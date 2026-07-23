Astudillo lleva su foro ciudadano a San Juan del Río y promete a las mujeres un gobierno aliado

El legislador del PVEM insiste en su aspiración a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en el estado, ahora desde uno de los principales polos industriales del sur de Querétaro.

Diputado federal Ricardo Astudillo Suárez habla con micrófono en mano frente a asistentes durante foro ciudadano en San Juan del Río

Ricardo Astudillo Suárez durante el foro ciudadano con mujeres de San Juan del Río, 23 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- En el marco de sus Foros Ciudadanos para posicionarse en la búsqueda de la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, el diputado federal Ricardo Astudillo Suárez prometió a mujeres de San Juan del Río que un gobierno de la 4T sería su aliado, no su espectador.

Astudillo, quien dirige el Partido Verde Ecologista de México en la entidad y es el perfil que el partido destina al proceso de designación estatal de la coalición, realizó el evento —un foro-desayuno con mujeres del municipio— tras agradecer el respaldo de Fabiola Valenzuela para organizarlo.

El legislador argumentó que escuchar a las mujeres equivale a escuchar a la mayoría de San Juan del Río, ya que, según señaló, ellas representan ligeramente más de la mitad de la población del municipio.

Calificó a San Juan del Río como uno de los principales polos industriales y logísticos de Querétaro, con fuerte presencia manufacturera, y sostuvo que el crecimiento económico de la zona debería traducirse en mejores calles, seguridad y servicios.

En ese sentido, argumentó que las madres jefas de familia que son capaces de sacar adelante a una familia solas lograrían mucho más con un gobierno que las respalde.

El diputado sostuvo que la llamada "4T a la queretana" significa, en su visión, priorizar la dignidad de las personas sobre los indicadores económicos: "San Juan no puede medirse únicamente por sus indicadores económicos, sino también debe medirse por la calidad de vida de quienes trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias", afirmó.

Astudillo invitó a las asistentes a continuar organizándose de cara al ciclo electoral de 2027, y dijo haber encontrado en sus recorridos —con trabajadores, productores, jóvenes, mujeres, comerciantes y adultos mayores— la expectativa de que las cosas pueden hacerse mejor.

El evento suma a una serie de actos similares realizados en distintos municipios de la entidad. En mayo pasado, el legislador había declarado en Tequisquiapan su intención de encabezar los comités 4T en Querétaro.

La apertura formal del proceso para designar al coordinador estatal de los Comités de Defensa depende de Morena a nivel nacional, partido que no ha anunciado fechas ni metodología para la entidad.

politica morena ricardo astudillo

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