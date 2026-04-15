UT San Juan del Río exhibe 52 proyectos estudiantiles en Expo Innovación 2026

Estudiantes de quinto y octavo cuatrimestre presentan propuestas científicas a empresarios y a CONALEP.

Estudiantes de la UT San Juan del Río exponen sus proyectos durante la Expo Innovación 2026 ante visitantes y empresarios

El rector Fernando Ferrusca Ortiz reconoció el esfuerzo del alumnado expositor y de los docentes que acompañaron la elaboración de los proyectos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de abril de 2026. — Cincuenta y dos proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por estudiantes de Técnico Superior Universitario, ingenierías y licenciaturas de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río se exhibieron en la Expo Innovación 2026, una muestra que reunió propuestas del campus central y de la Unidad Académica Jalpan de Serra ante empresarios, padres de familia y aspirantes a ingresar a esta institución. La feria buscó demostrar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación académica.

Las propuestas corrieron a cargo de alumnado de quinto cuatrimestre de TSU y octavo cuatrimestre de ingeniería o licenciatura, niveles en los que el plan de estudios exige integrar aprendizajes técnicos con resolución de problemas concretos.

La UT San Juan del Río arrastra una trayectoria sostenida en formación STEM que la posiciona entre las opciones principales para egresados de bachillerato de la región.

Durante la inauguración, el rector Fernando Ferrusca Ortiz reconoció el trabajo de los expositores y de los docentes que los acompañaron en la elaboración de los proyectos.

“Hoy tienen la oportunidad de conocer todo lo que son capaces de lograr”, expresó al dirigirse al alumnado, a quien también pidió mantener confianza en sus capacidades y en lo que pueden aportar al entorno.

La muestra fue recorrida por estudiantes de segundo cuatrimestre de la propia universidad y por alumnado del Colegio Nacional de Educación Profesional planteles Amealco y San Juan del Río, en lo que la institución plantea como un acercamiento temprano a la oferta académica de nivel superior.

También participaron representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) San Juan del Río y del Clúster de Tecnologías Digitales, quienes recibieron la explicación directa de los procesos y los beneficios técnicos de cada propuesta.

La organización destacó que la exposición busca fortalecer las llamadas habilidades blandas: análisis, resolución de problemas, trabajo colaborativo, comunicación efectiva y toma de decisiones.

Estos componentes forman parte del modelo educativo que la institución ha sostenido durante sus más de 25 años de operación, con énfasis en el vínculo con el sector productivo regional.

El año pasado, la universidad recibió 1.4 millones de pesos para equipar laboratorios mediante el programa estatal de Intervención Educativa, recursos destinados a actualizar infraestructura tecnológica utilizada precisamente por estudiantes de los programas que hoy presentaron proyectos.

La UT San Juan del Río no precisó cuántos de los 52 proyectos provienen del campus central y cuántos de la Unidad Académica Jalpan, ni informó sobre los rubros tecnológicos específicos cubiertos por las propuestas.

Tampoco se dio a conocer si alguna de las soluciones presentadas pasará a fase de incubación con apoyo de las cámaras empresariales que recorrieron la muestra.

La institución mantiene además su Maestría en Tecnología Aplicada en el Sistema Nacional de Posgrados, distinción única entre universidades tecnológicas del país, que opera como referente de su trayectoria en investigación aplicada.

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