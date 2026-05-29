UTC y Universidad Tecnológica de León pactan colaboración académica en Corregidora

Corregidora, 29 de mayo de 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, recibió a su homólogo de la Universidad Tecnológica de León, Guanajuato, José Christian Padilla Navarro, para sentar las bases de una colaboración académica entre ambas instituciones.
El acercamiento apunta a futuros convenios enfocados en intercambio estudiantil, proyectos de investigación y el desarrollo conjunto de iniciativas tecnológicas, una agenda que ambas casas de estudio buscan formalizar como siguiente paso de su vinculación.
Redes sociales e innovación, ejes de la visita
Durante su estancia, Padilla Navarro dictó una conferencia magistral titulada "Manual de Redes Sociales" ante estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital.
Los rectores Alberto Lugo Ledesma y José Christian Padilla Navarro encabezaron el encuentro de colaboración en la UTC de Corregidora. rotativo.com.mxEl rector visitante expuso su trayectoria profesional en inteligencia artificial, social media y desarrollo de proyectos de software, áreas que conectan directamente con la formación que cursan las y los jóvenes de ese programa.
El programa de la jornada incluyó un recorrido por los laboratorios especializados de la UTC. Ahí, el funcionario guanajuatense conoció algunos de los proyectos y actividades que estudiantes y docentes desarrollan en distintas áreas de innovación, desde el trabajo práctico en aula hasta los prototipos en desarrollo.
Ambas universidades pertenecen al subsistema de universidades tecnológicas, un modelo que privilegia la formación práctica, la vinculación con el sector productivo y la salida temprana al mercado laboral.
La cercanía geográfica entre Corregidora y León coloca a las dos instituciones dentro del mismo corredor industrial y educativo del centro del país, lo que facilita una eventual movilidad de estudiantes y docentes.
Con este primer acercamiento, las dos instituciones quedan en posición de firmar los convenios que abrirían a su comunidad la movilidad académica entre Querétaro y Guanajuato, y que sumarían capacidades en investigación aplicada y desarrollo de software.