Videos podrían implicar a policías en muerte de detenido en San Juan del Río

Las imágenes muestran al hombre trasladado inconsciente y descalzo en la batea del vehículo policial; la Fiscalía practicará la necropsia que definirá la causa.

Patrulla de seguridad pública sobre una vía de San Juan del Río durante un operativo nocturno con elementos uniformados.

Elementos de seguridad municipal y estatal participaron en la persecución que terminó con la detención de dos personas en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- La muerte de un hombre detenido por las policías municipal y estatal podría dar un giro inesperado: los videos que circulan en redes sociales abren la posibilidad de que los uniformados estén implicados en el fallecimiento, luego de que las imágenes muestran que el detenido era trasladado inconsciente en la batea de una patrulla antes de llegar al Juzgado Cívico.

Los familiares aseguran que el hombre murió a consecuencia de una golpiza presuntamente propinada por policías estatales durante el procedimiento. La versión oficial, en cambio, atribuye el deceso a un desvanecimiento ocurrido ya dentro del juzgado.

Lo que muestran los videos

En una de las grabaciones, el hombre —quien viajaba en un vehículo al parecer de la marca Nissan— es bajado de la unidad, esposado y subido a una patrulla. En otra secuencia aparece con una de las esposas retirada, descalzo y trasladado en la batea del vehículo policial, sin que se aprecie que estuviera consciente. Esa diferencia entre ambos momentos es la que, para los familiares, apunta a que el hombre fue agredido mientras estaba bajo custodia.

La detención derivó de una persecución vehicular, un escenario que las corporaciones locales han reportado en otros operativos del municipio.

La versión de la autoridad

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en la intervención fueron detenidos dos individuos y trasladados para su puesta a disposición de la autoridad correspondiente. La corporación señaló que, al arribar al Juzgado Cívico, uno de los asegurados "se desvaneció, por lo que se solicitó de inmediato atención médica"; después se confirmó su fallecimiento.

La SSPM mantiene operativos municipales de manera permanente, con frecuente participación de la Policía Estatal en los recorridos de vigilancia.

El caso es revisado por las autoridades competentes. La dependencia indicó que se espera el resultado de la necropsia de ley que practicará la Fiscalía General del Estado para determinar la causa oficial del fallecimiento.

Ese dictamen será el que defina si la muerte obedeció a una causa médica o a una agresión por parte de los uniformados, como sostienen los familiares, que ya habrían solicitado la intervención de la CEDH.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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