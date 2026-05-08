Astudillo mueve ficha y va por los comités 4T en Querétaro

Astudillo reitera aspiración por comités morenistas ante 250 jefas de familia en Tequisquiapan.

Diputado federal Ricardo Astudillo Suárez durante evento Día de las Madres en Tequisquiapan Querétaro mayo 2026

El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez encabezó el festejo del Día de las Madres en la primaria Felipe Carrillo Puerto de Tequisquiapan, donde reiteró su aspiración política.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 8 de mayo de 2026. — Frente a más de 250 madres congregadas en la primaria Felipe Carrillo Puerto del barrio de La Magdalena, el diputado federal por Querétaro Ricardo Astudillo Suárez volvió a declarar este jueves su intención de encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

El anuncio, hecho durante el festejo del Día de las Madres en Tequisquiapan, reafirma al legislador —quien también dirige el Partido Verde Ecologista de México en la entidad— como uno de los perfiles más activos del bloque 4T en el posicionamiento previo al ciclo electoral de 2027.

En febrero pasado, Astudillo ya había convocado a una alianza Morena-PT para construir una candidatura conjunta hacia la gubernatura del estado.

Lo de este jueves añade otra dimensión: el legislador no solo busca figurar como candidato aliado, sino coordinar directamente las estructuras territoriales que Morena emplea para designar a sus aspirantes al gobierno estatal, lo que implicaría el aval explícito de la dirigencia nacional del partido para que un cuadro del Verde encabece ese proceso.

En el evento, organizado junto a María Magdalena Aranda, quien extendió la invitación al legislador, Astudillo apostó por la retórica de proximidad.

"Y lo voy a hacer al lado de ustedes, caminando el estado, dando la cara", señaló ante una asistencia que incluyó a maestras, directivos y vecinos del barrio.

Su discurso describió un Querétaro donde "el crecimiento llegue también a las colonias, a las comunidades y a las escuelas públicas".

El Verde necesita que Morena abra esa puerta.

El Partido Verde y la disputa por la coordinación 4T en Querétaro

Astudillo subrayó el vínculo del PVEM con Tequisquiapan, uno de los Pueblos Mágicos con mayor flujo turístico del estado. "Tequisquiapan ya sabe gobernar con el Partido Verde", afirmó.

La mención no fue casual: el municipio es parte del territorio que el partido busca exhibir como laboratorio de resultados frente a sus aliados morenistas.

El mapa de aspirantes a la gubernatura en el bloque 4T incluye también a figuras de Morena y del PT que deberán dirimir en encuesta quién encabeza la coalición, un proceso cuya convocatoria depende de las dirigencias nacionales.

El legislador no precisó plazos ni mecanismos para formalizar su aspiración a la coordinación de los comités. El calendario del proceso electoral 2027 tampoco tiene aún una hoja de ruta definida en el bloque opositor.

"Esta es la 4T a la queretana, cercana, trabajadora y del lado de la gente", cerró Astudillo ante la asistencia reunida en La Magdalena.

La apertura formal del proceso para designar al coordinador estatal de los Comités de Defensa depende de Morena a nivel nacional; el partido no ha anunciado fechas ni metodología para Querétaro.

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