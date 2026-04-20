Querétaro, 20 de abril de 2025. —Siete años y medio tardó la justicia en alcanzar a José Luis "N", alias "Luisote". La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de su Policía de Investigación del Delito, lo detuvo esta semana en Xalapa, Veracruz, donde se había establecido para eludir un mandato judicial por homicidio calificado cometido en la colonia Villas del Cimatario, en la capital del estado.
Los hechos por los que fue requerido ocurrieron el 26 de septiembre de 2017. Según la investigación ministerial, el imputado accionó un arma de fuego en reiteradas ocasiones contra la víctima, quien murió en el lugar. La orden de aprehensión había permanecido vigente mientras "Luisote" permanecía fuera del alcance de las autoridades queretanas.
Fue la continuidad de las diligencias investigativas la que permitió establecer su ubicación en territorio veracruzano. La Fiscalía Querétaro activó entonces un esquema de coordinación con la Fiscalía del Estado de Veracruz, y fue en el municipio de Xalapa donde finalmente se ejecutó la detención. Al momento de ser asegurado, se le hicieron saber sus derechos como persona detenida y la existencia del mandamiento judicial en su contra.
Concluidos los trámites de traslado, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en Querétaro, donde deberá responder por el cargo de homicidio calificado.
El caso ilustra la capacidad operativa que genera la colaboración entre fiscalías estatales cuando existe seguimiento sostenido de órdenes de aprehensión pendientes, independientemente de la entidad federativa donde se localice al imputado.