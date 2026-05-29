Abre la Fiscalía carpeta por la muerte de un detenido en el juzgado cívico

San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por la muerte de un hombre detenido dentro de las galeras del juzgado cívico de San Juan del Río, confirmó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El alcalde evitó precisar las circunstancias del deceso y remitió el caso a la autoridad estatal. "No puedo dar más detalles porque no los tengo", respondió, al señalar que la información debe reservarse para la indagatoria.
No es la primera ocasión que el inmueble registra un hecho de este tipo, reconoció el presidente municipal. "Ya van varios hechos que se registran en estas instalaciones", dijo, aunque defendió la labor de los jueces cívicos como una tarea que considera central para la convivencia en el municipio.
¿Debe haber un médico de base en el juzgado?
Cuestionado sobre un comunicado que, de acuerdo con los reporteros, refería que se tuvo que llamar a un médico al lugar, y sobre si los protocolos contemplan personal médico permanente, Cabrera no ofreció una postura inmediata. "Más tarde hago una mesa de trabajo y con mucho gusto les remito la información", indicó.
El presidente municipal sostuvo que el seguimiento del caso corresponde a la Fiscalía y que el gobierno municipal estará atento a sus conclusiones. Aseguró que habrá determinaciones sobre posibles responsabilidades conforme avance la investigación.
El hecho ocurre en un espacio administrativo donde se dirimen faltas cívicas y se resguarda de manera temporal a personas detenidas. Cabrera insistió en que el juzgado ha funcionado durante años y que su operación resulta importante para el orden en San Juan del Río.
La definición sobre las responsabilidades y sobre la presencia de personal médico en el sitio quedó sujeta al avance de la indagatoria estatal y a la mesa de trabajo que el alcalde prometió convocar.