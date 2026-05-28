Dorantes respalda el veto de Kuri a la Ley de Identidad de Género

El senador Agustín Dorantes calificó la medida del gobernador como una decisión valiente en favor de la niñez queretana.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante una entrevista en la que respaldó el veto del gobernador Kuri a la Ley de Identidad de Género.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri respaldó el veto del gobernador Mauricio Kuri a la Ley de Identidad de Género en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri respaldó el veto del gobernador Mauricio Kuri González a la Ley de Identidad de Género y calificó la determinación como un acto en favor de la niñez queretana.

Consultado sobre su postura, el legislador panista fue directo. "Reconozco la decisión valiente por parte del gobernador Mauricio Kuri y respaldamos su posición", afirmó, en sintonía con el argumento central del Ejecutivo: la protección de las familias y de los menores de edad.

El veto, anunciado el 25 de mayo, frenó la reforma al Código Civil que el Congreso local aprobó el 30 de abril con 14 votos a favor y 11 en contra.

La modificación permitía a las personas cambiar nombre y género en el acta de nacimiento mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil, sin dictamen médico ni resolución judicial. Kuri sostuvo que la norma abría la puerta a cambios para menores de edad y la atribuyó a lo que llamó "izquierda radical".

El senador aseguró que la medida tuvo eco entre la ciudadanía. "Al contrario, yo creo que los queretanos reconocen y así me lo han hecho saber", respondió ante la pregunta sobre un eventual costo político por la cantidad de colectivos activos en la entidad.

Relató un recorrido reciente por la capital para sustentar esa lectura: "Ayer estuve en Menchaca, de hecho le mandé un audio al gobernador en Villas de Santiago y reconocían la decisión valiente que había tomado el gobernador por defender a la niñez queretana".

El veto que dividió a Querétaro

El aval de Dorantes se suma al que ya había expresado el respaldo panista en la Legislatura local. En la vereda opuesta, los colectivos LGBT+ que empujaron la reforma durante cerca de una década calificaron la determinación de regresiva y anticiparon recursos legales para revertirla.

Con el veto, la iniciativa regresa al Congreso del estado, que deberá revisar las observaciones del Ejecutivo y resolver si la modifica, la archiva o insiste en su contenido.

senadogobiernoleyesagustin dorantes

Reciente

Claudia Sheinbaum frente al atril presidencial durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el 28 de mayo de 2026.
Noticias

Sheinbaum responde por caso Chihuahua

La mandataria rechazó que la investigación de la FGR contra la gobernadora panista responda a una persecución política y la enmarcó en la soberanía nacional.

Claudia Sheinbaum expuso 12 indicadores económicos durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
México

Sheinbaum contra la rebaja de Moody's

La presidenta enlistó récord de inversión, desempleo de 2.5% y menor déficit como prueba de que la economía marcha bien.

La presidenta Claudia Sheinbaum responde a la prensa durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Noticias

Riesgo de injerencia en 2027

La mandataria defendió la reforma avalada por la Cámara de Diputados que permitiría anular comicios con intervención externa comprobada.

Línea de producción de dispositivos médicos en planta farmacéutica con personal técnico operando equipo especializado.
México

Abbott invertirá en Querétaro

El secretario de Salud, David Kershenobich, ubicó a la entidad entre los destinos de la inversión farmacéutica anunciada bajo el Plan México.