Abre la Fiscalía carpeta por la muerte de un detenido en el juzgado cívico

El presidente municipal afirmó que el caso quedó en manos de la Fiscalía estatal y anticipó una revisión de los protocolos del juzgado.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia responde preguntas de la prensa durante una entrevista en San Juan del Río.

Cabrera anticipó una mesa de trabajo para revisar los protocolos médicos del juzgado cívico municipal.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por la muerte de un hombre detenido dentro de las galeras del juzgado cívico de San Juan del Río, confirmó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

El alcalde evitó precisar las circunstancias del deceso y remitió el caso a la autoridad estatal. "No puedo dar más detalles porque no los tengo", respondió, al señalar que la información debe reservarse para la indagatoria.

No es la primera ocasión que el inmueble registra un hecho de este tipo, reconoció el presidente municipal. "Ya van varios hechos que se registran en estas instalaciones", dijo, aunque defendió la labor de los jueces cívicos como una tarea que considera central para la convivencia en el municipio.

¿Debe haber un médico de base en el juzgado?

Cuestionado sobre un comunicado que, de acuerdo con los reporteros, refería que se tuvo que llamar a un médico al lugar, y sobre si los protocolos contemplan personal médico permanente, Cabrera no ofreció una postura inmediata. "Más tarde hago una mesa de trabajo y con mucho gusto les remito la información", indicó.

El presidente municipal sostuvo que el seguimiento del caso corresponde a la Fiscalía y que el gobierno municipal estará atento a sus conclusiones. Aseguró que habrá determinaciones sobre posibles responsabilidades conforme avance la investigación.

El hecho ocurre en un espacio administrativo donde se dirimen faltas cívicas y se resguarda de manera temporal a personas detenidas. Cabrera insistió en que el juzgado ha funcionado durante años y que su operación resulta importante para el orden en San Juan del Río.

La definición sobre las responsabilidades y sobre la presencia de personal médico en el sitio quedó sujeta al avance de la indagatoria estatal y a la mesa de trabajo que el alcalde prometió convocar.

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