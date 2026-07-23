San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- En el marco de sus Foros Ciudadanos para posicionarse en la búsqueda de la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, el diputado federal Ricardo Astudillo Suárez prometió a mujeres de San Juan del Río que un gobierno de la 4T sería su aliado, no su espectador.
Astudillo, quien dirige el Partido Verde Ecologista de México en la entidad y es el perfil que el partido destina al proceso de designación estatal de la coalición, realizó el evento —un foro-desayuno con mujeres del municipio— tras agradecer el respaldo de Fabiola Valenzuela para organizarlo.
El legislador argumentó que escuchar a las mujeres equivale a escuchar a la mayoría de San Juan del Río, ya que, según señaló, ellas representan ligeramente más de la mitad de la población del municipio.
Calificó a San Juan del Río como uno de los principales polos industriales y logísticos de Querétaro, con fuerte presencia manufacturera, y sostuvo que el crecimiento económico de la zona debería traducirse en mejores calles, seguridad y servicios.
En ese sentido, argumentó que las madres jefas de familia que son capaces de sacar adelante a una familia solas lograrían mucho más con un gobierno que las respalde.
El diputado sostuvo que la llamada "4T a la queretana" significa, en su visión, priorizar la dignidad de las personas sobre los indicadores económicos: "San Juan no puede medirse únicamente por sus indicadores económicos, sino también debe medirse por la calidad de vida de quienes trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias", afirmó.
Astudillo invitó a las asistentes a continuar organizándose de cara al ciclo electoral de 2027, y dijo haber encontrado en sus recorridos —con trabajadores, productores, jóvenes, mujeres, comerciantes y adultos mayores— la expectativa de que las cosas pueden hacerse mejor.
El evento suma a una serie de actos similares realizados en distintos municipios de la entidad. En mayo pasado, el legislador había declarado en Tequisquiapan su intención de encabezar los comités 4T en Querétaro.
La apertura formal del proceso para designar al coordinador estatal de los Comités de Defensa depende de Morena a nivel nacional, partido que no ha anunciado fechas ni metodología para la entidad.