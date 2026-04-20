La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera encabezó la entrega y explicó el origen de la iniciativa: "Yo no quiero que en la ciudad haya ni un solo niño, ni una sola niña, ni un solo adolescente que no tenga sus lentes."

La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

La afirmación sintetiza una apuesta que el edil ha sostenido desde el inicio de su administración y que, de acuerdo con el propio municipio, acumula ya 21 mil beneficiarios entre primaria y secundaria. El dato cobra relevancia en el contexto del balance de salud municipal presentado en marzo, que documentó más de 100 mil servicios y 33 mil 740 lentes entregados durante 2025 a través del mismo programa, de los cuales 25 mil 350 correspondieron a menores de edad.

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera entregó lentes a estudiantes de la Secundaria General No. 1 "Constitución de 1917" de Querétaro capital en la primera jornada del programa en 2026. rotativo.com.mx

El programa contempla también un mecanismo de respaldo: si un lente sufre daño o desperfecto, el DIF Municipal lo repara o repone sin costo para el alumno, según informó Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del organismo. Irene Quintanar, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), participó en la jornada, lo que indica coordinación operativa entre el municipio y el organismo estatal para el acceso a los planteles.

La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

La directora del DIF Municipal, Gabriela Valencia, subrayó que el objetivo del programa es atender la salud visual de toda la comunidad educativa, incluido el personal administrativo, no únicamente el alumnado.

La elección de la Secundaria No. 1 como sede del arranque no fue aleatoria: su relevancia histórica y la conmemoración de su aniversario la convirtieron en escenario simbólico para una jornada que combinó tres especialidades simultáneas —óptica, odontología y audiometría— en un mismo plantel.

La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

Este modelo multidisciplinario había sido presentado en abril de 2025, cuando Macías Olvera lanzó "Acción por tu Salud" con la promesa de llegar a más de 85 mil queretanos a través de jornadas en colonias y zonas prioritarias de la capital.

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera entregó lentes a estudiantes de la Secundaria General No. 1 "Constitución de 1917" de Querétaro capital en la primera jornada del programa en 2026. rotativo.com.mx

El municipio no precisó cuántas jornadas adicionales están programadas para el resto del año escolar ni el número de planteles que serán atendidos en los próximos meses dentro de esta nueva fase del programa.