San Juan del Río, 15 de abril de 2026. — Cincuenta y dos proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por estudiantes de Técnico Superior Universitario, ingenierías y licenciaturas de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río se exhibieron en la Expo Innovación 2026, una muestra que reunió propuestas del campus central y de la Unidad Académica Jalpan de Serra ante empresarios, padres de familia y aspirantes a ingresar a esta institución. La feria buscó demostrar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación académica.
Las propuestas corrieron a cargo de alumnado de quinto cuatrimestre de TSU y octavo cuatrimestre de ingeniería o licenciatura, niveles en los que el plan de estudios exige integrar aprendizajes técnicos con resolución de problemas concretos.
La UT San Juan del Río arrastra una trayectoria sostenida en formación STEM que la posiciona entre las opciones principales para egresados de bachillerato de la región.
Durante la inauguración, el rector Fernando Ferrusca Ortiz reconoció el trabajo de los expositores y de los docentes que los acompañaron en la elaboración de los proyectos.
“Hoy tienen la oportunidad de conocer todo lo que son capaces de lograr”, expresó al dirigirse al alumnado, a quien también pidió mantener confianza en sus capacidades y en lo que pueden aportar al entorno.
La muestra fue recorrida por estudiantes de segundo cuatrimestre de la propia universidad y por alumnado del Colegio Nacional de Educación Profesional planteles Amealco y San Juan del Río, en lo que la institución plantea como un acercamiento temprano a la oferta académica de nivel superior.
También participaron representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) San Juan del Río y del Clúster de Tecnologías Digitales, quienes recibieron la explicación directa de los procesos y los beneficios técnicos de cada propuesta.
La organización destacó que la exposición busca fortalecer las llamadas habilidades blandas: análisis, resolución de problemas, trabajo colaborativo, comunicación efectiva y toma de decisiones.
Estos componentes forman parte del modelo educativo que la institución ha sostenido durante sus más de 25 años de operación, con énfasis en el vínculo con el sector productivo regional.
El año pasado, la universidad recibió 1.4 millones de pesos para equipar laboratorios mediante el programa estatal de Intervención Educativa, recursos destinados a actualizar infraestructura tecnológica utilizada precisamente por estudiantes de los programas que hoy presentaron proyectos.
La UT San Juan del Río no precisó cuántos de los 52 proyectos provienen del campus central y cuántos de la Unidad Académica Jalpan, ni informó sobre los rubros tecnológicos específicos cubiertos por las propuestas.
Tampoco se dio a conocer si alguna de las soluciones presentadas pasará a fase de incubación con apoyo de las cámaras empresariales que recorrieron la muestra.
La institución mantiene además su Maestría en Tecnología Aplicada en el Sistema Nacional de Posgrados, distinción única entre universidades tecnológicas del país, que opera como referente de su trayectoria en investigación aplicada.