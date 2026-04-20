Capturan en Xalapa a hombre con orden de aprehensión por homicidio de 2017 en Querétaro

Policía de Investigación lo detuvo en Xalapa siete años después del crimen.

Policía de Investigación del Delito de Querétaro cumplimenta orden de aprehensión por homicidio calificado en Xalapa, Veracruz

Agentes de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro ejecutaron la detención en coordinación con autoridades de Veracruz.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de abril de 2025. —Siete años y medio tardó la justicia en alcanzar a José Luis "N", alias "Luisote". La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de su Policía de Investigación del Delito, lo detuvo esta semana en Xalapa, Veracruz, donde se había establecido para eludir un mandato judicial por homicidio calificado cometido en la colonia Villas del Cimatario, en la capital del estado.

Los hechos por los que fue requerido ocurrieron el 26 de septiembre de 2017. Según la investigación ministerial, el imputado accionó un arma de fuego en reiteradas ocasiones contra la víctima, quien murió en el lugar. La orden de aprehensión había permanecido vigente mientras "Luisote" permanecía fuera del alcance de las autoridades queretanas.

Fue la continuidad de las diligencias investigativas la que permitió establecer su ubicación en territorio veracruzano. La Fiscalía Querétaro activó entonces un esquema de coordinación con la Fiscalía del Estado de Veracruz, y fue en el municipio de Xalapa donde finalmente se ejecutó la detención. Al momento de ser asegurado, se le hicieron saber sus derechos como persona detenida y la existencia del mandamiento judicial en su contra.

Concluidos los trámites de traslado, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en Querétaro, donde deberá responder por el cargo de homicidio calificado.

El caso ilustra la capacidad operativa que genera la colaboración entre fiscalías estatales cuando existe seguimiento sostenido de órdenes de aprehensión pendientes, independientemente de la entidad federativa donde se localice al imputado.

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