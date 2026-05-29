San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- La muerte de un hombre detenido por las policías municipal y estatal podría dar un giro inesperado: los videos que circulan en redes sociales abren la posibilidad de que los uniformados estén implicados en el fallecimiento, luego de que las imágenes muestran que el detenido era trasladado inconsciente en la batea de una patrulla antes de llegar al Juzgado Cívico.
Los familiares aseguran que el hombre murió a consecuencia de una golpiza presuntamente propinada por policías estatales durante el procedimiento. La versión oficial, en cambio, atribuye el deceso a un desvanecimiento ocurrido ya dentro del juzgado.
Lo que muestran los videos
En una de las grabaciones, el hombre —quien viajaba en un vehículo al parecer de la marca Nissan— es bajado de la unidad, esposado y subido a una patrulla. En otra secuencia aparece con una de las esposas retirada, descalzo y trasladado en la batea del vehículo policial, sin que se aprecie que estuviera consciente. Esa diferencia entre ambos momentos es la que, para los familiares, apunta a que el hombre fue agredido mientras estaba bajo custodia.
La detención derivó de una persecución vehicular, un escenario que las corporaciones locales han reportado en otros operativos del municipio.
La versión de la autoridad
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en la intervención fueron detenidos dos individuos y trasladados para su puesta a disposición de la autoridad correspondiente. La corporación señaló que, al arribar al Juzgado Cívico, uno de los asegurados "se desvaneció, por lo que se solicitó de inmediato atención médica"; después se confirmó su fallecimiento.
La SSPM mantiene operativos municipales de manera permanente, con frecuente participación de la Policía Estatal en los recorridos de vigilancia.
El caso es revisado por las autoridades competentes. La dependencia indicó que se espera el resultado de la necropsia de ley que practicará la Fiscalía General del Estado para determinar la causa oficial del fallecimiento.
Ese dictamen será el que defina si la muerte obedeció a una causa médica o a una agresión por parte de los uniformados, como sostienen los familiares, que ya habrían solicitado la intervención de la CEDH.