinación de regresiva y anticiparon recursos legales para revertirla.
Con el veto, la iniciativa regresa al Congreso del estado, que deberá revisar las observaciones del Ejecutivo y resolver si la modifica, la archiva o insiste en su contenido.