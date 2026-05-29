UTC y Universidad Tecnológica de León pactan colaboración académica en Corregidora

El encuentro entre ambos rectores abre la puerta a intercambio estudiantil, investigación conjunta y proyectos tecnológicos compartidos.

Rectores de la UTC y la Universidad Tecnológica de León durante su encuentro de colaboración en instalaciones de Corregidora.

Los rectores Alberto Lugo Ledesma y José Christian Padilla Navarro encabezaron el encuentro de colaboración en la UTC de Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 29 de mayo de 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, recibió a su homólogo de la Universidad Tecnológica de León, Guanajuato, José Christian Padilla Navarro, para sentar las bases de una colaboración académica entre ambas instituciones.

El acercamiento apunta a futuros convenios enfocados en intercambio estudiantil, proyectos de investigación y el desarrollo conjunto de iniciativas tecnológicas, una agenda que ambas casas de estudio buscan formalizar como siguiente paso de su vinculación.

Redes sociales e innovación, ejes de la visita

Durante su estancia, Padilla Navarro dictó una conferencia magistral titulada "Manual de Redes Sociales" ante estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

Rectores de la UTC y la Universidad Tecnol\u00f3gica de Le\u00f3n durante su encuentro de colaboraci\u00f3n en instalaciones de Corregidora. Los rectores Alberto Lugo Ledesma y José Christian Padilla Navarro encabezaron el encuentro de colaboración en la UTC de Corregidora. rotativo.com.mx

El rector visitante expuso su trayectoria profesional en inteligencia artificial, social media y desarrollo de proyectos de software, áreas que conectan directamente con la formación que cursan las y los jóvenes de ese programa.

El programa de la jornada incluyó un recorrido por los laboratorios especializados de la UTC. Ahí, el funcionario guanajuatense conoció algunos de los proyectos y actividades que estudiantes y docentes desarrollan en distintas áreas de innovación, desde el trabajo práctico en aula hasta los prototipos en desarrollo.

Ambas universidades pertenecen al subsistema de universidades tecnológicas, un modelo que privilegia la formación práctica, la vinculación con el sector productivo y la salida temprana al mercado laboral.

La cercanía geográfica entre Corregidora y León coloca a las dos instituciones dentro del mismo corredor industrial y educativo del centro del país, lo que facilita una eventual movilidad de estudiantes y docentes.

Con este primer acercamiento, las dos instituciones quedan en posición de firmar los convenios que abrirían a su comunidad la movilidad académica entre Querétaro y Guanajuato, y que sumarían capacidades en investigación aplicada y desarrollo de software.

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