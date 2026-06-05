Díaz Gayou presenta nueve iniciativas contra las pensiones doradas en Querétaro

La coordinadora petista busca armonizar el marco local con la reforma constitucional que limita las jubilaciones del personal de confianza pagado con recursos públicos.

Claudia Díaz Gayou, coordinadora del PT, durante la rueda de prensa en el Congreso de Querétaro sobre pensiones doradas.

La coordinadora del PT, Claudia Díaz Gayou, presentó las nueve iniciativas durante una rueda de prensa en el Congreso del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, ingresó nueve iniciativas de ley ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del estado para que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos observen criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y austeridad republicana.

En rueda de prensa, la legisladora explicó que las propuestas buscan armonizar la legislación local con la Constitución federal en materia de jubilaciones y pensiones, con la finalidad de acabar con las llamadas pensiones doradas. La presentación llega meses después de que la bancada petista marcara distancia de la mayoría legislativa en otras discusiones del Pleno.

¿Qué son las pensiones doradas y a quién afectan?

Díaz Gayou señaló que la reforma no está dirigida a los trabajadores en general, por lo que no afecta a maestras, maestros, ni al personal operativo, administrativo, sindicalizado o de base.

Tampoco modifica los requisitos para jubilarse, elimina pensiones o desaparece derechos laborales adquiridos. El alcance es acotado, según aclaró la coordinadora:

"La reforma se refiere específicamente a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza financiadas con recursos públicos dentro de organismos descentralizados, empresas públicas, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos", expuso la legisladora.

La diputada recordó que la Constitución mexicana ahora establece que esas jubilaciones y pensiones no podrán exceder de la mitad de la remuneración fijada para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, un cambio impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobado en el Congreso de la Unión el 10 de abril de 2026. A partir de esa modificación, todas las entidades quedaron obligadas a realizar la armonización correspondiente.

Qué leyes reforma el paquete del PT

El bloque de iniciativas plantea reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, a la Ley de Trabajadores del Estado, a la Ley de Administración Pública Paraestatal, a la Ley Orgánica Municipal y a diversos ordenamientos que regulan organismos públicos específicos.

"Se trata de cumplir una reforma constitucional vigente, armonizar nuestro marco jurídico local y garantizar que los recursos públicos se administren conforme a los principios que establece nuestra Constitución Federal", reiteró ante los reporteros en el Congreso del estado.

Sobre el objetivo de fondo, la coordinadora sostuvo que la intención es "armonizar para poder poner este freno y mejorar así las condiciones del recurso público".

68 organismos públicos dentro del ámbito de aplicación

De manera preliminar, la legisladora indicó que se han identificado alrededor de 43 entidades paraestatales y 25 paramunicipales que podrían ubicarse dentro del ámbito de las reformas, lo que suma 68 organismos públicos.

El universo abarca universidades públicas, organismos descentralizados, fideicomisos, entidades educativas y diversas instituciones de la administración pública estatal y municipal.

Díaz Gayou afirmó que ya solicitó información a las instituciones y dependencias potencialmente involucradas para conocer con precisión los efectos financieros y presupuestarios que tendrían las modificaciones una vez aprobadas.

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